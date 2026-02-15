La Ruota della Fortuna, Samira Lui 'esalta' Gerry Scotti: "Sono pazza di te". E lui fa mea culpa Nella puntata de La Ruota della Forutna di domenica 15 febbraio 2026 Samira Lui si è dichiarata a Gerry Scotti, poi lui si è mostraot pentito per un episodio

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La domenica sera la voglia di rilassarsi può essere più forte, così da ricaricare le pile in vista della nuova settimana, per questo potranno essere in tanti, come di consueto, a sintonizzarsi questa sera, domenica 15 settembre, davanti alla Tv per seguire "La Ruota della Fortuna". Gerry Scotti entra in studio rivolgendosi subito alla band: "Vai con la musica, fammi sentire quella chitarra, senti che roba, vengo su? Non posso, ho da fare, sto giù, vado dritto alla Ruota, buona domenica a voi, ancora grazie per avere preferito il nostro programma in mezzo alla splendida offerta televisiva che avete tutte le sere, con la nostra band benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Successivamente si lascia andare a un commento sulla musica ascoltata: "È rock duro, la prossima volta ditemelo che metto un giubbotto con le borchie". Si parte subito presentando i concorrenti, a iniziare dal nuovo campione, Enrico, insegnante originario di Napoli ma che lavora ad Alessandria, che ieri ha conquistato 16.900 euro. A sfidarlo sono Janis di Cordenons (Pordenone), che fa la biologa marina, con una specializzazione sulla depressione delle trote, e Luca, maresciallo della Finanza di Genova.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È poi il momento dell’arrivo di Samira Lui, con un dolcissimo abitino fucsia monospalla e un volant da un solo lato, che le dona particolarmente ravvivando i suoi lineamenti, al ritmo di "Pazza" di Loredana Bertè. Terminate le scale lei si rivolge a Gerry dicendo: "Sono pazza di te", rievocando la canzone, lui risponde: "So che lei canta la canzone, ma sa che è bello vederla qui dal balcone", lei dice: "Come Jack".

La Ruota della Fortuna, puntata 15 febbraio 2026: cosa è successo

La gara parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Colcannon", tipica dell’Irlanda, che si rivela essere un "iconico purè a base di patate e verdure". A dare la soluzione è il campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Prima di proseguire la gara Scotti presenta parte del pubblico, dove sono presenti persone di Viareggio e Capannoli (Pisa), cosa che lo spinge a fare un commento: "Così va il mondo, Samira, solitamente siamo noi milanesi a fare la gira a Viareggio, ora invece sono loro a venire a trovarci per vedere l’atmosfera de ‘La Ruota della Fortuna'". Anche Samira dice la sua: "C’è anche un’altra friulana, siamo in due", riferito alla concorrente.

Si prosegue con il "Cruciruota", a tema "Libro", a dare la soluzione è ancora il campione, che sale a quota 5.200 euro. Questo permette al conduttore di fare una rivelazione: "Mi fa piacere che alcuni del pubblico di oggi siano venuti a trovarmi portando i miei libri, così che io posso firmarli e fare la dedica. Grazie di cuore, è un bel gesto".

È poi la volta del "Round Musicale", risposta data dalla sfidante, che guadagna 1.000 euro. La situazione può però cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a 18.800 euro, Janis decide di dare la soluzione senza correre rischi girando la ruota, questo le permette di arrivare a 5.200 euro, alla pari del campione, mentre Luca è ancora a zero. La sfidante riesce a mettersi in evidenza anche nel "Round degli animali", dando la soluzione e balzando in testa a quota 8 mila euro.

Al termine del "Round Express" è Luca a dare la soluzione e a guadagnare i suoi primi 3.800 euro, così da rendere la gara più movimentata, visto che c’è ancora Janis in testa a 8 mila euro, seguita da Enrico a 5.200 euro. Non manca una manche dedicata a Eva, con la frase "la donna ha una costola in più dell’uomo" (secondo la Bibbia). Scotti chiarisce: "Si dice che Dio prese una costola, con quella fece la donna, automaticamente quell’uomo doveva averne 23. Lei è a posto con le costole, Samira?". Lei risponde: "Dovrei", mentre lui dice: "Io ne ho una in meno, non volevo dirglielo, ma io c’ero".

Al termine del Triplete e prima de "L’Ultimo Round" la situazione appare ancora apertissima, con Janis in testa a 9 mila euro, seguita da Enrico a 6.200, chiude Luca a 9.800, tutto può quindi ancora essere ribaltato con il tabellone dove i valori possono salire. Prima di dare il via alla manche Scotti invita a seguire "Chi vuol essere milionario" in onda subito dopo: "So che arriviamo a tarda notte, lo so, è tutta colpa di chi viene prima, che poi sarei io, ma regala emozioni difficili da vivere in un programma televisivo". A dare la risposta esatta è Janis nonostante le lettere sul tabellone siano poche, questo le consente di salire a 15.400 euro e laurearsi campionessa.

La puntata si conclude ovviamente con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare ulteriormente il suo bottino, con tre frasi a tema "Animali e modi di dire". La giovane biologa indovina solo la terza, ma questo le basta a garantirsi almeno una busta verde. Il conduttore parte mostrando la prima busta rossa, la numero 1, dove ci sono 1.000 euro, si passa alla numero 2, che contiene 15 mila euro, prima di svelare la sua Scotti fa riferimento al detto: "Domenica è sempre domenica, vorrei che tutte le domeniche fossero così", visto che ci sono 20 mila euro

Potrebbe interessarti anche