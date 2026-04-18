La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti supereroe stravolge Samira Lui: “E’ stupendo”, ma il nuovo format fallisce Il sabato La Ruota della Fortuna si trasforma ne La seconda chance con i concorrenti sfortunati, valori bassi oggi,18 aprile 2026, Gerry Scotti e Samira Lui sempre protagonisti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia soli gli appassionati nemmeno il sabato, anche se da qualche settimana in questo giorno della settimana il format è parzialmente cambiato e si è trasformato in "La Seconda Chance". Anche questa sera, 18 aprile 2026, è così possibile vedere in gara alcuni concorrenti che avevano mostrato il loro talento, ma che non erano stati troppo fortunati, a loro viene così concessa una nuova opportunità.

Anche questa volta, come sette giorni fa, i Fortuna Five propongono all’ingresso di Gerry Scotti "Happy Together", canzone che lui aveva proposto potesse diventare la sigla in questa particolare puntata. "Questa è la sigla del sabato, che ci invita come tutte le sere a stare insieme e a essere felici di stare insieme, ancora una volta i Fortuna Five vi dicono Happy Together, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Poco dopo lui lancia un’altra idea: "Quanto mi piace, io la terrei come sigla fissa, l’idea di stare felici e di essere felici tutti insieme".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, sono stati scelti per la bravura, la simpatia e qualche colpo di sfortuna. Ci sono Fabio, agente di commercio di Terricciola (Pisa), Valeria, carrozziere di Caselle Torinese (Torino) e Anna Maria, avvocato penalista di Palermo.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, anche lei al ritmo del suo stacchetto del sabato, "Saturday", questa volta con una coda di cavallo e un abito di strass e luci con gonna a ruota. Questo spinge Gerry a farle una battuta: "Se vieni il 25 dicembre a casa mia ti faccio fare l’albero", lei replica: "Il puntale, per favore". Si approfitta dell’occasione anche per fare gli auguri di compleanno alla produttrice del programma, Alessandra Scoglio, il conduttore dice: "Venga fatto sapere che io sono felice di venire a lavorare perché qui comandano le donne", la Lui ribatte: "Eh sì, così deve essere".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 aprile 2026: cosa è successo

Si parte con "La macchina del tempo", a tema "18 aprile 1938", solo a manche iniziata Gerry sottolinea: "Sarebbe oggi, ci sono arrivato adesso, ho sbagliato la pastiglia stamattina, ho preso quella giallina invece dell’altra", è oggi infatti che "nasce un eroe chiamato Superman", come indovinato da Anna Maria, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Non manca sullo schermo una foto di Superman, anche se in realta è Gerry con il suo costume, lui sta al gioco: "Ho avuto un bel trascorso hollywoodiano", Samira sottolinea: "Con questo tirabaci è stupendo".

La gara prosegue con una manche per l’occasione, "La Ruota del sabato sera", dal titolo "Una volta in Tv", a dare la soluzione è Fabio, che arriva anche lui a 1.000 euro. Si continua con "Il Regno degli Animali", dal tema "Il Coniglio d’angora". La fortuna non sembra aiutare Fabio nemmeno in questo frangente, dopo avere accumulato un buon bottino trova il "Bancarotta", come nella sua scorsa partecipazione, per questo Scotti prova a rassicurarlo: "Stai tranquillo, sto studiando con i miei autori un programma che si intitola ‘La terza chance’, la daremo solo agli iper iper sfortunati". A dare la soluzione è Anna Maria, che sale a 2 mila euro, mentre gli avversari sono entrambi a zero.

E’ la volta del "Mistero", con un tabellone dal titolo "Mistero nel calcio", frase indovinata da Fabio, che incamera i suoi primi 1.000 euro (anche Anna Maria ha perso nel frattempo quello che aveva guadagnato). Non può mancare anche il sabato sera a "La Ruota della Fortuna" il "Triplete", è Fabio a farlo, così da salire a 6 mila euro, discreto vantaggio rispetto alle due donne.

Il titolo, però, lo sappiamo bene, viene assegnato grazie a "L’Ultimo Round", dal titolo "Gocce di gentilezza", che ha spesso sovvertito gli equilibri della sfida grazie ai valori elevati che vengono messi in palio. A dare l’ultima soluzione è Anna Maria, che guadagna 7.800 euro, sufficienti per vincere la puntata e superare Fabio.

La serata si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove la concorrente ha la possibilità di incrementare non solo il suo bottino, ma anche di tornare in puntata se dovesse indovinare tutte e tre le frasi, dal tema "Occasione". Una delle frasi è "L’occasione fa l’uomo ladro", per questo Scotti dice: "Ma vi rendete conto cosa fare dire a un avvocato penalista? In Tribunale non lo puoi dire, anche se, mi corregga, c’è una formula per parlare di una tentazione forte: ‘Avevo voglia'". Anna Maria indovina solo la seconda, proprio quella citata, questo le garantisce una busta verde. Gerry parte mostrando il contenuto della prima busta rossa, la numero 3, dove ci sono solo 1.000 euro, si passa alla verde, che contiene 10 mila euro, così da arrivare a 17.800 euro. E nell’altra rossa? La frase era "Bisogna saperla cogliere", cosa che sta bene anche in questa sua seconda occasione che le è stata offerta, per questo il conduttore le dice: "Sarebbe stata una gioia meravigliosa, sento già il pubblico mormorare, la sua seconda occasione valeva 100 mila euro",

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