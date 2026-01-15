La Ruota della Fortuna, Samira Lui confessa: "Io ne soffro". Gerry Scotti le consiglia un metodo infallibile Le battute tra Gerry Scotti e Samira Lui scandiscono la puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 15 gennaio, il campione "al lavoro" prima di giocare

"La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda anche questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, certa di fare un regalo gradito ai tantissimi telespettatori che si sono affezionati in questi sei mesi al quiz, in attesa del nuovo appuntamento, previsto domani, con "La Ruota dei Campioni". Gerry Scotti entra in studio presentato come sempre dal cantante della band , che sottolinea subito come "sia stato messo sotto sopra il palinsesto televisivo, il game show delle sorprese, ‘La Ruota della Fortuna'".

Il "su e giù" di Gerry e Samira

A fare da sottofondo la musica di Diana Ross, poi lui si rivolge al pubblico: "Bello il pubblico, bel giovedì, senti che giro, io starei qui fino a domani, ma dobbiamo lavorare, ancora una volta lasciatemelo dire, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Non manca una battuta legata alla canzone: "Questa si chiama ‘Upside Down’, se la facevo io a Milano, la chiamavo su e giò, ma non è la stessa cosa. Per adesso è Upside, ma dovrebbe venire già down, è Samira".

È poi la volta di Samira Lui, che arriva con un delizioso vestitino color rosa confetto, per poi dare la mano a Gerry, che sottolinea un piccolo inconveniente: "Non mi deve dare la mano, altrimenti mi scivola via come una trota impanata". Il conduttore le chiede una traduzione del titolo del brano in friulano, ma lei lo ricorda solo in parte, per questo le dice: "Chiamiamo la mamma".

La Ruota della Fortuna, puntata 15 gennaio 2026: cosa è successo

Prima di presentare i concorrenti Gerry Scotti rivela che prima di iniziare Samira ha chiamato a casa per avere lumi sulla questione, lei precisa le sue difficoltà: "io sto con lei tutti i giorni, che è milanese, torno a casa, c’è Luigi e parla in napoletano, ogni tanto dovrei tornare a in Friuli e parlano in friulano". Il dubbio sembra essere però stato chiarito: "Si dice ‘di sore e di besott'".

A difendere il titolo è Yersi, che in due sere ha conquistato 56.200 euro, oltre alla spesa per un anno da LIDL, di professione collaboratrice scolastica. A sfidarla sono Francesca di Cascina (Pisa), dove fa la cuoca in una rosticceria, e Leonardo, oculista di Monza. Scotti rivela di avergli dato da fare poco prima, un autore si è infatti grattato con i guanti da giardino, per questo ha avuto una piccola emorragia all’occhio.

A indovinare la prima manche, dedicata alle curiosità dal mondo, è Leonardo, che scopre una frase in cui si dice come in Spagna venga chiamato il singhiozzo. Il presentatore ne approfitta per chiedere a Samira se lei ne soffra, lei conferma: La giovane rivela quale sia la tecnica che lei usa per farselo passare: "Trattenere il respiro senza rilasciare niente, per almeno 30 secondi". Scotti ha invece un metodo del tutto diverso: "Bevo 3 gintonic, al terzo funziona", mentre lei ribatte: "A me succede al contrario, al terzo mi viene il singhiozzo da ubriaco. Mia nonna invece mi faceva prendere uno spavento". Si procede con il "Cruciruota", dedicato alla carta di identità, indovinata da Francesca, che balza a 2.300 euro. La Lui rivela di doverla rifare perché ha ancora quella cartacea, Scotti ha però un appunto a riguardo: "Ora non si può più sorridere, devi andare là inc**". Lei però ormai ha fatto le fototessere, quindi non può più cambiare. Su questo il conduttore ha un aneddoto personale: "Ne avevo una di dieci anni fa, sono andato da quello della patente e gliel’ho data, lui l’ha guardata e mi ha detto: ‘Lasciamo stare, vada di fronte a farla".

Le manches proseguono, ma è il "Round Express" che consente a Francesca di provare a dimostrarsi un avversario insidioso, grazie ai suoi 8.800 euro, di poco distanti dai 12.900 euro di Mattia, mentre Yersi è più indietro a 3.400 euro. A indovinare l’ultima soluzione è Yersi, ma non basta per confermarsi campionessa, a soffiarle il titolo è Leonardo, che conquista 13.900 euro, Francesca non ce l’ha fatta, anche se per poco.

La puntata de "La Ruota della Fortuna" si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare il bottino, dove si devono indovinare tre frasi a tema "Raggi". Leonardo indovina solo la seconda frase, ha comunque la garanzia di avere almeno una busta verde. Scotti verifica prima il contenuto della busta 3, dove ci sono fortunatamente solo 100 euro, si passa poi alla verde, dove ci sono 10 mila euro (totale 23.900 euro). Prima di chiudere il presentatore svela la presenza di Gianni Morandi tra gli ospiti domani de "La Ruota dei Campioni", per poi mostrare il contenuto della busta rossa, dove si trovano purtroppo ben 100 mila euro (era riferita alla frase sui Raggi UVA dannosi per la pelle, ora sono dannosi anche per il portafoglio).

