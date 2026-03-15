La Ruota della Fortuna, Samira Lui incanta tutti: "Sembri un angelo". E Gerry Scotti le propone un nuovo lavoro Tutti sono rimasti estasiati dall'outfit di Samira Lui nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 15 marzo 2026, Gerry Scotti pensa a lei per un altro ruolo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Cerchi un modo per rilassarti prima di affrontare la settimana in arrivo? Seguire "La ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, domenica 15 marzo 2026, può essere la soluzione ideale. Ad accogliere Gerry Scotti come sempre è il ritmo dei Fortuna Five, cosa che lui sottolinea nel suo consueto discorso introduttivo: "Una bella domenica rock ‘n roll, sentite che ritmo mi hanno preparato i miei ragazzi dei Fortuna Five, sono i Jet, aprite le finestre, lasciateci entrare nelle vostre case per un’altra adrenalinica puntata de ‘La Ruota della Fortuna'".

Il pubblico urla a gran voce "Gerry", ma lui si schernisce e dice: "Dovete fare un applauso alla band". Si passa poi alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Francesco, che ieri non ha indovinato nessuna frase a "La Ruota delle Meraviglie", ma ha avuto di che consolarsi conquistando il "Jakcpot", che gli ha permesso di arrivare a 87.500 euro. A sfidarlo sono Andrea, di Ponte San Nicolò (Padova), che lavora in un’azienda di pelletteria, e Georgina, di origine inglese ma che adesso vive a Seregno (Monza Brianza), impiegata nelle risorse umane in una ditta del settore cosmetico, in particolare legata all’epilazione. "Ah io non ne ho bisogno", ha subito detto Gerry, mostrando disinteresse con tono ironico, per poi precisare "anche se ho amici molto più sportivi di me che devono ricorrere all’epilazione per motivi pratici". E lei effettivamente conferma: "Ormai vi fanno ricorso uomini e donne, senza differenza". Gerry Scotti ha deviato il discorso perché era arrivato il momento di introdurre l’ingresso della collega: "Non vorrei fare illazioni, ma ecco Samira!".

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È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con un elegante abito bianco dalle maniche svolazzanti. Gerry non manca di fare un commento sul suo outfit: "Sembri un angioletto", cosa su cui lei concorda: "Infatti, oggi è domenica", risponde. Il conduttore ribatte: "Ha sentito che cercano una testimonial? Dopo glielo spiego", in riferimento alla professione della sfidante.

La Ruota della Fortuna, puntata 15 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", a tema "Lumememm" tipica dell’Estonia", che si rivela essere "il classico pupazzo di neve", Samira a quel punto si mette con le braccia aperte come a simboleggiare un pupazzo. Scotti sottolinea: "Sei un bellissimo pupazzo di neve con cui passare la domenica". A dare la soluzione è Andrea, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si passa al "Regno degli animali", dedicato a un animale particolare, "l’uccello segretario". A dare la soluzione è Francesco, che balza a 1.600 euro. È il momento del "Round Musicale" a tema "‘Na tazzulella ‘e cafè", La risposta corretta viene data da Georgina, che guadagna 2.700 euro, sufficienti per balzare in testa.

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", che questa sera parte da 5 mila euro dopo la vittoria del campione di ieri, cifra destinata evidentemente a crescere nel corso delle giocate. A dare la soluzione è ancora la sfidante, che arriva a 7.300 euro. Il maialino va invece a dormire con 8.700 euro.

La partita prosegue con la nuova manche "Se la sai raddoppi" dedicata ai libri, questa volta la scelta è ricaduta sul "Decameron", che offre la possibilità di raddoppiare la cifra a chi dovesse dare la risposta esatta. A farlo è Andrea, che guadagna 1.600 euro, importo che lui può raddoppiare indovinando il secondo tabellone con lo stesso tema, cosa che purtroppo non gli riesce, il giovane si ritrova quindi a 2.600 euro.

C’è la possibilità di incrementare ulteriormente il bottino attraverso il "Round Express", spicchio che consente di incrementare più soldi, anche se con il rischio bancarotta in agguato. Francesco aveva completato quasi tutto il tabellone con il "Round Express", ma un’indecisione lo porta a perdere tutto, a dare la risposta è così Georgina, che consolida il suo vantaggio arrivando a 8.300 euro.

Il "Triplete" cambia poco gli equilibri, a condurre il gioco è ancora Georgina a 9.300 euro, seguita da Andrea a 4.600 euro, chiude Francesco a 1.000 euro. Tutto è comunque ancora aperto, "L’Ultimo Round" può essere decisivo per l’assegnazione del titolo, come è accaduto spesso. A dare la soluzione è Francesco, che approfitta di un’indecisione legata a una vocale, di Andrea, questo gli permette di salire a 8.200 euro, cifra che non è però sufficiente per conservare il titolo, la nuova campionessa è Georgina con 9.300 euro.

La puntata si chiude ovviamente come do consueto con "La Ruota delle Meraviglie" dove si ritrova ad avere la possibilità di incrementare ulteriormente il bottino con tre frasi a tema "In erboristeria". Purtroppo però le cose non vanno come sperato, la donna non riesce a dare nemmeno una risposta esatta e si ritrova così con tre buste rosse. Scotti parte mostrando il contenuto della numero 3, dove fortunatamente si trovano solo 100 euro, si prosegue con la numero 2, che conteneva 10 mila euro, mentre nella numero 1 si trovano 20 mila euro.

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