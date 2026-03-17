La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti impazzisce per la vincita leggendaria del campione (ma Samira Lui si commuove per la sfidante) Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 18 marzo 2026 tanti momenti scherzosi tra Gerry Scotti e Samira Lui, il conduttore felicissimo per il campione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La serata di martedì 17 marzo 2026 è decisamente importante per Canale 5, visto che segna il ritorno del "Grande Fratello Vip", ancora con al timone Ilary Blasi, ma prima della partenza del reality non può ovviamente mancare "La Ruota della Fortuna". I Fortuna Five hanno scelto Stewie Wonder per accogliere Gerry Scotti in studio, cosa che lui apprezza subito: "Addirittura, musica raffinata – dice –. La mia band ormai non la tengo più, troppo bravi, io starei qui fino a domani sera, ma devo darvi insieme a loro il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'". Il conduttore fa poi una rivelazione: "Ho fatto male a regalarvi l’album di Stewie Wonder, me le state suonando tutte, domani me ne aspetto un’altra, ‘Isn’t she lovely'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Daniele,, studente 22enne di Uboldo (Varese), che ha vinto 20.300 euro, la Grande Panda Ibrida e la spesa per un anno, il tutto in una sola sera. A sfidarlo sono Dalila di Elemonzo (Udine), artigiana specializzata in scarpette locali (ne ha regalate un paio sia a Scotti sia a Samira) e Nicola, informatico di Barletta. Dopo avere presentato la sfidante il presentatore dice: "Di sicuro quando lo saprà Samira piangerà", visto che anche lei è del Friuli.

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È quindi il momento di Samira Lui, che scende dalle scale con un abitino con spalline di pizzo bianco, per poi ricevere la battuta di Gerry: "Io so perché non si fa vedere prima della trasmissione, altrimenti io commento come un vecchio papà e dico: ‘È un po’ trasparente, non mettiamolo", ma lei replica: "È rigorosamente foderato", anche se lui sottolinea: "Sta benissimo". Ed effettivamente la Lui ha svelato di essersi commossa quando ha sentito il nome della località friulana.

La Ruota della Fortuna, puntata 17 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Kizunguzungu", tipica della Tanzania, che si rivela essere la "sensazione di giramento di testa", come indovinato dal campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". Una volta conclusa la manche, Samira sottolinea: "Qui non gira la testa, ma gira la ruota, oggi ho un entusiasmo", replica Scotti: "Dovrò gettarle un catino d’acqua fredda".

Prima di procedere con la partita il conduttore saluta Riccardo Magrini, ex ciclista e oggi commentatore, presente tra il pubblico, che dice: "È come vedere le corse in televisione, è più bello vederlo dal vivo", anche se lui ribatte: "È perché hai visto Samira, non perché hai visto me", lui risponde: "Ullallallà".

Si continua con il "Regno degli Animali", dedicato allo "Speoto", frase indovinata dallo sfidante, che conquista 4.400 euro e balza in testa. Si passa al "Round Musicale" a tema "Ditonellapiaga", a dare la soluzione è ancora Nicola, che guadagna 3.800 euro. Magrini ne approfitta per riferire che il campione è originario di Uboldo, paese natale di Claudio Chiappucci, per questo Scotti lo invita a fare le telecronache tutte le sere se volesse, anche se a breve partirà la stagione del ciclismo.

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a 11.500 euro dopo la vincita dell’ex campione avvenuta pochi giorni fa. a tema "Mattino Cinque". Mentre la sfidante gioca, Samira riferisce che Elemonzo, il paese di origine della concorrente è distante circa 70 chilometri da Udine. La ragazza rivela di conoscere il paese: "Ho la Carnia nel cuore –, ha commentato –. Sono stata battezzata a Zuglio, quindi in Carnia". La Lui infatti è originaria di San Daniele del Friuli. "Grazie per questa nota autobiografica", ha detto Gerry, che ha replicato: "Io no, a me hanno battezzato a settembre". "Che sciocchino!", la replica di Samira che è scoppiata a ridere.

Spazio anche questa sera alla manche inaugurata recentemente, "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, fortemente voluta per incentivare alla lettura, questa olta dedicata ad "Amleto", il presentatore rivela "è mio suocero", Samira lo vuole salutare, per questo il presentatore le dice: "Vuoi il numero?". A dare la soluzione è Daniele, in grado di guadagnare 2.500 euro, cifra che potrebbe ora raddoppiare con il secondo tabellone, anche se purtroppo non riesce a farcela, si ritrova comunque a 3.500 euro, poco distante dai 3.800 euro dello sfidante, mentre Dalila si trova nel frattempo a zero.

È quindi la volta del "Mistero", che può consentire di incamerare cifre più importanti, a dare la risposta è Nicola, che approfitta del "Passamano" pensato dal campione, così da aumentare il vantaggio e arrivare a 4.800 euro. La partita procede come di consueto con il "Round Express", capace di scardinare spesso gli equilibri per chi riesce a trovare lo spicchio dedicato, questa volta a dare la soluzione è Daniele, che balza in testa con 9.900 euro. L’occasione per rifarsi per i due sfidanti arriva comunque subito con il "Triplete", dove potrebbero accorciare le distanze, a farlo è proprio Dalila, che sale a 5 mila euro. Anzi, si approfitta dell’occasione per aggiungere un altro tabellone, anche questo indovinato dalla ragazza, che arriva a 6 mila euro.

Si arriva così a "L’Ultimo Round" con una situazione ancora apertissima, Daniele è in testa a 9.900 euro, seguito da Dalila a 6 mila euro, chiude Nicola a 4.800 euro. A indovinare l’ultima frase è Daniele, con un tabellone ancora quasi del tutto vuoto, questo gli permette di arrivare a 13.300 euro e restare così campione.

La puntata si chiude come da programma con "La Ruota delle Meraviglie", dove lo studente deve indovinare tre frasi a tema "Nello spazio". Questa volta il ragazzo sfiora l’en plein, riuscito ieri, ma riesce comunque a indovinare la seconda e la terza frase, così da garantirsi due buste verdi. Prima di aprire le buste Scotti si complimenta per la sua bravura dicendo: "Siamo ammirati", passa quindi a mostrare la busta rossa, che contiene 5 mila euro. Daniele decide di partire dalla numero 3, su indicazione della fidanzata presente tra il pubblico, prima di svelare tutto Scotti guarda e fa una previsione: "Secondo me ci pensa, ma non la cambia, non si può tirare la coda alla fortuna", ci sono infatti 200 mila euro! Era evidentemente impossibile pensare di farlo. Il ragazzo arriva così a un totale di 233.500 euro, evidentemente commosso, anche Gerry e Samira hanno gli occhi lucidi. Mentre tutto lo studio esulta il conduttore dice: "Ingenui, non mettiamo limiti alla sua fantasia, magari lui adesso dice: ‘La cambio'", ma lui risponde appunto: "Non tiriamo la coda alla fortuna". Nell’altra c’erano 15 mila euro.

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