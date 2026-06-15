La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela la rivoluzione estiva: “Tra una settimana”. Ma Samira Lui sbotta: “La fate voi” Tempo di annunci a La Ruota della Fortuna, lunedì 15 giugno Gerry Scotti parla di una succosa novità in arrivo dalla prossima settimana, ma Samira non è troppo d'accordo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Primo appuntamento della settimana per "La Ruota della Fortuna", in onda lunedì 15 giugno 2026, nella sua consueta collocazione subito dopo il Tg5. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti, questa volta incoronandolo come "Il Re della scena", lui si sente quasi in imbarazzo e dice: "Ma no, vi prego. Tears for fear, in riferimento alla canzone scelta, che roba bella, Thank You Very Much, I Love You. Sono andato a salutare la mia tribunetta, ma adesso vado nella mia postazione, ringraziano la nostra band, che ancora una volta ci fa vivere istanti meravigliosi. Ve ne sarete accorti, ma praticamente ogni sera è un piccolo capitolo della storia della musica, questi erano i Tear for Fear, loro sono i Fortuna Five, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’, Thank You Very Much. Ogni sera siete un tuffo al cuore, grazie di cuore, l’applauso non era per me, ma per voi".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Eleonora, medico specializzando di Torino, ma originaria della Calabria, che ieri ha vinto 34.400 euro e un weekend a Gardaland. A sfidarla sono Federico, studente di Economia e Gestione Aziendale 20enne di Monza (nel tempo libero pratica calisthenics, Gerry dice di sapere bene cosa sia, il pubblico appare incredulo, per questo ribatte: "Ho una palestra sotto casa mia, che fa calisthenics") e Silvia, impiegata nell’azienda di famiglia di calzature di Porto San Giorgio.

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, come sempre a inizio settimana, la scelta è ricaduta su "Bum Bum Bum", accompagnato da un abitino blu elettrico. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica subito sulla base della sua coreografia: "Ho capito, è lo stacchetto del pesto, l’ho già imparato, anche se devo stare attento a dove dò i colpi", lei conferma: "Sì, è stagione, un bel basilico fresco".

Prima di procedere il conduttore fa un annuncio: "Tra sette giorni inizia la versione estiva de ‘La Ruota’, un sacco di novità, vi faremo impazzire vi riempiamo d’acqua", Samira completa la frase: "Un bel materassino, io mi bevo un cocktail e voi fate la puntata", lui prosegue: "Mettiamo Paolino a fare il bagnino". Sono previste tante sorprese dedicate alle vacanze e ai luoghi delle vacanze.

La Ruota della Fortuna, puntata 15 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Meraki", tipica della Grecia, che sta a indicare "fare qualcosa con amore e passione", come indovinato da Federico, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti prende spunto da questa parola: "Come facciamo noi il nostro lavoro, in modo tale che voi da casa ve ne accorgiate".

Nella fase di presentazione del pubblico, Gerry ci tiene a parlare di qualcuno in particolare: "C’è una famiglia che per accontentare il desiderio di una figlia ha fatto 1.000 chilometri, finita la puntata ne fa altri 1.000 per tornare a casa. La giovane si chiama Arianna e arriva da Manfredonia".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Emis Killa", a dare la soluzione è Eleonora, che guadagna 1.100 euro. La frase era riferita al brano "Maracanà", che piace subito a Samira: "Non la sentivo da tanto", era infatti del 2014, realizzata in occasione dei Mondiali, a questo punto il presentatore non può che dire: "Pensa, non mi ricordo, tanto per cambiare l’Italia non c’era andata".

E’ quindi il momento de "Il Regno degli Animali", a tema "Il Picchio", a indovinare la frase questa volta è la sfidante, che ottiene 3.200 euro, sufficienti per balzare in testa.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 88.300 euro, per un tabellone dal titolo "Letteratura alla lettera", le co se non iniziano però per niente bene per Silvia, che trova subito il "Bancarotta" (era il suo terzo spicchio simile, per questo Gerry le dice: "Ti richiameremo, anche se non so ancora quando torneremo". Non va però meglio nemmeno a Federico, che trova lo stesso spicchio, anzi per non essere da meno la stessa sorte capita alla campionessa. Il conduttore quindi sottolinea: "E’ incredibile, stiamo giocando da 30 minuti e siete tutti a zero, ma tutti voi potete tornare in testa e vincere la gara". A dare la risposta esatta è Federico, che guadagna 1.800 euro, per ora gli unici messi in saccoccia da un concorrente. Il maialino va quindi a dormire con 94.200 euro.

La serata de "La Ruota della Fortuna" procede veloce, è la volta del "Round Express", che può cambiare le sorti di tutti se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria. Il tabellone è a tema "mai più senza nell’armadio". Ancora una volta Federico va incontro a una giocata sfortunata pescando il passo, il presentatore quindi evidenzia: "Questa sera è la fiera delle occasioni perse, vediamo di sfruttare quelle che mancano". A dare la risposta è la campionessa, che guadagna 3.600 euro.

La frase era "Una bella camicia bianca e un tubino nero", Scotti dice subito: "Bastano e una è a posto", Samira dice la sua parlando dei suoi capi indispensabili: "Camicia bianca obbligatoria, tubino nero, cioè una longuette, un tubino nero abito. Per un uomo invece giacca, pantalone morbido e camicia o polo", Scotti ribatte: "Tolga morbido, a me morbido non mi va niente", lei replica: "No, c’è. La voglio vedere una volta con un bel pantalone morbido, a piedi nudi, a camminare sulla spiaggia", lui chiude il discorso: "Ognuno si faccia i guardaroba suoi".

Si arriva così al "Triplete" (vengono fatte quattro manche, a tema "Via", al termine ci si trova con Eleonora in testa a 6.600 euro, seguita da Federico a 2.800 euro, chiude Silvia a zero. Una delle frasi era dedicata alla canzone "Heathrow Jack", Gerry ne spiega sempre a modo suo: "Dopo 60 anni qualcuno ci ha spiegato cosa vuol dire, la moglie dice al marito: ‘Calpesta il marciapiede e vai fuori dalle balle, non tornare mai più’. sai perché? Beveva. Ma è la storia della canzone". A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Una macchina", a dare l’ultima soluzione è ancora Eleonora, che sale a 23.500 euro, che le consentono di restare campionessa.

La giovane campionessa ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", indovinando tre frasi a tema "Ora". Eleonora dà solo la prima risposta esatta, così da avere una busta verde. Gerry parte mostrando la numero 3, la prima delle rosse, dove ci sono 15 mila euro, si prosegue con l’altra rossa, la numero 2, che contiene 5 mila euro. Ma cosa c’è nella sua busta verde? Solo 1.000 euro, Eleonora arriva complessivamente a 58.900 euro.

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