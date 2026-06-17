La Ruota della Fortuna, lo studio è infestato, Samira Lui fa un test in diretta: “È tutto vero”, ma Gerry Scotti la fulmina Strane presenze a La Ruota della Fortuna mercoledì 17 giugno 2026, Samira Lui decide di correre ai ripari, ma l'effetto che ottiene non convince Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Che serata sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Pensarlo è ormai diventato impossibile per molti, per questo anche questa sera, mercoledì 17 giugno 2026, tanti sono pronti a sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la nuova puntata. L’ingresso di Gerry Scotti in studio è caratterizzato dall’entusiasmo dei Fortuna Five, che questa volta arrivano a definirlo senza esitazioni "il mago dei game show", per questo lui non esita a fare un inchino al pubblico: "Abbiamo scomodato gli Who, addirittura, ma lo so che voi aspettate questa carica per mettervi lì in famiglia e vedere chi è il più bravo, il più sveglio, il più fortunato. E allora insieme ai miei ragazzi dei Fortuna Five vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Spazio ovviamente alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Virginia, avvocato di Roma ("la prima campionessa con il mio nome", dice Gerry), che ieri ha vinto 26.500 euro. A sfidarla sono Federico, studente di Ingegneria Meccanica di Pescaglia (Lucca) e Antonio, ingegnere elettronico di Sancipirello (Palermo).

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Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, con la sua consueta discesa dalle scale, con un abito giallo che la esalta ancora di più e "Bum bum bum" in sottofondo, come accade da inizio settimana. Una volta arrivata, Scotti la stuzzica come fa spesso sul suo outfit: "Come sta bene con quel giallo paglierino, se lo lasci dire. Sta proprio bene, l’avevo vista passare al buio, il colore del sole, di questo periodo".

La Ruota della Fortuna, puntata 17 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Koja Kojon", tipica della Lituania, che sta a indicare "andare di pari passo in sintonia", come indovinato da Antonio, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti non manca di sottolineare il doppio senso del termine, per poi dire: "Abbiamo anche un avvocato come campione, questa ci porta in Tribunale". Una volta scoperto il significato, Samira precisa: "Vuol dire procedere in modo allineato su tutto, come facciamo io e lei", lui ribatte: "Vogliamo dire che noi siamo Koja Kojon", lei continua: "Io sono koja, le piace? Non siamo allineati", Scotti non si trattiene: "No, è un po’ come dire, c’è in italiano "cu**o e camicia, è peggio".

Non manca il saluto a parte del pubblico, alcuni di loro vengono da Sotto il Monte (Bergamo), dove c’è un celebre santuario, questo scatena in Gerry un ricordo: "La mia mamma per devozione una volta all’anno mi portava a Sotto il Monte, se quando ero bambino avete visto un bambino un po’ gracilino girare per le vostre vie ero io. Io dicevo: ‘Mamma, ma perché dobbiamo andare?’, lei diceva: ‘C’è l’aria buona'". C’è anche un signore, Onorato, che viene da Pontida, che ha espresso il desiderio di festeggiare il suo 90esimo compleanno sedendo tra il pubblico, anche se ne dimostra meno, la Lui quindi sottolinea: "Non ci sono più i 90enni di una volta, sembra un ragazzino".

Spazio al "Round Musicale", a tema "Dua Lipa", a dare la soluzione è la campionessa, che guadagna 4 mila euro. Il conduttore ribadisce un annuncio fatto già nei giorni scorsi: "Godetevi queste atmosfere dell’estate, dalla prossima settimana una Ruota con dei colori nuovi, manche nuove, tante sorprese per farvi compagnia tutta l’estate. Sarà bello!". Si passa a "Il Regno degli Animali", a tema "Le termiti", è ancora la campionessa, che sale a 13.300 euro, incrementando il suo vantaggio. Si scopre così che questi animali mangiano più velocemente se ascoltano la musica, Gerry dà così un suggerimento: "Se avete termiti in casa spegnete la radio, così salvate i mobili, massima cautela soprattutto con rock ed heaby metal". Samira decide di fare una prova con una bacchetta per batteria: "E’ infestata dalle termiti, me l’ha data Diego, voglio vedere suonando l’heavy metal cosa succede", una volta concluso: "L’hanno dimezzata in pochi secondi, è vero. Era proprio la canzone giusta, si sono sentite ispiratissime", ma a quel punto Gerry non si trattiene: "Lei è una gran bella taroccatrice, lei e quello là in alto".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a una cifra stratosferica, 99.600 euro, con un tabellone dal titolo "Bandiere". Una volta superati i 100 mila, il maialino cambia il suo aspetto, assumendo barba e baffi, Samira osserva subito: "E’ diventato vecchio". Virginia pensa di conoscere la risposta, ma decide di girare ancora con la speranza di trovare il Jackpot, ma la sfiora per poco, fa così un altro tentativo, ma a questo punto trova il "Bancarotta" perdendo più di 8 mila euro. Anche Antonio tenta di fare altrettanto, ma anche lui trova il "Bancarotta", tutti i concorrenti sono così incredibilmente appaiati a zero. A dare la soluzione alla fine è Federico, che guadagna 1.000 euro. Il maialino va così a dormire con 103.100 euro.

Il menu de "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "L’alchimista", la frase viene indovinata da Antonio, che guadagna ben 19.500 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, anche se già così il suo vantaggio è ottimo.

Il tempo rimasto è poco, l’unico modo per rifarsi è il "Triplete" (vengono fatte quattro manche), a tema "Maturità". Samira ha un ricordo sulla canzone di Antonello Venditti dedicata a questa fase: "Mi ricordo benissimo, tutta la mia classe la cantava.I o ho avuto la fortuna di cantarla con le lacrime, tutti abbracciati, ha portato bene", ma a Gerry è andata diversamente: "Non ho potuto cantarla, quando l’ho fatta non l’aveva ancora scritta. Al termine ci si ritrova con Antonio in testa a 20.500 euro, segue Federico a 3 mila euro, chiude la campionessa a 1.000 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "Appunto". A dare l’ultima soluzione è Antonio, che sale a 29.500 euro, cifra che gli permette di diventare il nuovo campione (pur non avendo raddoppiato nella manche precedente).

Il giovane ingegnere ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Occhiali". Le cose non vanno però bene, Antonio non dà nemmeno una risposta esatta, si trova così con tre buste rosse. Gerry svela prima la numero 1, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue con la numero 2, che contiene 5 mila euro, mentre nella numero 3 è la volta 15 mila euro.

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