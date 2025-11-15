La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira ballerini scatenati, ma per il campione finisce in beffa Anche la puntata di sabato 15 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna regala emozioni, Riccardo si conferma campione, ma la sorpresa finale lascia l'amaro in bocca

"La Ruota della Fortuna" rappresenta ormai un appuntamento fisso per tantissimi telespettatori, che ne approfittano per trascorrere un’ora in relax davanti alla Tv, provando a indovinare le frasi delle varie manches insieme ai concorrenti palpitando per loro con la speranza che possano tornare a casa con una buona vincita.

I numeri ottenuti dal quiz ormai non fanno più notizia (ieri si è superato addirittura il 26% di share), per questo è naturale considerarlo un vero gioiellino per Mediaset, pronto a valorizzarlo con il "Torneo dei Campioni" in arrivo in prima serata il 20 novembre. Anche in questa puntata in onda sabato 15 novembre 2025 le emozioni e i colpi di scena non mancheranno di certo.

Gerry in versione ballerino con Samira

Gerry Scotti entra in studio accolto dal calore del pubblico e da uno dei brani storici del Beatles suonato dalla band, "Come Together", che non può che renderlo ancora più grintoso. Anche questa volta, come accaduto qualche sera fa, il conduttore ha scelto di dirigersi verso le persone che hanno scelto di essere presenti in studio e di rivolgersi a loro dicendo: "Sono venuto in mezzo a voi per dirvi che vi voglio bene. E ve lo vuole dire anche Samira".

"Lo zio Gerry" ha poi voluto cimentarsi nel balletto che solitamente la ragazza fa al suo ingresso, per poi scendere le scale insieme a lei, anche se subito dopo ha commentato l’accaduto con la sua ironia fingendo di avere il fiatone: "Oh mamma, era da tanti anni che non facevo un balletto. A saperlo mi mettevo una robina come te (in riferimento al vestitino indossato dalla valletta, ndr). Sarà un grande sabato, vi avvisiamo, godetevi con noi il nostro campione e le sue due sfidanti". A quel punto prima di dare il via alla partita ha fatto un "avvertimento" a Samira: "Stai attenta perché mi lasci i pelucchi sulla giacca".

La Ruota della Fortuna, puntata 15 novembre 2025 – Cos’è successo

Il pubblico in studio e a casa è ovviamente curioso di sapere se Riccardo, impiegato marchigiano, riuscirà a confermarsi, ma in sole due puntate ha dimostrato tutto il suo talento, non a caso, Gerry lo ha già definito "un grande campione". Fino ad ora, infatti, ha conquistato 138.600 euro (100 mila nella Ruota delle Meraviglie di ieri), oltre alla Fiat Grande Panda e la spesa per un anno da LIDL. A sfidarlo sono Gioia, papà originario del Vietnam e mamma delle Filippine ma capotreno residente a Roma, e Carla, da poco pensionata.

La partita inizia subito al meglio per il campione, che dimostra di non avere sicuramente soffiato il titolo al più vincente della storia, Gabriele, per caso. Nelle prime manches riesce infatti a superare i 15 mila euro, lasciando a zero le avversarie anche se i round più significativi possono cambiare le sorti del gioco. Ogni tentativo si rivela però vano, Riccardo si conferma e ottiene altri 16.100 euro, in attesa di capire come andrà con "La Ruota delle Meraviglie".

Nella sfida finale va meno bene rispetto a ieri, quando aveva indovinato tutte e tre le frasi. Questa volta, infatti, è riuscito a dare la risposta esatta solo in un caso. Nelle due buste che non gli garantiscono di rimpinguare il suo bottino si trovavano 5 e 15 mila euro, alla fine torna a casa solo con 100 euro, ma non può certamente ritenersi sfortunato: complessivamente è arrivato infatti a 154.800 euro.

