La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui: "Tollero anche questo", poi rischia le lacrime Gerry Scotti non può resistere da una battuta rivolta a Samira Lui nella puntata del quiz di mercoledì 17 dicembre 2025, la loro intesa è sempre più forte

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La settimana prosegue e con essa anche l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, mercoledì 17 dicembre, oltre che per tutte le feste comandate, come annunciato da Gerry Scotti nei giorni scorsi, certo di fare un grande regalo al pubblico.

Gerry Scotti tra nostalgia e il look di Samira

Il conduttore entra in studio accolto come sempre dalla musica della band, che questa volta ha scelto il ritmo dei Led Zeppelin, che lui gradisce particolarmente, per questo dice: "Lo fanno apposta per vedermi piangere, ho comprato questo disco quando facevo la quarta ginnasio, avevo 14 anni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poco dopo è il momento di Samira Lui, che indossa una gonna attillata blu e un top nero, cosa che genera un commento nel padrone di casa del quiz: "È talmente allegra la sua discesa, che tollero anche i colori dell’Internazionale", ma lei ribatte: "È il Pisa, non è l’Inter, o anche l’Atalanta". Scotti però dice: "Lo so che la sua costumista è di fede interista, non mi stupisce".

La Ruota della Fortuna, puntata 17 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è Luisa di Foligno, diventata campionessa ieri sera in extremis, proprietaria di una palestra. A sfidarla sono Marco, docente universitario di Intelligenza Artificiale di Bari, e Giada, studentessa di Scienze dei Servizi Giuridici di Cernusco sul Naviglio.

A partire forte è lo sfidante, che conquista la prima manche e i suoi primi 1.000 euro, approfittando di un’indecisione della campionessa.

Il programma viene interrotto come di consueto per la pausa pubblicitaria, ma questa volta è davvero speciale. Protagonista è Checco Zalone, che manda in onda un messaggio a reti unificate su tutti i canali Mediaset: "Cari italiani, buonasera a tutti e buon Natale a tutti, qualche maligno penserà: ‘Questo sta qui a fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre. Se non vi piaccio cambiate canale, mettete su Italia 1, Retequattro, ma sono sempre lì. Mi hanno dato tre reti Mediaset unificate, non è mai successo a nessuno. Chi? Mattarella? Faccio un dono a voi donne e alla pazienza che avete tu maschio ‘hai la prostata infiammata’ (è una parte della canzone che si sente nel film, ndr).

Si prosegue poi con il gioco, successivamente è la campionessa ad approfittare dell’indecisione del suo sfidante, a conferma di come la prontezza di riflessi sia determinante a "La Ruota della Fortuna".

La manche "La Ruota delle Feste" è dedicata invece a un’abitudine dell’Estonia, dove si usa festeggiare facendo una sauna con i parenti. Questo non può che scatenare i commenti di Gerry: "Invece di mangiare e mangiare, passano la vigilia tutti belli biotti a sudare. È un’abitudine per tutti". Su questo interviene anche Samira: "Tutti nudi a scartare i regali in sauna". Scotti ribatte: "Non mi interessa cosa fanno, vanno a fare la sudata di Natale, vanno lì a presmaltire, farebbe tanto bene anche a noi invece di abbuffarci continuamente. Si può sostituire la cena della vigilia e di Natale con una bella sauna". Grazie a questa soluzione Luisa riesce a balzare a 3.200 euro, anche se ovviamente la partita è ancora apertissima, come è capitato a lei ieri sera.

Guada riesce però a balzare a 4.500 euro grazie alla manche dedicata agli animali, proprio in una fase del gioco in cui, a causa di alcune mosse sfortunate, gli avversari sono finiti a zero, ma anche questo è il bello de "La Ruota della Fortuna". Nonostante la giovane si sia rivelata spesso perspicace, all’ultimo è proprio Marco a fare l’affondo decisivo conquistando il titolo con un bottino di 9.000 euro.

"La Ruota delle Meraviglie", come ormai sa chi segue assiduamente il quiz, è ovviamente un’occasione per rimpinguare ulteriormente il montepremi. Questa va davvero benissimo con tre frasi su tre, questo gli avrebbe permesso di vincere anche l’auto grazie allo spicchio che aveva ottenuto, ma le due Bancarotte lo hanno portato a perdere questa opportunità. Si parte con la busta 3, scelta su suggerimento della moglie visto che è in dolce attesa e a breve saranno in tre, ma ci sono purtroppo solo 100 euro, per questo non può che decidere di cambiarla. Il neo campione si dirotta quindi sulla 1, che contiene 5 mila euro, ma anche in questo caso decide di giocare e dirottarsi alla fine sulla numero 2, dove ci sono 15 mila. Insomma, alla fine si è rivelata la mossa migliore.

Potrebbe interessarti anche