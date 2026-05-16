La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti tira in ballo De Martino e punge: "Loro sognano me". E alla fine piangono tutti La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 16 maggio 2026 è l'occasione per Gerry Scotti per lanciare una frecciata a Stefano De Martino in merito al suo stuolo di fan

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Chi segue "La Ruota della Fortuna" sa bene quale sia la tradizione che si sta portando avanti da qualche tempo il sabato sera, quella con "La Seconda Chanche", anche se questa sera si è deciso di optare per una "puntata classica", il torneo "dei super sfortunati" ci sarà domani sera, poco prima della finale di "Amici".

Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, per poi dare il via al suo discorso introduttivo: "Anche di sabato, senti che roba? Ragazzi, ma stiamo così tutta sera (in sottofondo c’è ‘Welcome to Miami’ di Will Smith, ndr), è bella. Ciao pubblico, buon sabato a voi, vi vogliamo bene. Il battito continua ed è quello che è scandito dalla musica dei nostri Fortuna Five, anche questo sabato vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si parte con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Alice, dentista di Travedona Monate (Varese), che ieri ha vinto 21.600 euro. Gerry ha fatto una scoperta particolare e inaspettata: "Il famoso caseificio della zona che andavo a visitare da ragazzo appartiene alla tua famiglia, forse i nonni o bisnonni li devo avere conosciuti"). A sfidarla sono Mariateresa di Vibo Valentia, orologiaia, e Mattia di Rapallo, gestore di un ostello a Santa Margherita Ligure, che a detta del conduttore somiglia "a un attore delle serie turche".

Non può ovviamente mancare Samira Lui, con un abitino blu. Una volta arrivata, il presentatore la stuzzica sulla sua coreografia: "Il destino ha voluto che proprio stasera imparassi il passaggio più pericoloso, mano avanti, ciapet, ciapet, mani avanti, mani avanti. Insomma, so’ coreografo dentro".

La Ruota della Fortuna, puntata 16 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Callaloo", tipica dei Caraibi, che si rivela essere "un piatto popolare ricco di nutrienti", come indovinato da Alice, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Questo contiene infatti aglio, cipolla, peperoncino, combo, cocco e pesce, "è un minestrone caraibico, ma con tante cose proteiche per affrontare bene la giornata", dice Gerry. Samira precisa: "Infatti si mangia a colazione", anche se Scotti sottolinea: "Se mangio quella roba a colazione devo andare al primo pronto soccorso", anche se secondo la Lui "dà la carica per tutta la giornata".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "La tortora americana", frase indovinata dalla sfidante, che guadagna i suoi primi 1.600 euro, mentre nel frattempo la campionessa è tornata a zero. Il menu prevede ovviamente anche il "Round Musicale", dal titolo "Achille Lauro", frase indovinata ancora da Mariateresa, che sale a 4.500 euro. I Fortuna Five al termine eseguono la canzone "16 marzo", al termine Gerry fa loro i complimenti e poi dice: "Vi darei una mancia, ma non ho niente dietro, preferisco fare un complimento al grande batterista Diego Fornaciari".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 16.600 euro, per un tabellone dal titolo "Nella smorfia napoletana". Man mano che la manche prosegue tutti i concorrenti si trovano a zero, non solo, lo sfidante arriva alla seconda "Bancarotta" dopo essersi fatto apprezzare da Gerry per il tifo per il Milan, per poi dire: "Sto andando come il campionato del Milan", cosa che lo porta poi a perdere lo spicchio per la Panda che aveva conquistato. Il conduttore le dice: "Ti iscrivi quasi di diritto alla puntata del sabato". A dare la soluzione Alice, che guadagna 4.200 euro. Il maialino va invece a dormire con 20.600 euro. Al termine della manche Gerry ci tiene a dare un suggerimento: "Mi sono informato, se vi capita di sognare il presentatore televisivo, se siete donna è più facile che sognate De Martino ma anch’io ho le mie sciure che sognano me, equivale al numero 79. Vale se sognate me, De Martino, Amadeus, Bonolis, Carlo Conti". C’è chi gli chiede quale sia il numero che corrisponda alla valletta, ma lui sottolinea: "Lei non è più una valletta, se dovessi giocarmi Samira io direi 77, le gambe delle donne. Magari domani esce, tutti milionari con i nostri numeri".

La serata continua con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Enciclopedia della Tecnologia: Computer", frase indovinata dalla campionessa, che approfitta di un piccolo errore della sfidante, così da guadagnare 1.000 euro. La cifra accumulata da Alice può però essere raddoppiata con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere, anche se questo le consente comunque di incrementare il suo vantaggio salendo a 5.200 euro.

L’occasione per gli sfidanti per insidiare la dentista è però dietro l’angolo con il "Round Express", a tema "Le Tribù", specialmente se si riesce a trovare lo spicchio dedicato, che consente di giocare in solitaria. A dare la soluzione è Mariateresa, che guadagna 5.800 euro, importo che le consente di balzare in testa.

L’equilibrio può comunque essere scardinato con il "Triplete" a tema "Uomini e donne". Si arriva a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi vincerà la puntata, con Mariateresa alla guida a 7.800 euro, seguita da Alice a 6.200 euro, chiude Mattia a zero. A dare l’ultima soluzione è Alice, che sale a 14.600 euro, che le consentono di conservare il titolo. Il conduttore fa però una promessa a Mattia: "Va di diritto nella lista della Seconda Chance, sarà un piacere rivederti".

La campionessa ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Petrolio". Tutto va davvero benissimo, la campionessa riesce a fare l’en plein, così da avere tre buste verdi. Si sceglie di partire dalla numero 2, dove ci sono 100 euro, lei inevitabilmente la cambia e passa alla numero 3, in accordo con un’amica tra il pubblico, qui troviamo 200 mila euro. Lei è incredula e resta a bocca aperta, arriva così a 236.200 euro totali. Gerry commenta: "Che bello, anche la band è commossa", Samira invece dice: "Una sorpresa, bravissima Alice". E’ Scotti a concludere: "Mamma mia, che sabato sera ci avete regalato, un’emozione grandissima".

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