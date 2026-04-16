La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sbotta contro la concorrente: “Vuoi umiliarmi?”, ma è lui che ‘tortura’ il campione Gerry Scotti non ha esitato ad andare contro la concorrente per il suo talento nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 16 aprile, poi si è rifatto con il campione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Abbiamo ormai superato la seconda metà della settimana, proprio per questo la voglia di relax può essere più forte, soddisfarla guardando "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, giovedì 16 aprile 2026, può essere l’ideale. Ancora una volta Gerry Scotti al suo ingresso in studio è colpito dalla musica dei Fortuna Five, per questo dice: "Non ho il coraggio di parlarci sopra, questo è un inno per un’intera generazione, ‘The House Of The Rising Sun’, mamma mia, questi ragazzi mi stupiscono ogni sera, io ve la farei fare tutta, ma dobbiamo cominciare, facciamo loro il saluto che meritano, i Fortuna Five vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Prima di procedere, il conduttore promette di far sorridere il pubblico, tra le mani ha infatti una lettera, scritta da Donatella, che chiede alla regia di inquadrare il batterista "perché ha sempre il sorriso – dice -. Vorrei sapere tutto di lui, fallo alzare in piedi". Lui ovviamente lo fa, per questo dice al diretto interessato: "Ma Diego, che gli fai alle donne?". La signora dice di essere alle prese con un periodo difficile, per questo "ogni volta che vedo il sorriso di Diego mi sento meglio", è quindi felice di averla accontentata. C’è anche il disegno di un giovane seduto tra il pubblico, Marco, che "per non smentirsi mi ha fatto tondo", dice Scotti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si prosegue presentando i concorrenti, a partire dalla campionessa, Ilaria, di Figline Valdarno, che in due puntate ha vinto 109.600 euro. A sfidarla sono Leonardo di Sandrigo (Vicenza), studente di ingegneria informatica, e Raffaella di Salerno, casalinga in passato giocatrice professionista di pallanuoto.

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, che il presentatore definisce "bella come una giornata di sole". Questa volta la giovane indossa una camicia e una gonnellina gialline, per questo Scotti le dice: "Mi sembra un cono panna e nocciola".

La Ruota della Fortuna, puntata 16 aprile 2026: cosa è successo

Si parte da "Il Giramondo" come di consueto, dedicato alla parola "Peri peri", tipica della Sicilia, che indica "chi sta sempre in giro senza una meta", comd indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si procede con "La Ruota del tempo", tabellone dal titolo "1934 in Texas", frase indovinata da Raffaella nonostante gran parte del lavoro sia stato fatto dalla campionessa, questo le permette di arrivare a 1.000 euro. E’ il momento de "Il Regno degli animali", a tema "L’Armadillo", altra frase indovinata da Raffaella, che sale a 7.400 euro. La sfida prosegue con il "Round Musicale", dal titolo "Un’ora sola ti vorrei", questa volta a dare la risposta esatta è Ilaria, che sale a 6.300 euro, così da insidiare la sfidante.

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", che ha raggiunto una cifra stratosferica, finora mai raggiunta, 99.200 euro. Raffaella riesce a finire sullo spicchio dedicato e a dare la soluzione, così da aggiudicarsi 101 mila euro (saranno suoi se dovesse conquistare il titolo): nessuno era mai arrivato a tanto, a livello generale è comunque in testa con 10 mila euro.

Da non perdere come sempre "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Atlante Geografico: Canada". Non tutto va per il meglio per Raffaella, che perde tutto pur avendo il jackpot, anche se non è detto comunque sia l’ultima parola. A dare la soluzione è lo sfidante, che guadagna 1.300 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere così da salire a 2.600 euro.

Non sono da escludere gli stravolgimenti con la manche "Mistero", ad aggiudcarsela è Leonardo, che finora era stato escluso dal gioco, ma che grazie a questa risposta raggiunge i 16.800 euro. Gli equilibri possono però essere smossi anche dal "Round Express" se si trova lo spicchio dedicato, a tema "Terminator". A dare la soluzione è Ilaria, quando pochi se la sarebbero aspettato, per questo Gerry le dice: "Aspetta che prendo il fazzoletto, mi fai commuovere. Quando sono così bravi mi rendo conto che se venissi io a fare il concorrente non mi prenderebbero. Vuoi darci questa umiliazione?". Grazie a questo lei sale a 9.700 euro.

Ora siamo con Leonardo in testa a 16.800 euro, seguito da Ilaria a 9.700 euro, chiude Raffaella a zero, pur avendo conquistato il jackpot. La durata maggiore della puntata (c’è lo sciopero dei giornalisti) consente di fare un’altra manche de "La Ruota del Tempo", a tema "1964 ad Asiago", frase indovinata da Leonardo, che arriva a 17.800 euro. Il riferimento è alla prima edizione del Festivalbar, ideato da Vittorio Salvetti, vinta quell’anno da Bobby Solo, Gerry ricorda di averlo condotto nel 1991 e di essere onorato per averlo fatto. "La rifacessero, tornerei volentieri a presentarla in tutta Italia", dice.

Anche in questa serata è previsto ovviamente il "Triplete", al termine Leonardo consolida il suo vantaggio arrivando a 18.800 euro, seguito da Ilaria a 11.700, Raffaella è ancora a zero, il titolo si deciderà però ovviamente con "L’Ultimo Round". A dare l’ultima risposta è Ilaria, che raggiunge 15.300 euro, non sufficienti per restare campionessa, il nuovo campione è Leonardo con 18.800 euro, il jackpot vinto da Raffaella è purtroppo vano.

Il giovane ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Rosa", Leonardo riesce a dare solo la seconda risposta, ma questo gli garantisce almeno una busta verde. Scotti parte mostrando le buste rosse, nella numero 1 ci sono 15 mila euro, poi vuole rivelare il contenuto della numero 2, che è verde, qui troviamo purtroppo solo 1,000 euro, così da raggiungere i 19.800 euro. ma cosa contiene la numero 3? Questa era riferita al Monte Rosa, secondo monte più alto d’Italia, per questo Gerry gli chiede quale sia quello più alto, lui risponde: "Il Monte Bianco", per questo gli dice: "Anche questo è bello alto, non vorrei demotivarti per il resto della vita, hai lasciato qui 200 mila euro".

Potrebbe interessarti anche