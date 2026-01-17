La Ruota della Fortuna, Samira Lui (leopardata) spiazza: "Non ho mezze misure", Gerry Scotti è sbalordito La puntata di sabato 17 gennaio 2026 de La Ruota della Fortuna è più breve per lasciare spazio a C'è posta per te, ma le emozioni non mancano

Archiviato l’appuntamento con "La Ruota dei Campioni", che ha avuto ancora una volta un ottimo riscontro da parte del pubblico, "La Ruota della Fortuna" torna in onda questa sera, sabato 17 gennaio 2026, per una puntata tradizionale, anche se leggermente più corta, per lasciare poi posto a "C’è posta per te". Ecco cosa è successi nell’access prime time su Canale 5.

La grande sintonia di Gerry Scotti e Samira Lui

Ad accogliere Gerry Scotti, che ne approfitta per salutare alcuni dei presenti in studio, è la musica del Coldplay suonata dalla band: "Buonasera, vi voglio bene – dice -, Grazie del vostro calore, lo porto con me in saccoccia, ma soprattutto nel mio cuore. Ancora una volta insieme alla mia band vi dico: ‘Benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

È il momento dell’ingresso di Samira Lui, che indossa un abitino leopardato con una leggera coda, che Gerry decide di mettere a mo’ di fazzolettino sulla sua giacca, per poi dirle: "Guarda come sto bene, panterata! Se me lo avessi detto mi sarei vestito da Tarzan! Me lo tengo per Carnevale. Avete capito dalla nostra stupidera, che sarà una grande sera, tra poco iniziamo con ‘La Ruota della Fortuna'".

La Ruota della Fortuna, puntata 17 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è il campione, Leonardo di Monza, professione oculista, che ha già conquistato 23.900 euro. A sfidarlo sono Flavio, da Fara Sabina, sviluppatore informatico, e Carla di Palermo, impiegata responsabile di un boutique hotel sulla spiaggia di Mondello.

Si parte con la manche dedicata alle curiosità dal mondo, indovinata da Flavio, che accumula i suoi primi 1.000 euro. La frase era incentrata su come si definisce in Germania chi, per motivi di stress, tende a mangiare troppo. Su questo interviene Samira: "Io non ho mezze misure, o mi si chiude lo stomaco, quindi non mangio, o mangio a dismisura". Non poteva mancare la replica di Gerry: "Io ho avuto un periodo di stress, circa 30 anni fa, e non mi è ancora andato via. Si prosegue con il "Cruciruota", anche questo indovinato da Flavio, che sale a 3.000 euro, lasciando gli avversari a zero, pur sapendo che l’occasione per recuperare può esserci per tutti.

Concluso il "Triplete", la situazione appare più equilibrata, con Flavio ancora in testa a quota 5 mila euro, seguito da Leonardo a 4.300 euro, mentre Carla è più lontana, ferma a 1.000 euro.

La puntata del sabato de "La Ruota della Fortuna", come detto, è decisamente più rapida, per questo si arriva velocemente alla manche "L’ultimo round", da cui uscirà poi il vincitore, ma che consente di accumulare più soldi. A imporsi è ancora Flavio, che balza a 8.900 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione.

Si arriva così a "La Ruota delle Meraviglie", con Scotti che ribadisce come sia inevitabilmente necessario procedere in maniera spedita, pur permettendo al giovane campione di aumentare il suo montepremi. Il conduttore anticipa le tante novità in arrivo nella prossima settimana, con premi diversi e un’altra "chicca" che per ora preferisce non rivelare. Le tre frasi da indovinare sono a tema "Sole", solo per pochissimo non riesce a dare la risposta a tutte e tre, ma lo fa in maniera corretta con le prime due, così da garantirsi due buste verdi. La sorella del ragazzo, presente in studio, suggerisce di aprire prima la busta numero 2, dove ci sono 20 mila euro, cifra che Gerry definisce "bella", lui decide di tenerla. Si svela così il contenuto dell’altra busta che era verde, la 1, dove fortunatamente ci sono 5 mila euro. Prima di svelare il contenuto della busta numero 3, l’unica rossa, il conduttore preferisce alimentare l’attesa, dicendo che "Nessuno può scrivere un copione come questo, raramente ho visto un ragazzo così bravo, che ha sbagliato per pochissimo. Cosa volete che sia un centimetro sulla lunghezza dell’autostrada del sole (era l’argomento della frase, ndr? È un centimetro che gli ha portato via 200 mila euro". Scotti conferma di esserci rimasto male e avere avuto un colpo al cuore, ma lo invita comunque a festeggiare.

