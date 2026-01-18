La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Io ero come te in quinta elementare". Poi l'invito irrinunciabile Emozioni e divertimento caratterizzano la puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 18 gennaio 2026, Scotti e Samira si punzecchiano a vicenda

È domenica sera, ma questo non significa dover rinunciare a "La Ruota della Fortuna", in onda regolarmente anche questa sera, 18 gennaio 2026, così da regalare un’ora di spensieratezza ed emozioni a chi si sintonizza su Canale 5 subito dopo il Tg. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica della band, che ha scelto un brano grintoso come "High in the Sky", per questo lui dice: "Mamma mia, mi sembra di entrare allo stadio, uno studio televisivo è diventato lo stadio degli italiani, ancora una sera, ancora una domenica sera vi dico benvenuti alla visione e all’ascolta de ‘La Ruota della Fortuna'".

Gerry e l’abito di Samira Lui

È il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con il conduttore che la prende in giro facendo il gesto con le mani che solitamente facciamo per indicare la cornetta del telefono perché parte integrante della sua coreografia, lui quindi le chiede: "Mi sente?". Lei dice: "Sono qui, almeno mi vede", a cui lui replica: "Come faccio a non vederla?".

A questo segue il suo complimento per l’outfit, caratterizzato da un abitino corto a spalline strette, con un collo sulla scolatura, che Scotti definisce "bellissimo nella sua semplicità". Segue poi una precisazione: "L’ultima volta che ho avuto un fiocco così ero in quinta elementare, ci mettevano dei fiocchi esagerati".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 gennaio 2026 : cosa è successo

Prima di dare il via alla partita vera e propria Gerry ricorda che la domenica per lui è una giornata davvero impegnativa, visto che dopo va in onda l’appuntamento con "Chi vuol essere milionario", poi invita Samira ad andarlo a trovare in trasmissione visto che non lo ha ancora fatto. A quel punto il presentatore le fa un invito: "Se faccio una versione "Vip", che solitamente comprende quelli più somari… Intendevo, di poter invitare un po’ di amici".

A difendere il titolo è Flavio di Fara Sabina, con un bottino di 28.900 euro, diventato campione nella puntata di ieri. A sfidarlo sono Vincenza di Martina Franca (Taranto), dove fa la casalinga pur essendo laureata in legge, e Ilaria di Treviso, ma residente da tempo a Roma, dove si è trasferita per lavorare nell’aeroporto di Fiumicino.

Si parte con la manche dedicata alle curiosità dal mondo, dove a indovinare è Flavio, che ottiene i suoi primi 1.000 euro. Man mano che le manches proseguono, Scotti rivela una novità che sarà attiva da domani, l’arrivo del "porcellino", una nuova manche studiata per far crescere l’adrenalina, ma soprattutto per far crescere il valore di quanto si potrà vincere. La situazione inizia poi a delinearsi, con Vincenza a quota 18.400 euro, seguita da Flavio a 4.100 e Ilaria ancora ferma a 0, anche se spesso a "La Ruota della Fortuna" gli equilibri sono poi cambiati in extremis. Ed effettivamente è quello che accade, a "L’ultimo round" Flavio riesce a ribaltare tutto, indovinando la frase e balzando a quota 21.700 euro, cifra che gli consente di mantenere il titolo.

La puntata si conclude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove il campione ha la possibilità di incrementare il bottino con tre frasi a tema "Luna". In questo frangente Flavio indovina solo la prima frase, ma questo almeno gli garantisce una busta verde. Scotti parte mostrando prima il contenuto della busta numero 3, che era collegato a una frase che aveva quasi indovinato, dove si trovavano 15 mila euro. Si prosegue rivelando il contenuto della busta numero 2, dove fortunatamente c’erano solo 1.000 euro. Quale sarà quindi la cifra che lui potrà aggiungere al suo montepremi? La serata non è del tutto fortunata, qui c’erano infatti solo 100 euro.

