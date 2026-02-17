La Ruota della Fortuna, Samira Lui (mascherata) si emoziona con Gerry Scotti: “pelle d’oca” per il finale straordinario Oggi, 17 febbraio 2026, è Martedì Grasso, per questo Samira Lui si è presentata a La Ruota della Fortuna in maschera. Poi si è commossa insieme a Scotti

Che serata sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Questa domanda è tutt’altro che scontata, ma anzi dimostra come il quiz condotto da Gerry Scotti sia diventato un appuntamento fisso per milioni di persone, pronte a sintonizzarsi ogni sera su Canale 5, per questo lo faranno sicuramente anche questa sera, martedì 17 febbraio 2026. Ad accogliere Gerry Scotti in studio come sempre sono i Fortuna Five, come lui sottolinea subito: "Non posso più vivere senza la mia band, senti come mi scalda, siete meglio di una tisana, di un caffè nero, della camomilla, siete la mia pozione magica, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si parte presentando subito i concorrenti, ,come accaduto spesso nelle ultime serate, a iniziare dal neo campione Valerio di Monreale (Palermo). A sfidarlo sono Rossella, docente alla scuola primaria di Loano (Savona) e Alberto, project manager di Bergamo.

È poi il momento dell’ormai nota discesa dalle scale di Samira LUi, cn un vestito nero e dei tocchi colorati, ma soprattutto con tanto di maschera di Carnevale al ritmo del brano "La vita es un Carnaval", visto che oggi è "Martedì Grasso". Poco dopo lei gioca con la maschera, dicendo: "Buonasera, Gerry! Mi vede?", lui risponde: "La vedo. Che bella mascherina. Io modestamente ricordo il film ‘Eyes wide shut’, anche se a detta della ragazza lui sembra più Zorro. A questo punto lui chiosa: "Era il mio costume preferito".

La Ruota della Fortuna, puntata 17 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte con il "Giramondo" dedicato alla parola "Mzungu" tipica del Malawi, che si rivela essere il "nome con cui si accoglie il turista". A dare la soluzione è Valerio, che ottiene i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Su prosegue con il "Cruciruota", manche dedicata a "Cose Grasse" e indovinata dalla sfidante, che guadagna 1.600 euro, mentre nel frattempo gli altri sono a zero. Al termine Gerry chiede a Samira come lei amasse vestirsi da bambina in occasione del Carnevale: "Il mio costume preferito era da Dalmata, il cagnolino de La Carica dei 101", per questo lui dice: "Perché non è scesa vestita così stasera?. Il mio da anni era quello da Zorro, mia mamma aveva trovato una camicia nera, un pantalone nero, un mantello nero, poi abbiamo comprato la mascherina nera. Poi quando ho voluto cambiare mi ha messo due corna e mi ha detto: ‘E’ Batman'". La giovane racconta ancora: "Mia mamma cuciva e ci faceva i vestiti di Carnevale, ogni anno cambiavo, poi principessa, Biancaneve, Cenerentola, ce ne sono stati tanti". Scotti conclude: "Quanto mai gliel’ho chiesto, Evviva i Dalmata e i Batman".

È poi il momento del "Round Musicale", dedicato a Heather Parisi, frase che viene indovinata dallo sfidante, conclusa ovviamente con il ritmo di "Cicale". Mentre la band canta, Scotti prova a tenere sollevata la gamba, a mo’ di sbarra, ma poi dice subito: "Tentavo di portare la gamba come Heather Parisi in alto, ma sono rimasto incastrato. Aiuto!". Grazie a questa mossa Alberto balza in testa a 6.900 euro.

La situazione può cambiare già adesso con il "Round Jackpot", arrivato a 23 mila euro. A dare la risposta è ancora Alberto, che sale a 7.900 euro, mentre il maialino ora sale a 27.800.

La partita prosegue, anche se fino ad ora è stato soprattutto lo sfidante Alberto a mettersi in evidenza e a guidare il gioco a 14.300 euro, seguito da Rossella a 3.600 e dal campione Valerio a 1.200 euro. L’occasione per rifarsi, come sa bene chi segue "La Ruota della Fortuna", può essere però davvero dietro l’angolo con "L’ultimo round", dove i valori in palio aumentano. A dare la soluzione è Rossella, che sale a 16.200 euro, sufficienti a diventare la nuova campionessa.

La puntata si chiude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", che può consentirle di aumentare il suo montepremi, dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Fiamma". La giovane campionessa indovina la prima e la terza frase, così da regalarsi due buste verdi, non avere fatto l’en plein le impedisce di portare a casa la macchina visto che aveva lo spicchio dedicato. Scotti parte subito mostrando il contenuto della busta rossa, dove ci sono 5 mila euro. Si parte poi mostrando la numero 3, dove ci sono 20 mila euro, lei decide di rischiare e passare alla numero 1, prima di svelare tutto Gerry fa un preambolo: "Ci sono cose che accadono per caso, altre che dipendono dal fato, dalla fortuna, io non lo so, faccio questo lavoro da 40 anni e penso di averle viste tutte, ma ogni volta il destino mi spiega e mi insegna che non le abbiamo viste tutte finché : ci sono 200 mila euro!". Insomma, l’azzardo ha decisamente premiato! Sia Samira sia Gerry svelano di avere la pelle d’oca nel vedere la ragazza gioire con la mamma per i 216.500 euro che sono riuscite a portare a casa in una sola sera.

