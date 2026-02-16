La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spaventa tutti e medita l'addio: "Ne troverete un altro". Samira Lui ferma tutto Nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 16 febbraio 2026 Gerry Scotti arriva a ipotizzare di potersi dedicare ad altro, ma Samira Lui non è d'accordo

Inizia una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna" a tenerci compagnia, in onda regolarmente anche questa sera, lunedì 16 febbraio 2026 subito dopo il Tg5. Ad accogliere Gerry Scotti in studio come sempre sono i Fortuna Five, che hanno scelto una canzone che lui ama, per questo dice: "Mamma mia, non ci posso credere, uno dei miei brani preferiti in assoluta, era la mia colonna sonora dei pomeriggi passati a fare i compiti, adesso me la ritrovo qui, che mi dice ‘Benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si parte presentando subito i concorrenti, come accaduto spesso nelle ultime puntate, a iniziare dalla campionessa che ha conquistato il titolo ieri, Janis, biologa marina di Cordenons (Pordenone), che ha vinto finora 35.400 euro. A sfidarla sono Valerio, studente di Medicina e Chirurgia con indirizzo Tecnologico 22enne di Monreale (Palermo) e Vito, consulente assicurativo di Trani (Bari).

Il conduttore accoglie Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, "La vida es un carnaval", e un abitino nero corto senza spalline e delle balze sottostante. Non manca un commento di Gerry per la sua piccola coreografia: "Ho visto che nelle prime mosse ha tolto la polenta, ma ha rimesso il soffritto, insomma una casalinga".

La Ruota della Fortuna, puntata 16 febbraio 2026: cosa è successo

La manche inaugurale è come sempre il "Giramondo", incentrata sulla parola "Camaò", tipica delle Marche, che si rivela essere "un’esclamazione per esprimere stupore", come indovinato da Valerio, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Gerry entra poi in studio al volante della Fiat 500 che i concorrenti possono conquistare, per poi sedersi tra il pubblico in modo inaspettato, per questo Samira gli chiede: "Cosa fa un riposino?", lui risponde: "Io farei una giornata che sto qui a godermela". La giovane replica: "Come facciamo senza di lei?", ma anche su questo lui ha la battuta pronta: "Capirai, se ne trova un altro", ma su questo lei ha un pensiero chiaro: "Impossibile", per questo lui dice: "Me lo dica due volte, allora vengo, giusto perché me l’ha detto".

Si procede con il "Cruciruota" a tema "Calcio", tabellone indovinato ancora una volta da Valerio, che sale a 2.700 euro, mentre gli avversari sono entrambi a zero. È poi il momento del "Round Musicale" dedicato a Gino Paoli e alla sua "Una lunga storia d’amore", frase indovinata dalla campionessa, sufficiente per permetterle di balzare in testa a 4.400 euro.

La svolta può essere però vicina con una delle manche più attese, il "Round Jackpot", arrivato a quota 20.500 euro. A dare la risposta esatta a Valerio, che dà la risposta senza usufruire dello spicchio, così da arrivare a 6.400 euro. Il maialino va quindi a dormire con 23 mila euro.

Si prosegue con il "Round degli Animali" dedicato al "GIbbone", caratterizzato da diversi giri sfortunati un po’ per tutti (Valerio pesca anche il "Bancarotta"), ancora una volta è lo studente di Medicina a indovinare. Tutto è per ancora apertissimo, Janis guida a 4.400 euro, seguito da Valerio a 1.000, mentre Vito è ancora a zero.

Al termine del "Triplete" la situazione inizia a delinearsi meglio, con Valerio in testa a 16 mila euro, seguito da Janis a 4.400 e da Vito a 2 mila euro. Chi segue sempre "La Ruota della Fortuna" sa bene però che "L’Ultimo Round" può spesso scardinare tutto ancora, accadrà anche questa volta? A dare la soluzione è Vito, questo gli consente di arrivare a 7.400 euro, non sufficienti per laurearsi campione, il titolo infatti passa a Valerio con 16 mila euro.

La puntata si chiude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", dove il neo campione deve indovinare tre frasi a tema "Posta". Il giovane indovina solo la terza frase, ma riesce comunque a garantirsi una busta verde. Scotti parte così mostrando il contenuto della prima busta rossa, la numero 1, dove ci sono 20 mila euro, si prosegue con la numero 3, che è verde, lasciando un po’ di attesa con l’altra, qui ne troviamo 5 mila euro, così da arrivare a un totale di 21 mila euro. Prima di svelare il contenuto nella numero 2 Gerry dice subito: "Chi grida ‘Cambia’ forse non ha capito che non la può cambiare, sicuramente avrebbe gradito cambiarla con questa, ed effettivamente c’erano 100 mila euro".

