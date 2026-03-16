La Ruota della Fortuna, malore per la campionessa dopo la vittoria: Gerry Scotti in ansia (ma Samira Lui preferisce il rivale) Gerry Scotti ha aperto la puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 16 marzo 2026 preoccupandosi per la campionessa, che dopo la vittoria di ieri ha avuto un lieve malore

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Oggi, lunedì 16 marzo 2026, inizia una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna" a tenere compagnia al pubblico, ben sapendo come il quiz sia diventato una compagnia preziosa per milioni di telespettatori. L’ingresso in studio di Gerry Scotti avviene sempre con il sound dei Fortuna Five, che hanno scelto Stevie Wonder, accompagnato dal messaggio introduttivo del conduttore: "Iniziamo la settimana alla grande, ve la farei suonare tutta perché troppo bella, ma dobbiamo dare il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Georgina, che ha conquistato il titolo proprio ieri con la somma di 9.300 euro. Il padrone di casa rivela che la donna al termine della puntata ha avuto un piccolo problema di salute, dovuto alla pressione, per questo è interessato a sapere se stia meglio: "È legato all’emozione, si sono presi cura di me". Lui replica: "Me ne sono accorto perché sono qui da nove mesi, c’è più stress nel minuto finale che in tutta la partita, questa è vissuta come un gioco, mentre nell’altra c’è stress. Adesso come stai? Vuoi che decretiamo direttamente te come vincitrice e mandiamo gli altri a casa?". A sfidarla sono Aurora, Chef de Rang in un grande ristorante romano dove si occupa di accoglienza e ospitalità, e Daniele, studente di Filologia Moderna di Uboldo (Varese).

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È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un nuovo stacchetto musicale come sempre a inizio settimana, la scelta è ricaduta su "Quiero Bailar Contigo", scelta che spinge il presentatore a dire: "Che ritmo, anche se noi non siamo qui per ballare".

La Ruota della Fortuna, puntata 16 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con il "Giramondo", dedicato alla parola "Booonoonoonoos" tipica della Giamaica, che si riferisce a un "soprannome per esprimere affetto", come indicato da Aurora, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al Bollone MSC Crociere".

La partita prosegue con il "Regno degli Animali", a tema "Panda", di cui oggi si celebra la Giornata Mondiale. A dare la soluzione è Daniele, che sale a 1.000 euro, mentre nel frattempo l’altra sfidante, così come la campionessa, si ritrovano a zero. Si prosegue con il "Round Musicale" a tema "Eiffel 65", tabellone indovinato da Aurora, che guadagna i suoi primi 1.500 euro. Nel corso delle manches Samira manifesta una preferenza per il giovane sfidante, vestito in maniera elegantissima, i due hanno avuto un botta e risposta in più occasioni durante il gioco, al punto tale da scambiarsi informazioni sulle auto in gioco, cosa che spinge Scotti a fare una battuta manifestando una leggera "gelosia": "Volete scambiarvi il numero di telefono?".

È quindi il momento del "Round Jackpot", che non può ovviamente mancare, anche se per ora con una cifra relativamente bassa, 8.700 euro, a tema "Incontri bilaterali", cosa che spinge Gerry a chiedere se fossero quelli di Sanremo di cui ha parlato spesso Elettra Lamborghini, anche se Samira si affretta a dire che la cantante parlava di "festini bilaterali" così da evitare equivoci. A dare la soluzione è Daniele, che sale a 2.500 euro, per ora l’unico ad avere incamerato qualcosa rispetto alle avversarie. Il maialino va a dormire a 11.500 euro.

È la volta della manche inaugurata una settimana fa, "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, questa volta ad "Alice e il paese delle meraviglie". Questa votla a dare la risposta esatta è Georgina, che ottiene 1.000 euro, cifra che ha la possibilità di raddoppiare con il secondo tabellone (a partire da questa sera si può chiedere una consonante in più, cinque totali e una vocale), anche se purtroppo non riesce a farcela.

La partita prevede finora numeri davvero bassi, legati anche a diversi "Bancarotta" usciti, la situazione può però cambiare con il "Round Express" a tema "Antonella Elia", che Gerry ricorda come una "regina del tabellone", Samira lo sa bene, anche se sostiene di non avere fatto in tempo a vederla. La risposta viene data da Aurora, che guadagna i suoi primi 1.300 euro, prima di dare il benvenuto proprio alla showgirl, che abbraccia subito Gerry, per poi definire Samira: "Una dea", con Scotti che precisa: "Dicevano la stessa cosa di te quando giravi le caselle", frase che spinge Antonella a ribattere: "Perché adesso sono brutta?", ma lui risponde: "No, ma devo esssere sincero, te l’ho detto in tutta la mia carriera, oltre a essere una bella donna mi hanno sempre colpito il tuo spirito, la tua allegria, il tuo modo di essere, originale e diversa dalle altre", lei ribatte: "Bizzarra". Scotti prosegue: "Lo hai fatto con Corrado, Vianello e con Mike, hai fatto la storia dei grandi della televisione", cosa che lei riconosce: "Per me è un grande onore, tutti mi dicono sempre questa cosa, mi hanno fatto un grande regalo, più o meno tutti mi amavano perché mi prendevano in giro, ero una spalla facile a essere presa in giro", anche se il presentatore precisa che "nel ruolo di vittima rispondevi, ti divertivi, un po’ come fa quella lì (riferito a Samira, ndr) che mi prende in giro". Questo spinge la Lui a dire la sua: "Prendo spunto, per me sei grande per la tua bellezza, ironia e sincerità, per me sei una donna sincera". La Elia approfitta dell’occasione per annunciare che a partire da domani la sua vita sarà destinata a cambiare, visto che diventerà ancora una volta a essere una concorrente del "Grande Fratello Vip", esperienza che ha fatto anche la collega. Non manca una vecchia immagine sullo schermo che la vede ritratta insieme a Mike Bongiorno, prima di andare Samira la invita ad affiancarla al tabellone, sottolineando di "apprezzare il suo aiuto per prendere in giro Gerry, two is better than one". In realtà, la showgirl lascia lo studio, lasciando l’incarico a Samira.

I tempi di questa puntata si sono allungati, questa sera quindi niente "Triplete", si arriva a "L’Ultimo Round" con una situazione piuttosto equilibrata: Daniele a 2.500 euro, seguito da Aurora a 1.300 euro, chiude Georgina a 1.000 euro, il titolo si deciderà quindi nella manche finale. A dare la risposta esatta è Daniele, che riesce a salire a 10.300 euro, cifra che gli permette di diventare il nuovo campione.

La puntata termina ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", dove lo studente può incrementare il suo bottino indovinando tre frasi a tema "Lunedì". Tutto va davvero benissimo, il giovane riesce a indovinare tutte e tre le frasi, così da garantirsi la vincita della macchina, la Fiat Panda. Il concorrente decide di partire dalla numero 3, dove ci sono 5 mila euro, lui decide di cambiare e passare alla numero 2, che contiene un anno di spesa da Eurospin. Il giovane potrà quindi vincere il contenuto della busta numero 1, pari a 10 mila euro, insomma una serata decisamente positiva.

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