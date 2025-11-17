La Ruota della Fortuna, apoteosi da 400mila euro. E Gerry Scotti ironizza sul davanzale di Samira Lui Nella puntata di lunedì 17 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti fa una battuta sul vestitino di Samira, nel gioco il campione conquista altri 200 mila euro: è il più vincente di tutti!

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

A distanza di mesi dal suo approdo in Tv, per la prima volta nell’access prime time, "La Ruota della Fortuna" continua a essere non solo il programma più visto della sua fascia oraria, ma ha addirittura ascolti in crescita, che spesso superano i 5 milioni di telespettatori. Fino ad ora "Affari Tuoi" ci ha provato a contrastarla, ma ci è riuscita solo una volta. Gran parte del merito è ovviamente di Gerry Scotti e Samira Lui, che formano una coppia ormai collaudata, ma anche dei concorrenti che si mettono in gioco provandosi a togliere soddisfazioni importanti.

Le emozioni non mancheranno nemmeno in questa puntata in onda lunedì 17 novembre 2025, in cui a difendere il titolo sarà Riccardo, il 32enne impiegato marchigiano, che in pochissime sere è arrivato vicino a conquistare 200 mila euro, Anzi, ieri ha proprio perso questa cifra nella sfida finale "La Ruota delle Meraviglie", visto che era contenuta in una delle buste collegate a una frase che non è riuscito a indovinare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gerry Scotti e il pappagallo sul décolleté di Samira

Gerry Scotti è entrato in studio acclamato dal pubblico mentre la band suonava "Il grande Baboomba", apprezzando l’accoglienza visto che si tratta di un brano del "fratello del Blues, ovvero Zucchero. A quel punto ne ha approfittato per fare un gioco di parole: "Che gran soprannome, ‘Il Grande Baboomba’ sono io, anche se la vera bomba è quella che sta per scendere", ovvero Samira, con tanto di nuovo stacchetto musicale.

La scelta è ricaduta su "Hot N Cold" di Katy Perry, anche questa occasione per una battuta da parte del conduttore, che ha fatto riferimento alle parole: "Too hot, too cold", ovvero "Troppo caldo, troppo freddo", esattamente come il nostro studio. Lo zio Gerry si è poi soffermato sul vestitino indossato dalla ragazza, color verde lime, dotato di piumette sul décolleté, per questo ha detto: "Bella l’idea di mettere un pappagallo sul davanzale". Lei è stata al gioco ribattendo: "Volevo dire a casa, spero che l’abbiano guardata, se non l’avete guardata che ti perri", in riferimento al nome della cantante.

La Ruota della Fortuna, puntata 17 novembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo, come detto, è Riccardo di Recanati, finora a quota 185.300 euro, un anno di spesa gratis da LIDL e una Grande Panda. Gerry ne ha approfittato per chiedergli qualcosa in più sul suo lavoro: "Io lavoro per un’azienda che produce prodotti per il riscaldamento dell’ambiente, come caldaie, pompe di calore, sia per le case sia nel mondo. È un orgoglio marchigiano". A sfidarlo sono Benedetta, sarda che vive a San Donato Milanese, di professione ostetrica, e Roberto di Catania, di professione account manager per un’azienda che produce apparecchiature per la diagnostica per immagini.

A partire subito forte è il campione, che dimostra dalle prime manche di avere un grande talento, batterlo sarà tutt’altro che semplice, almeno inizialmente infatti gli avversari restano a quota zero. I due però non hanno intenzione di fare da spettatori, per questo fanno il possibile per metterlo in difficoltà. Alla fine a imporsi è ancora Riccardo, che a quota 25.300 euro, anche se chi l’ha seguito finora non è poi così stupito. Già adesso è arrivato oltre i 210 mila euro, in attesa di capire se la cifra potrà crescere ulteriormente con "La Ruota delle Meraviglie".

Il giovane riesce alla fine a indovinare solo una delle tre frasi, senza quindi avere la possibilità di scegliere quale busta aprire. Anche in questa occasione non manca l’ironia di Gerry, tutte le frasi erano infatti dedicate alla "pace", il campione ha però detto "Cicogna" mentre tentava di dare la soluzione, mentre in realtà si parlava di "Colomba". A quel punto lui ha invitato Riccardo e la fidanzata Giulia, presente tra il pubblico a fare un pensierino a eventuali figli, soprattutto dopo che lui ha battuto un’ostetrica, i due hanno però solo sorriso. In una delle due buste rosse fortunatamente c’erano solo 100 euro, mentre nell’altra 10 mila euro. Alla fine il 32enne si aggiudica addirittura 200 mila euro! A questo punto diventa il più grande campione di sempre: 410,700 euro!

Potrebbe interessarti anche