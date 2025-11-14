La Ruota della Fortuna, il 'baciatore' di Samira fa arrabbiare Gerry Scotti. Poi la vincita favolosa
Nella puntata di venerdì 14 novembre 2025 de La Ruota della Fortuna Gerry Scotti sembra essere in vena di battute, nel mirino finiscono Samira e il campione in carica
A difendere il titolo nella puntata di venerdì 14 novembre 2025 de "La Ruota della Fortuna" c’è un nuovo campione, Riccardo, impiegato di Recanati, che è riuscito a battere a sorpresa Gabriele, l’insegnante sardo ma residente a Roma per lavoro entrato di diritto nella storia del programma essendo il concorrente che ha vinto di più, ben 295.500 euro (lo rivedremo nel "Torneo dei Campioni", in un appuntamento speciale che andrà in onda prima serata il 20 novembre). A sfidare il giovane
Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band che interpreta una canzone di Lanny Kravitz, così da permettere al conduttore di fare una battuta: "Solo qui trovate questa energia, passate un’ora per ricaricare voi e la vostra famiglia, solo qui trovate ‘La Ruota della Fortuna‘", per poi presentare a sua volta pubblico e band.
Gerry Scotti e il dolce regalo di Samira
Uno dei punti di forza dello "zio Gerry" è da sempre la semplicità, che lo porta a sentirsi come chi lo segue da anni, per questo ne ha approfittato per ironizzare sulle sventure che ha avuto negli ultimi giorni, quando ha faticato a condurre per un abbassamento di voce e un forte mal di gola. "Mi hanno portato l’immaginetta della salute, l’ha fatto il gruppo di Venezia, l’ho messa in camerino, per questo mi sento carico come una bestia".
Successivamente è stata la volta dell’ingresso di Samira Lui, che nel corso della sua discesa consueta sulle scale è stata fermata da un uomo, che le ha dato un bacio sulla mano. Scotti non poteva che farlo notare: "Chi ti ha aggredita? Un baciatore, ti ha presa e baciata tutta".
Scotti ha poi ringraziato la ragazza che gli ha portato la pastiera, cosa che lui da vero buongustaio non può che apprezzare. "Lo avevo promesso", ha detto. Lei non è stata però l’unica a fargli un dono: "La pastiera fa la gara con la Tortona di Venezia. Lei dirà: ‘Che cos’è la Tortona?’. È una torta grande, fosse stata piccola sarebbe stata una tortina. Dopo la assaggiamo".
La Ruota della Fortuna, puntata 14 novembre 2025 – Cosa è successo
Il conduttore questa sera sembra in vena di battute, come quando ha introdotto i concorrenti: "Prima o poi doveva capitare, è capitato, è successo a tutti, anche ai più bravi, hanno vinto, hanno resistito e hanno perso. Ieri sera ci ha lasciato il nostro più grande campione. Ci ha lasciato, ma è vivo e sta benissimo, è stato solo battuto da Riccardo di Recanati, che ha già vinto 17 mila euro complessivi (7.600 euro durante il gioco), a cui si aggiunge la spesa per un anno con LIDL, sponsor del programma". A sfidarlo sono Linda e Stefano.
Il campione sembra dimostrare di non avere conquistato il titolo per caso, riesce a mettere da parte un po’ di soldi nel corso delle prime manche, a cui si aggiunge il "Jolly Panda", che gli potrebbe permettere di tornare a casa con al Grande Panda se dovesse dare tre risposte esatte su tre nel gioco finale. I colpi di scena non mancano, però, accaparrarsi la manche dedicata agli animali porta Stefano a balzare in testa. Lo sfidante ha fatto il possibile per tenergli testa, ma alla fine è stato ancora Gabriele a conservare il titolo, conquistando 21 mila euro.
La manche finale, "La Ruota delle Meraviglie", dove può rimpinguare il suo bottino va davvero benissimo, il ragazzo riesce a indovinare tutte e tre le frasi, cosa che gli permette di vincere in via automatica la macchina. La prima busta, scelta in accordo con la futura moglie, contiene 15 mila euro, ma nonostante questo lui, in accordo con lei, prova a rischiare per vedere se può arrivare una cifra più elevata. Non va però meglio nella seconsa busta, qui si trovano 10 mila euro, per questo dopo un tentennamento iniziale la coppia tenta il tutto e per tutto sperando di avere qualcosa in più. Prima di svelare a quanto ammonta la cifra Gerry prova ancora a scherzare: "Sei agli inizi, devi darti una calmata (ovviamente in senso buono, ndr), prima lei ti dice di fare una cosa, poi un’altra", come a far intendere non sia andata bene. E invece ottiene addirittura 100 mila euro. Insomma, il quiz sembra avere trovato davvero un altro campione di razza.
