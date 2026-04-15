La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perfido su Montalbano: "Fino alla fine dei nostri giorni", bordata alla Rai e lacrime della campionessa A volte anche uno come Gerry Scotti nasconde una punta di perfidia, ecco la frecciata alla Rai su Montalbano nella puntata de La Ruota della Fortuna del 15 aprile 2026

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" è ormai diventata una compagnia preziosa per milioni di persone, proprio per questo anche stasera, mercoledì 15 aprile 2026, saranno in tanti a essere davanti alla Tv per seguire la nuova puntata. Questa volta ad accompagnare l’ingresso in studio di Gerry Scotti sono i Red Hot Chili Peppers, che lui riconosce subito: "Ho sentito subito il giro di chitarra – dice -. Buonasera amici del pubblico, come va? Bene, grazie, dopo vi saluterò degnamente, intanto raggiungo la postazione con i miei concorrenti. Io non interromperei questa meraviglia, ma devo pur lavorare, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore sottolinea come si faccia il possibile per prendere dei concorrnti bravi, ricordando come sia stato emozionante il finale di ieri sera. quando è stata eletta la nuova campionessa, Ilaria di Figline Valdarno, la donna che giocando ha vinto di più finora, con un bottino di 70.200 euro (50.200 euro sono arrivati solo dalle manches). A sfidarla sono Luca, manager in una multinazionale della della distribuzione dove è specializzato in prodotti Tv (è lui a decidere cosa andrà in onda) di Milano, e Mariangela di Parete (Caserta), avvocato matrimonialista. Lo sfidante si occupa di scegliere quali serie Tv andranno in onda, per questo Scotti avanza una proposta: "Mi dai il numero, così mi dici quali ci saranno?".

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, con Gerry che prova a prenderla in giro facendo la sua stessa coreografia, per questo lei gli suggerisce come mettere la gamba, ma lui replica: "Non me la faccia mettere così, mi si svita il ginocchio", per poi sottolineare come sia "elegantissima" con il suo look total black.

La Ruota della Fortuna, puntata 15 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Il Giramondo", incentrata sulla parola "Komuz", tipica del Kirghizstan, che si rivela essere uno "strumento a corde simbolo del Paese", come indovinato da Ilaria, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli animali", dal titolo "Il cardinale rosso", a dare la soluzione è lo sfidante nonostante gran parte del lavoro sia stato fatto dalle sfidanti, così da balzare a 1.800 euro. La gara prosegue con il "Round Musicale", a tema "U2", a dare la risposta esatta è Ilaria, che sale a 2 mila euro.

La situazione è quindi ancora apertissima, ma può cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 96.400 euro. E’ ancora Luca a dare la soluzione e a salire a 8.400 euro, cifra che gli permette di salire in testa. Il maialino va quindi a dormire con 99.200 euro, domani si raggiungeranno sicuramente i 100 mila, cosa finora mai avvenuta.

Prima di procedere Gerry stuzzica Samira: "Dove deve andare? Deve uscire con il suo moroso così elegante?". Lei risponde: "No, stasera no". Si prosegue con "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, dal tema "Gli arancini di Montalbano", a dare la risposta è Ilaria, che guadagna 5.400 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema che lei deve risolvere, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere, ma questo le consente comunque di tallonare lo sfidante arrivando a 7.400 euro. Paradossalmente quindi a "La Ruota della Fortuna" si parla di una delle serie di maggiore successo della Rai, trasmessa anche ieri sera, cosa che porta il conduttore a lanciare una frecciata nemmeno troppo velata "Continuano a replicarlo, lo vedremo fino alla fine dei nostri giorni, ma lo vedremmo anche, è un lavoro fatto molto bene". anche ieri ha fatto più ascolti del "Gf Vip". Il riferimento è alle repliche infinite della fiction, che la Tv di Stato piazza spesso ad arte quando ha un buco in palinsesto, ben sapendo di attirare l’interesse di tanti appassionati ().

La serata continua con il "Mistero", manche che può sparigliare le carte, avendo uno spicchio da 10 mila euro, dal tema "Mistero Umano". E’ la campionessa a distinguersi quado il tabellone era quasi vuoto e ad arrivare a 8.400 euro, sufficienti per essere in testa, visto che nel frattempo Luca ha perso tutto. Gli avversari, entrambi a zero, devono provare a insidiarla con il "Round Express", facendo il possibile per trovare lo spicchio apposito. L’occasione capita a Luca, che dà la soluzione arrivando a 7.500 euro, la gara quindi si riapre.

Niente è ancora deciso, è la volta del "Triplete" (vengono fatte in realtà quattro manche grazie al maggiore tempo a disposizione), che permette a Luca di consolidare il suo vantaggio, arrivando a 13.500 euro, seguito da Ilaria a 8.400 euro, chiude Mariangela ancora a zero, come sappiamo bene però il titolo si deciderà con "LUltimo Round". A fare l’affondo finale è Ilaria, che raggiunge 38.400 euro, che le permettono di restare campionessa (supera i 100 mila euro in due sere, in attesa di capire se riuscirà a incrementare ulteriormente il suo montepremi). Conosciuta la cifra, lei non riesce a fare a meno di commuoversi anche questa volta, per questo Scotti le dice: "Sono un tuo ammiratore".

La serata si conclude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove la giovane deve indovinare tre frasi a tema "Becco". Mentre lei è alle prese con la manche finale, Scotti ci tiene a sottolineare di non conoscere i contenuti dei tabelloni: "Dico delle cose che sono poi riportate lì, ma perché sono chiaroveggente, stai attenta ti vedo chiara e veggente", dice a Samira. La campionessa riesce a indovinare solo l’ultima frase, ma questo le garantisce di avere una busta verde. Gerry parte mostrando il contenuto della busta numero 2, dove ci sono 10 mila euro, si procede aprendo la numero 3, l’unica verde, dove ci sono solo 1.000 euro, ma non può certamente ritenersi insoddisfatta, visto che arriva a 109.600 euro. Ma cosa c’è nella busta numero 1? Prima di svelare tutto lui dice: "Il becco porta fortuna o sfortuna? Porta sfortuna sai, ma non a te, c’erano 100 euro".

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