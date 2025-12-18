La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti 'affonda' Affari Tuoi: “Natale e Capodanno”, spiazza la nuova programmazione Nel corso della puntata di giovedì 18 dicembre il conduttore conferma la presenza del quiz in palinsesto anche durante le feste comandate, il pubblico non potrà annoiarsi

Gerry Scotti entra in studio anche nella puntata di giovedì 18 dicembre 2025 de "La Ruota della Fortuna" accolto dalla musica di James Brown, artista che lui adora particolarmente. Del resto, da giovane lui ha lavorato a lungo in radio, per questo la cultura musicale non gli manca minimamente.

All’ingresso di Samira Lui, con un elegante vestito color verde petrolio, il conduttore non manca di farle i complimenti, per poi dirle: "Ricordo bene quando ho visto James Brown, lei invece potrà dire di avere conosciuto e lavorato con me".

La "Ruota della Fortuna", puntata 18 dicembre 2025: cosa è successo

Gerry Scotti accoglie subito il pubblico con entusiasmo dicendo: "Tra sette giorni è Natale, ma noi ci saremo anche quel giorno, a Capodanno, alla Befana, non vi abbandoneremo. Viva i nostri campioni che animano le nostre serate". Confermata quindi, come annunciato nei giorni scorsi, l’intenzione di Mediaset di inserire "La Ruota della Fortuna" in palinsesto anche in occasione delle feste comandate. Una brutta notizia per la Rai e Affari Tuoi, che anche in quei giorni rossi dovranno fare i conti con il competitor che finora ha regolarmente battuto il gioco dei pacchi di Stefano De Martino.

A difendere il titolo è Marco, docente pugliese giovanissimo che ha vinto 24 mila euro nella serata di ieri quando si è laureato campione, accompagnato anche questa sera dalla moglie, in attesa di una bambina che si chiamerà Elena. Il padrone di casa della trasmissione è incredulo, non pensava che la gravidanza fosse così avanzata: "Ah, già al sesto mese? Io avevo quella pancia a un mese", dice con la sua consueta ironia. A sfidarlo è Andrea di Siena, una ragazza che si è laureata in Medicina a Salerno ma si è poi trasferita in Toscana dopo la specializzazione in medicina legale. L’altro sfidante è invece Luca, graphic designer di Milano.

La manche dedicata alle curiosità legate a quanto accade all’estero, indovinata da Andrea, permette di scoprire che nell’800 il ketchup era addirittura venduto come medicinale. Come indicato da Gerry, si era deciso di approfittare del suo arrivo sul mercato e di pubblicizzarlo, per mettere in evidenza gli effetti positivi del pomodoro, soprattutto come antiossidante per la presenza delle vitamine, per questo era stato deciso di venderlo anche come antidoto per le malattie. Anche in Italia, del resto, gli amari venivano venduti come digestivi, Da vero buongustaio il conduttore sottolinea: "Meglio il ketchup tradizionale su un hamburgerone".

Si prosegue poi con una manche dedicata ai Ricchi e Poveri, man mano che si va avanti Samira sottolinea di avere voglia di ballare, ma Gerry ha un’idea differente: "Io ho voglia di una pastiglia di ketchup". Anche in questo caso a dare la risposta corretta è Andrea, che sembra rivelarsi davvero una sfidante di talento, pur essendoci ancora la possibilità per gli avversari di recuperare. Anche il campione riesce comunque a recuperare con una manche incentrata su "Mamma ho perso l’aereo", film amatissimo da Samira, che sottolinea: "Non è Natale se non me lo vedo, film, tisanina e copertina". A questo Scotti fa un’altra importante aggiunta: "Non manca mai nemmeno ‘Una poltrona per due’, sono lieto di dirvi che sulle reti Mediaset tutti i Natali c’è anche ‘Il mio amico Babbo Natale’ con me e Lino Banfi".

A giocarsela, almeno fino a metà partita, sono soprattutto la dottoressa e il campione, ma chi conosce bene "La Ruota della Fortuna" sa come tutto possa cambiare facilmente fino all’ultimo La zampata decisiva arriva però a quella che tutti conoscono come "L’Ultimo Round", dove si ha la possibilità di accumulare più soldi, ed è in questa occasione che Andrea non solo dà la soluzione corretta, ma arriva a incamerare ben 18.700 euro, sufficienti per diventare la nuova campionessa. Insomma, il regno di Marco è stato davvero di breve durata. Non solo, Andrea ha conquistato anche lo spicchio della 500 Elettrica, per questo potrebbe vincerla se dovesse indovinare le tre frasi finali.

Si passa quindi a "La Ruota delle Meraviglie", occasione per il campione o la campionessa di turno per guadagnare ancora più soldi. In questo caso la giovane campionessa riesce a indovinare due frasi su tre, perdendo quindi la possibilità di conquistare la macchina. Gerry mostra quindi subito il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono fortunatamente solo 100 euro. Si prosegue poi aprendo la busta 1, dove ci sono 15 mila euro, la sorella presente in studio le consiglia di tenerla, ma lei non la ascolta e vuole passare all’altra. La decisione non si rivela però corretta, lui invita ad "ascoltare sempre la sorella maggiore", visto che qui c’erano solo 5 mila euro. Avere conquistato il titolo può però essere ritenuto già una grande soddisfazione.

