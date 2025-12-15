La Ruota della Fortuna, c’è una concorrente speciale. E Samira Lui sbotta: “Mi sta facendo impazzire” Una delle concorrenti in gara questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, ha una storia particolare alle spalle, Samira Lui ha così fatto una confessione inaspettata

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

È iniziata una nuova settimana, ma non manca nemmeno questa volta l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", nemmeno ora che siamo vicini alle feste. Anzi, come ha sottolineato Gerry Scotti nei giorni scorsi il quiz non mancherà nemmeno in occasione delle feste comandate, certo che la notizia possa certamente fare piacere alle tantissime persone che si sono affezionate al programma.

Il conduttore entra in studio con la grinta e l’entusiasmo che lo contraddistinguono e si rivolge subito al pubblico: "Ecco qua l’atmosfera giusta per iniziare la settimana, in un lunedì che non sembri un lunedì, ma che sia più festoso di un sabato e di una domenica. Questi sono gli ingredienti giusti per la vostra vita e li trovate solo qui, a La Ruota della Fortuna".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una campionessa particolare

A difendere il titolo è Irene di Firenze, assegnista di ricerca che collabora con l’Accademia della Crusca, che si è laureata ieri campionessa conquistando 13.400 euro. Gerry le chiede subito cosa abbiano detto gli accademici della sua vittoria, immaginando siano contenti, sottolineando che il programma non possa essere considerato da mega cultori delle parole italiane, anche se si cerca ovviamente di non commettere gravi errori.

Su questo interviene Samira: "La Crusca mi sta facendo impazzire, sto studiando dizione, ci sono parole davvero difficili". Il conduttore ribatte subito: "Lei parla della crusca che mette con i cereali al mattino?". Lei ovviamente si riferisce all’Accademia, ma Scotti ha un’opinione diversa: "A me piace la crusca con lo yogurt. Insomma, abbiamo anche l’approvazione dell’Accademia della Crusca, li salutiamo caramente, quando facevamo Passaparola 20 anni fa ci scrivevano quasi tutti i giorni e ci martellavano, ma ci hanno sempre spronato al meglio".

La Ruota della Fortuna, puntata 15 dicembre 2025 – Cosa è successo

A sfidare Irene sono Morgan da Osio Sotto (Bergamo), impegnato nell’abito qualitativo in un’azienda originario di Napoli, e Enzo, consulente aziendale di Casavatore (Napoli).

Il primo a indovinare la manche di apertura e a incamerare i suoi 1.000 euro è Enzo, anche se la sfida è ovviamente ancora lunga.

La manche dedicata al Natale porta poi la band a suonare una delle canzoni tipiche del periodo, "Last Christmas", al termine Samira chiede a Gerry se conosce cosa sia il "Whamageddon", a suo dire il termine si riferisce all’essere presi dagli Wham per tutto il periodo di Natale. La realtà è un’altra, come dice la ragazza, ovvero: "una gara di sopravvivenza al Natale che fanno in tanti, dal 1° dicembre fino al 24 chi ascolta per caso questa canzone perde, quindi noi abbiamo fatto perdere tante persone, così come noi". Il conduttore ribatte: "Io faccio un altro torneo, dove chi la ascolta vince".

Anche Enzo riesce a mettersi in evidenza e arrivare a 2.000 euro, mentre Irene a causa di un’indecisione resta ancora a zero. Al termine del Cruciruota sono soprattutto i due sfidanti a mettersi in evidenza, la campionessa non riesce a schiodarsi dallo zero, anche se si augura ovviamente di invertire la rotta con le ultime manchea dove può guadagnare di più.

Alla fine a spuntarla è Morgan, che si impone con ben 22.300, favorito, come ha ammesso lui stesso, di essere stato favorito da due indecisioni di Enzo che lo hanno favorito.

Il giovane ha ovviamente la possibilità di rimpinguare ulteriormente il suo bottino nella manche finale "La Ruota delle Meraviglie". In questo caso Morgan riesce a indovinare solo la terza frase, per questo avrà una sola busta verde a sua disposizione. Gerry mostra subito il contenuto della prima rossa, dove ci sono 15 mila euro, mentre nell’altra fortunatamente solo 1.000 euro. Nella sua unica busta verde non c’è un regalo in denaro, ma qualcosa di davvero utile, la spesa offerta da LIDL per un anno.

Potrebbe interessarti anche