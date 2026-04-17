La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui (meravigliosa): "Mi ha copiato ". Poi la proposta che spiazza Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 17 aprile 2026 Gerry Scotti sottolinea come la pettinatura di Samira Lui sia poco originale, ma poi si riscatta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il venerdì sera è uno dei momenti più attesi della settimana, la stanchezza si fa sentire, per questo tanti non vedono l’ora di mettersi in relax davanti alla Tv, perché non farlo seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 17 aprile 2026. Ad accogliere Gerry Scotti in studio sono come sempre i Fortuna Five, con una musica che lui apprezza ma che lo spinge a dire al pubblico: "Siete giovani, non ve la potete ricordare, ma è bella. C’è stata anche della disco bella, sono i Delegation, i ragazzi dei Fortuna Five vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, che lui definisce fenomeno, Leonardo, 21enne di Sandrigo, che ha finora vinto 19.800 euro in una sera. Gerry gli chiede se abbia dormito o se lui gli sia apparso in sogno dopo avere lasciato 200 mila euro, lui dice: "Abbastanza, diciamo qualche cifra". A sfidarlo sono Enrica, insegnante alla scuola dell’infanzia di Genova, e Silvia,giovane medico di famiglia di Monreale (Palermo).

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un abito blue elettrico con spalline sottili e gonna svasata e con lo chignon. "Elegantissima, sta proprio bene – le dice Gerry -. Poi ha scelto una pettinatura simile alla mia, con lo chignon, io li ho, ma sono tutti legati dietro, non riprendetemi di fianco".

La Ruota della Fortuna, puntata 17 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", incentrato sulla parola "Vardavar", tipica dell’Armenia, che si rivela essere "il vivace Festival dell’Acqua", come indovinato da Silvia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di procedere Scotti lancia un messaggio: "Non dico il numero, ma è venerdì, io sono a modo mio un po’ superstizioso, ma mi hanno detto che è complicato in America, in Italia non lo è. Voi avete scelto di giocare venerdì quel numero lì, non prendeteva con quel numero lì, casomai con Vincenzo, brillante concorrente di ‘Caduta Libera’, seduto in prima fila, che è venuto a trovarmi, era stufo di Max Giusti. Tu sei quello che faceva le dediche".

Si procede con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Gaviale", a indovinare la frase è Enrica, che guadagna 1.800 euro. La gara continua con il "Round Musicale", dal titolo "Tanto pe’ cantà", a dare la soluzione è ancora Enrica,che sale a 8.700 euro.

L’occasione per aumentare il proprio bottino è però a portata di mano con il "Round Jackpot", a quota 101 mila euro, cifra che era stata vinta da una concorrente ieri, ma non essendo diventata campionessa la cifra è stata rimessa in gioco. A dare la risposta è Silvia, che sale a 3.400 euro. Il maialino va a dormire a quota 103.400 euro, mai si era arrivati a tanto.

Non manca nemmeno questa sera "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Il Piccolo Principe", a dare la soluzione è Enrica, che guadagna 1.000 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da salire a 10.700 euro.

La sfida de "L a Ruota della Fortuna" procece con il "Mistero", dal titolo "Mistero nel corpo umano", a dare la risposta è Enrica, che incrementa il suo montepremi arrivando a 15.100 euro. La frase era: "Perché le dita si raggrinziscono in acqua?", Samira racconta che quando le succedeva la nonna la inviata a uscire dicendo: "Esci che ti sciogli’, che paura", per questo Gerry ribatte: "Se fosse vero io ci starei ore, ma non scioglie". La giovane rivela che si tratta di una risposta del nostro sistema nervoso, se stiamo troppo in acqua le dita diventano più raggrinzite per afferrare meglio gli oggetti bagnati, così c’è più presa. Scotti replica: "Allora quando la nonna mi diceva di uscire io dovevo dire: ‘No, nonna, è per afferrare meglio le superfici'", per poi dire a Samira: "La ringrazio, è una persona da frequentare, anche per questo motivo".

E’ quindi la volta del "Round Express", che ha spesso sparigliato le carte della partita, Leonardo riesce a prendere lo spicchio dedicato e si riscatta dando la soluzione arrivando a 8.600 euro, così da tallonare Enrica. Visto il maggiore tempo a disposizione il "Round Express" viene proposto per la seconda volta, questa volta è Silvia a trovare lo spicchio quasi subito, ma per un errore perde quanto conquistato. A dare la risposta esatta è Enrica, che incrementa la cifra conquistata a 24.300 euro.

Il "Triplete" in una situazione del genere può scombinare poco i valori, si arriva a "L’Ultimo Round", che deciderà chi conquisterà il titolo con Enrica in testa a 24.300 euro, seguita da Leonardo a 9.600 euro, chiude Silvia a 2 mila euro. E’ ancora Enrica a dare l’ultima soluzione, con un bottino di 29.700 euro, che le consentono di diventare la nuova campionessa.

L’insegnante ha ovviamente la possibilità di guadagnare ancora di più con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Salto". La neo campionessa indovina solo la prima frase, così si garantisce una busta verde. Scotti parte mostrando la prima delle buste rosse, la numero 3, dove ci sono 20 mila euro, si continua con l’altra rossa, la numero 2, che è di 10 mila euro. Ma cosa c’è nella sua busta verde? Lui tergiversa, era una scala a decrescere, quindi in questa ci sono 5 mila euro, così da permetterle di arrivare a 34.700 euro. La campionessa sarà di nuovo in gara domenica, domani appuntamento con "La seconda chance" come sempre il sabato.

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