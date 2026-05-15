La Ruota della Fortuna, Samira Lui (accusata) sbotta: “E’ sempre colpa mia”. E Gerry Scotti sposta lo show all’estero Samira Lui non riesce a trattenere il disappunto per un'accusa ricevuta a sorpresa da Gerry Scotti nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 15 maggio 2026,

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il venerdì sera la stanchezza può farsi sentire, chi ha voglia di rilassarsi può farlo davanti a "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, venerdì 15 maggio 2026. Gerry Scotti entra in studi esaltato dal ritmo travolgente dei Fortuna Five, per poi dire: "Cosa vi hanno tirato fuori? Lo fanno apposta i miei ragazzi, so che anche voi ne traete beneficio, la serata prende tutta un’altra piega, con i colori, i sapori e i suoni de ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore prosegue: "Avete esagerato, le altre sere vi dicevo che mi portavate al liceo, qui mi avete portato in terza media, chiedo il permesso al pubblico: ‘Posso andare a mettermi i pantaloni corti?’ Buongustai, in quel periodo avevo ancora qualche volta i pantaloni corti".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Chiara di Napoli, che ha vinto 18 mila euro. A sfidarla sono Alice, dentista di Travedona Monate (Varese) [Gerry ricorda di essere andato da piccolo a comprare il burro in quella zona per i diversi alpeggi che ci sono] e Francesco, impiegato bancario di Modena.

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, una volta arrivata Gerry le dice subito: "Buonasera, splendida creatura, qualcuno mi chiede il titolo di questo ‘Trallalalla’, il titolo è ‘Ciapa su e porta a ca’, ma non è quella?". Lei risponde: "E’ molto più semplice, Shallala'".

La Ruota della Fortuna, puntata 15 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con ‘Il Giramondo’, incentrato sulla parola "Furgnade", tipica del Molise, che significa "una storia esagerata e inventata", come indovinato da Alice, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di procedere Gerry fa gli auguri a una telespettatrice, Giulia, che compie 100 anni, a cui dice: "Vada avanti a seguirci, ‘La Ruota della Fortuna‘ mantiene giovani". Subito dopo annuncia la presenza di una delegazione di Prosibens, la grande compagnia europea di televisione: "Sono tutti tedeschi, sono venuti a vedere il miracolo realizzativo de ‘La Ruota della Fortuna’ e hanno deciso che ci impacchettano e ci portano in Germania", Samira replica: "Io però devo imparare il tedesco, ci facciamo capire", lui replica: "Io un po’, li voglio salutare, è un attimo impararlo", dice improvvisando una frase che sembra tutto meno che tedesca.

E’ la volta del "Round degli Animali", dedicato a "Il clamidosauro", a dare la soluzione è ancora Alice, che sale a 4.200 euro. . Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Whats up", altra risposta data dalla sfidante, che aumenta il suo bottino fino a 8.100 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 14.500 euro, con un tabellone dal tema "Vado io", a dare la soluzione è Francesco, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Il maialino va a dormire con 16.600 euro.

Il menu della serata prevede ovviamente anche "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Le avventure di Tom Sawyer", risposta data ancora da Alice, che incamera 1.700 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che purtroppo non viene raggiunto. Nonostante questo, la dentista riesce a consolidare il suo vantaggio arrivando a 9.800 euro.

Si va avanti con il "Round Express", occasione che può consentire a tutti di svoltare se si trova lo spicchio dedicato, che consente di giocare in solitaria, cn un tabellone a tema "Problemi giovanili". L’occasione di allungare arriva a Francesco, che riesce ad approfittarne arrivando a 8.500 euro, così da tallonare Alice. Anche questa volta, come altri venerdì, Gerry ci tiene a trasformarsi nello "zio d’Italia", per questo ci tiene a rivolgersi ai genitori: "Fate attenzione ai cambiamenti d’abitudine e umore dei vostri ragazzi, sono i primi segnali che ci sia qualcosa che non va. Non fatelo in maniera ossessiva, cercate di capire con loro e vedrete che qualsiasi problema adolescenziale si potrà risolvere. Fatelo insieme, grazie di cuore".

La gara continua con il "Mistero", dal titolo "Mistero al cinema", soluzione data da Francesco, che sale a 9.500 euro. La serata è quindi dominata finora dai due sfidanti, la campionessa può provare a scardinare tutto con il "Triplete", a tema "Il corpo". Si arriva a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conqiuisterà il titolo con Francesco in testa a 10.500 euro, seguito da Alice a 9.800 euro, chiude Chiara a 2 mila euro. A dare l’ultima soluzione è Alice, che sale a 16.600 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La dentista ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Cavallo". La campionessa sfiora l’en plein, indovinando la prima e la seconda frase, così da ritrovarsi con due buste verdi. Gerry la invita a scegliere la busta, si opta per la numero 2, dove ci sono 10 mila euro, lei la cambia optando per la numero 1, che contiene invece 5 mila euro, così da arrivare a 21.600 euro. Ma cosa c’è nella busta rossa? Gerry si rivolge a Samira: "Perché mi guardi così? Non metto io le buste, le mette lei", Samira quindi risponde: "Paura, sì ma io non so dove capitano", Gerry, obietta ancora: "E’ lei che le mette qua". A quel punto la giovane dice: "E’ sempre colpa mia, gira che ti rigira", lui replica: "Come in tutte le famiglie, vi ho fatto sorridere perché c’è poco da ridere, eri a un passo dal dare anche quella risposta, mancava solo la prima parola, sono 100 mila euro Va bene, avrai modo di rifarti".

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