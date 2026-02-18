La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spietato sul look di Samira Lui: “Una fetta di salame”. Poi il campione mai visto

Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, su Canale 5, pronta a regalare momenti felici e di puro intrattenimento a chi ama il quiz. Gerry Scotti entra in studio fingendo di fare il gesto delle ali di un aereo con le mani, per questo dice: "Non decollo, non ce la faccio – dice per poi mettersi a ballare al ritmo del brano scelto dalla band –. Mi avvicino con passo felpato come avrebbe fatto il Commissario alla mia postazione, ancora una volta ringrazio i ragazzi della Fortuna Five".

Il conduttore segue la formula vista nelle ultime puntate, partendo dalla presentazione dei concorrenti: a difendere il titolo è la neo campionessa, Rossella, docente di Loano (Savona), protagonista ieri di un finale che ha fatto commuovere tutti, che le ha permesso di vincere 216.500 euro. Lui dice: "Bellissimo, siamo andati a casa parlando tutti di quello. Un’emozione che abbiamo condiviso". A sfidarla sono Ilaria di Lanciano (Chieti), ingegnere biomedico, e Marco di Giaveno (Torino), dove fa il pizzaiolo.

È poi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, che indossa un abitino lucido color fucsia con una lunghezza asimmetrica, cosa che provoca il commento di Scotti: "Mi piace, mi piace lei, lo sappiamo, ma mi piace quel taglio a fetta di salame della gonna, mi ricorda il Cacciatorino". Parte del pubblico in studio è di Cuneo, tra loro c’è anche una coppia arrivata per festeggiare un traguardo importante, è 50 anni di matrimonio, a cui Gerry ha fatto un augurio rivolgendosi al marito: "Devi arrivare a 70".

La Ruota della Fortuna, puntata, puntata 18 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Puszi", tipica dell’Ungheria. che si rivela essere "un amichevole bacio sulla guancia", come indicato dalla campionessa, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

A entrare in studio con la 500 che possono vincere i concorrenti è Samira, questo spinge Scotti a dire: "Si può guidare sia con la minigonna sia con i tacchi, si può fare tutto".

Si prosegue con il "Cruciruota", frase indovinata dalla sfidante, che sale a 2.500 euro. È poi il momento del "Round Musicale", con tabellone dedicato a Tananai e alla sua canzone Tango indovinato dallo sfidante, che balza subito a 7.100 euro. Scotti fa un commento a riguardo del brano: "Si dice: ‘Ci rivediamo lunedì, ma la cosa triste è che non è mai lunedì, c’è questo contrasto tra un amore e le difficoltà di viverlo. Amo Tananai e lo dico pubblicamente, è una delle canzoni più che belle sentite negli ultimi anni".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 27.800 euro. La campionessa riesce non solo a prendere il Jolly, ma convinta di avere la soluzione in mente decide di giocare ancora sperando di trovare lo spicchio dedicato, cosa che però non accade. È comunque lei a indovinare la frase esatta, guadagnando però solo 2.000 euro, mentre il maialino va a dormire con 29.700 euro.

Prima di proseguire la gara vediamo ancora Marco in testa a 7.100 euro, la campionessa a 2 mila euro, mentre chiude Ilaria a zero, a causa di una "Bancarotta". Si prosegue con il "Round degli animali", dedicato alla lontra, altra manche indovinata dallo sfidante, che balza a 9.100 euro. Al termine viene così mostra un’immagine in cui vediamo le lontre attaccate tra loro, Samira commenta: "Lei starà dicendo: ‘Sì, qui tutto bene, siamo amiche'".

La partita prosegue, si arriva al "Round Express", manche dedicata ad Anna Valle, indovinata da Ilaria. A intervenire in studio c’è proprio l’attrice, che presenta l’ultima puntata della sua fiction, "Una nuova vita", in onda subito dopo: "Ci sarà un colpo di scena e sarà davvero avvincente – dice lei -. Diciamo che ci sono dei presupposti per una nuova stagione".

La situazione appare solo parzialmente delineata poco prima di arrivare a "L’Ultimo Round", che ha spesso stravolto tutto. in testa c’è Marco a 12.200 euro, seguito da Ilaria a 9.500, mentre la campionessa ha conquistato solo 1.000 euro. A dare la soluzione è ancora Marco, che sale a 19.200 euro, sufficienti per conquistare il titolo, come evidenziato da Scotti è il "primo campione pizzaiolo de ‘La Ruota della Fortuna'".

La puntata si chiude come di consueto con La Ruota delle Meraviglie", occasione per aumentare il suo bottino, con tre frasi a tema febbraio. Il campione indovina solo la prima frase, ma questo è sufficiente per avere almeno una busta verde. Scotti parte mostrando il contenuto della prima busta rossa, la numero 3, dove c’erano 20 mila euro, si passa alla numero 2, che contiene 5 mila euro. Nella sua busta verde c’è la crociera in Norvegia, premio evidentemente interessante.

