La Ruota della Fortuna, scivolone di Gerry Scotti: Sal Da Vinci tagliato per errore. Poi il disastro finale Nella puntata del quiz condotto da Gerry Scotti con Samira Lui andata in onda martedì 16 dicembre 2025 interviene il cantante napoletano, che vedremo su Canale 5

È ormai impossibile per tantissimi telespettatori pensare di trascorrere una serata senza "La Ruota della Fortuna", ormai diventata un appuntamento fisso sin dall’estate per milioni di persone, che fanno il possibile per non perdere nemmeno una puntata. Divertimento e possibilità di imparare qualcosa di nuovo sono garantiti e non mancheranno nemmeno questa sera, martedì 16 dicembre 2025.

Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica della band, che questa volta ha scelto i Beatles per l’apertura, per poi rivolgersi al pubblico: "Benvenuti sul bus dell’allegria, della simpatia, delle curiosità, godetevi il nostro viaggio di un’ora, tutti insieme tutti insieme sul divano, godetevi l’atmosfera de La Ruota della Fortuna".

Un ospite speciale

Questa sera "La Ruota della Fortuna" può contare su un ospite speciale, Sal Da Vinci. Il conduttore ne approfitta per presentare lo speciale con protagonista l’artista napoletano dal titolo "Stasera, che sera", che andrà in onda domani in prima serata, proprio dopo il quiz su Canale 5. Da Vinci ne approfitta per parlarne: "Non è un concerto, è una favola, è una bellissima soddisfazione per me essere riuscito ad arrivare in una piazza storica come Piazza del Plebiscito a Napoli. Tanti artisti hanno partecipato e li ringrazio".

I due si erano già incontrati in estate in vacanza a Trani, è stato in quel momento che il cantante a rivelato a Gerry di avere partecipato in passato a "La Ruota d’Oro" con Mike Bongiorno: nell’ottobre del ’94 aveva vinto un Festival italiano che andava in onda su Canale 5 (alternativa a Sanremo), per questo Mike mi aveva voluto in quello speciale. Scotti ne approfitta per fare una battuta: "Vedi, la Ruota gira, sei tornato a La Ruota della Fortuna".

La Ruota della Fortuna, puntata 16 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è Morgan di Osio Sotto (Bergamo), diventato campione ieri sera nel finale con un bottino di 23.200 euro. A sfidarlo sono Tania, pensionata di Palermo, e Luisa di Foligno dove ha una palestra con il compagno incentrata sugli allenamenti rapidi, ideali per chi ha poco tempo.

A partire forte è Morgan, che indovina la prima manche e incamera i suoi primi 1.000 euro. Non manca una manche dedicata a Sal Da Vinci, indovinata dal campione, questa è l’occasione per accogliere in studio il cantante, che interpreta la sua ormai nota "Rossetto e caffè". Parte dell’esibizione viene purtroppo però tagliata per lasciare spazio alla pubblicità che in genere parte in automatico sulla base dell’orario.

La partita è comunque all’insegna dell’equilibrio, con Tania e Morgan che se la giocano alla pari, con 2 mila euro a testa dopo il "Cruciruota", mentre Luisa è ancora a zero, ma con la speranza ovviamente di rimandare le sorti della sfida. A sorpresa, è proprio nelle fasi finali che tutto si ribalta, con Luisa che diventa campionessa conquistando 6.800 con una serata da outsider, ma che le è bastato per imporsi.

Il montepremi conquistato fino a quel momento non è elevatissimo, Luisa ha comunque la possibilità di incrementarlo grazie a "La Ruota delle Meraviglie". La neo campionessa indovina la prima e la terza frase, per questo Gerry decide di mostrare subito il contenuto dell’unica busta rossa, dove si trovano 10 mila euro. Luisa decide di aprire inizialmente la numero 1, dove ci sono 5 mila euro, lei vuole giocarsela, per questo vuole prendere la 3, dove ci sono purtroppo solo 1.000 euro.

