La Ruota della Fortuna, erroraccio assurdo e Gerry Scotti insorge: "Mi butto sulla Ruota". Poi la proposta alla mamma della campionessa Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 16 giugno 2026 una concorrente fa un grave errore, che scatena la reazione inaspettata di Gerry Scotti, pronto a tutto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, martedì 16 giugno 2026, ovviamente subito dopo il Tg5. I Fortuna Five accolgono come da programma Gerry Scotti, esaltato dal loro ritmo: "Respect? Elton John, signori, fuoco alle polveri, accendete. Non si può tradurre esattamente, ma si può dire, maledetta è tornata, e invece noi vi diremo, benedetta, è tornata anche questa sera nelle vostre case ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Eleonora, medico specializzando di Torino ma originaria della Calabria, che in due sere ha vinto 58.900 euro, oltre al weekend a Gardaland. A sfidarla sono Virginia, avvocato di Roma specializzata in diritto civile in una società (al nome lui non può che fare una battuta: "Si chiama come me, ma soprattutto come mia nipote. Virginio da uomo è un po’ abbandonato, ma Virginia da donna è molto più bello") e Matteo, export manager per attrezzature metalmeccaniche di Reggio Emilia. Prima di procedere il conduttore fa una battuta: "Sono imbarazzato, non so se sto prendendo un abbaglio io o cosa, ma di fianco alla moglie di Matteo c’è Orietta Berti (la somiglianza è forte, ndr). E dire che di solito mi saluta, questa non l’ha fatto, ma è lei, è venuta di nascosto")

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Non può ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con "Bum Bum Bum", in sottofondo.

La Ruota della Fortuna, puntata 16 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Bangka", tipica delle Filippine, che sta a indicare "tradizionale imbarcazione da pesca", come indovinato da Matteo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Elodie e Marracash", a dare la soluzione è ancora Matteo, che sale a 2.300 euro. E’ quindi la volta de "Il Regno degli Animali", a tema "L’Otocione", mentre prosegue la manche Gerry è interessato a sapere dalla sfidante se abbia qualche diminutivo visto che ha lo stesso nome di sua nipote, lei rivela: "Virgi o Gigia", lui continua: "Noi la chiamiamo Vivi, anche se a me chiamavano Ginio. Adesso la gente dirà: ‘Ma chi se ne frega, ma ad avere una che si chiama come te fa una certa…". A dare la risposta esatta è Virginia, che fa un allungo importante, arrivando a 10.100 euro.

Non poteva ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 94.200 euro 94.200 euro, per un tabellone dal titolo "Segreti casalinghi". La campionessa accumula più di 10 mila euro, è convinta di avere la soluzione, prova a girare ancora per trovare lo spicchio su sollecitazione di Gerry, ma alla fine trova il "Passa", a dare la risposta alla fine è Matteo, che sale a 3.300 euro. La frase era dedicata ai feltrini per proteggere il parquet, Scotti rivela: "Mia mamma era fissata, se avesse potuto li avrebbe messi anche sotto i piedi miei e di mio papà, mi ha lasciato questa fissazione, dove posso metto un feltrino". Il maialino va a dormire con 99.600 euro.

Si passa a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Il silenzio degli innocenti", frase indovinata da Matteo, che guadagna 1.000 euro. Prima di arrivare a quel punto Eleonora prova a dare la risposta dicendo: "Uno psichiatra cannibale aiuta l’UBI", a quel punto Gerry insorge per l’errore: "Entra nell’elenco dei massimi record, uno psichiatra cannibale aiuta l’Unione Banche Italiane’, si hanno bisogno. Io mi butto sulla ruota". Lo sfidante ha ovviamente la possibilità di raddoppiare il suo bottino con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, sale così a 4.300 euro.

Si arriva a "Il Triplete" (vengono fatte quattro manche), occasione utile per tutti, a tema "Lista", al termine ci si trova con Virginia in testa a 10.100 euro, seguita da Matteo a 7.300 euro, chiude Eleonora a 1.000 euro, a decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", per un tabellone dal titolo "Precipitevolmente". A dare l’ultima soluzione è Virginia, che approfitta di un errore di Matteo, arriva così a 16.500 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa. Scotti commenta subito: "Gliel’ha regalata, mi spiace, Matteo, ti è venuto un blocco".

La giovane avvocato ha la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Otto". Il conduttore si rivolge alla mamma della concorrente, presente nel pubblico, per farle una battuta: "Se hai bisogno vengo anch’io a Gardaland", lei apprezza: "Meglio che vieni te che mio marito, saresti più collaborativo", lui commenta ancora: "In ogni casa si dice quello, stiamo zitti". Virginia sfiora l’en plein, cosa che le avrebbe consentito di vincere la macchina (la Cubo L), si trova comunque con due buste verdi, la uno e la due. Scotti mostra subito la busta numero 3, che è rossa, dove ci sono 20 mila euro, la mamma suggerisce di partire dalla numero 1, la figlia la ascolta, qui troviamo 10 mila euro, lei decide di conservarle apprezzando il loro valore (la mamma, in realtà avrebbe cambiato), il conduttore dice la sua: "Sappi che io personalmente apprezzo molto, il pubblico vuole il sangue, il cambio, dire in una sera ho vinto 25.500 euro mi sembra un ragionamento molto corretto"). Ma cosa c’è nella busta numero 2? Lui tergiversa prima di svelare il tutto, mettendosi una mano sulla fronte, cosa che farebbe pensare a un valore importante, e invece fingeva, c’erano infatti 1.000 euro.

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