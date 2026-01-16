La Ruota della fortuna, Samira Lui irriconoscibile spiazza Gerry Scotti: “Sei come me”. E Gianni Morandi svolta la puntata Venerdì 16 gennaio 2026 è andato in onda un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni, Samira in una veste inedita colpisce tutti. Emozioni con Gianni Morandi

A una settimana dall’ultimo appuntamento, che ha avuto un grande successo di pubblico, torna in onda questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, "La Ruota dei Campioni", la puntata speciale de "La Ruota della Fortuna", in cui si sfidano alcuni tra i campioni più vincenti nella storia del programma.

Gerry Scotti apre ringraziando il pubblico, che ha permesso di organizzare questa serata grazie agli ascolti di questi mesi, per poi far entrare i nove campioni in gara, che insieme hanno vinto più di 2 milioni di euro, ma con la possibilità ovviamente di aumentare questa cifra. Tre di loro si sono distinti sette giorni fa, altri sono invece assetati di rivincita, giocheranno anche questa volta a tre a tre. Anche questa volta in palio c’è la macchina, per la prima volta la 500 disponibile è in versione cabrio.

L’orgoglio di Gerry e Samira

Prima di dare il via alla gara Gerry Scotti ci tiene a fare sapere qualcosa di importante. I produttori mondiali de "La Ruota della Fortuna" hanno fatto un incontro annuale, dove hanno deciso che il Paese che fa l’edizione più spettacolare in tutto il mondo è l’Italia. "Grazie per questo splendido traguardo, lo dobbiamo a voi, vi vogliamo bene", dice il presentatore.

È la volta dell’ingresso di Samira Lui, che si presenta con un’inedita chioma liscia, lei stessa dice di faticare a riconoscersi, con un abito lungo nero aderente ed elegante che le lascia le spalle scoperte, che porta Scotti a dirle: "Così sei da Golden Globe. Tu in maniera naturale, un po’ come me, sei ricciola, ma ogni tanto è bello cambiare".

La Ruota dei Campioni, puntata 16 gennaio 2026: cosa è successo

I primi tre a giocare sono Dario, vincitore dell’ultimo torneo, che ha finora vinto 296 mila euro e la Fiat 500 Elettrica, Ivan, che è stato il primo campione della nuova "Ruota", con un bottino da 71.650 euro, Alessandro di PIacenza, che ha vinto 140.500 euro. La manche è dedicata ala televisione, con Dario che si aggiudica subito la prima frase e i suoi primi 2.000 euro. Anche Alessandro riesce però a mettersi in evidenza e a balzare a 4 mila euro, tutto è quindi ancora aperto. Ben presto è però proprio Alessandro a balzare in testa, a 11.500 euro, cifra che potrebbe essere utile anche in ottica sfida finale. Non manca una manche dedicata a "L’Isola di Pietro", fiction di successo con protagonista Gianni Morandi, presente in studio per cantare alcuni dei suoi brani più importanti.

Conclusa la sua esibizione, Gerry si intrattiene con il cantante, sottolineando che in genere "si divide tra campioni della musica, della Tv e del cinema, ma tu sei campione in tutte e tre le categorie. Hai vinto la combinata". Lui si schernisce e dice: "Con il cinema un po’ meno", anche se Scotti non è del tutto d’accordo: "Io mi guardo ancora i tuoi musicarelli, milioni di italiani venivano a vederti. Hai fatto tantissima televisione, come ospite e come presentatore. Ti ricordi il primo programma in cui ti hanno invitato?". Lui non esita a rispondere: "Era il 1962, si chiamava ‘Alta Pressione’, era un programma musicale, dove c’erano diversi esordienti, abbiamo esordito io e Rita Pavone". Scotti lo invita a restare, visto che può essere coinvolto in tutte le categorie oggetto delle varie manches.A vincere è Alessandr, con 16.500 euro, seguito da Ivan a 3.000 euro e Dario a 2.000 euro.

È la volta di altri tre campioni:

-Enos di Milano, ingegnere chimico, ultimo campione de ‘La Ruota’ in versione preserale con 103.700 euro all’attivo;

– Daniela, insegnante di Sabaudia con origini canadesi, che ha già vinto 242.700 euro (terza classificata dell’ultimo torneo):

– Nicola di Vicenza, che in due sere ha conquistato 214.300 euro.

A loro spettano manches dedicate alla musica. A indovinare la prima frase, approfittando delle indecisioni degli altri, è Enos, che balza a quota 2.000 euro. Con il trascorrere delle manches è ancora lui a mettersi in mostra, balzando a 8.400 euro, lasciando gli altri a zero, anche se ovviamente niente è ancora perduto. La tornata si chiude con un vero predominio di Enos, a quota 22.400 euro, lasciando invece a 0 gli avversari.

Si chiude con gli ultimi tre campioni:

– Luca, che in una sola puntata ha vinto 130.400 euro;

– Sergio, secondo classificato all’ultimo torneo, con all’attivo 274 mila euro;

– Barbara, con all’attivo, 94.400 euro, la Fiat Panda, una crociera e un viaggio alle Maldive.

Il primo a indovinare la manche di apertura, tutte dedicate al cinema, incamerando i suoi primi 2 mila euro, è Luca. Anche Sergio non demorde e mette in cassa i suoi primi 2.000 euro, anche se sappiamo bene che tutto può comunque cambiare all’ultimo. La situazione effettivamente diventa più equilibrata, con i tre concorrenti poco distanti tra loro, a sorpresa è Barbara a imporsi proprio nell’ultima manche con 11.100 euro, seguita da Luca a 7.900 euro e a Sergio, fermo a 1.000.

I primi tre in classifica arrivano così alla manche finale, da cui uscirà il campionissimo. A garantirsi questa possibilità sono Barbara, Alessandro ed Enos, che possono giocare a "L’Ultimo Round". A imporsi è chi era arrivata sul terzo gradino del podio, Barbara, che balza così a 24.900 euro finali, con la possibilità di aumentarli ulteriormente a "La Ruota delle Meraviglie". Le frasi finali sono ora a tema "Parte", ma la fortuna non la assiste, visto che non riesce a indovinarne nemmeno una, ottenendo quindi tre buste rosse. Gerry si trova così costretto a mostrare tutto quello che lascia, nella numero 1 ci sono 5 mila euro, poi passa alla 3, che aveva quasi indovinato, dove si trovano 20 mila euro. Nella 2 c’è invece la spesa per un anno da LIDL, unica cosa che finora non aveva vinto e che conquista comunque. Insomma, non può che consolarsi. Gerry Scotti e Samira Lui danno quindi l’appuntamento a domani, sottolineando che la puntata del sabato sarà un po’ "spenta" (si deve lasciare il posto a "C’è posta per te"), ma il divertimento non mancherà.

