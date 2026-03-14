La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ammonisce Samira Lui per l'outfit troppo sexy: "È corta". Il campione si distrae e sbaglia tutto Nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 14 marzo 2026 Gerry Scotti non riesce a resistere, ritiene il look di Samira Lui esagerato, fa distrarre il campione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Siamo arrivati a sabato 14 marzo 2026, ma anche nel giorno della settimana che tanti dedicano al relax "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda, ben sapendo di fare un regalo che farà piacere a tantissimi telespettatori. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, che ha scelta una musica per lui suggestiva, cosa che lui sottolinea subito: "Eh no, con David Bowie mi scende la lacrimuccia, mi scende, ‘Ziggy Stardust’ per questo sabato stellare, che sound i Fortuna Five in uno dei brani più belli degli ultimi mille anni della musica, vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’. Troppe emozioni, grazie, arrivederci, ci vediamo domani".

Ovviamente lui sta scherzando, si passa quindi alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Matteo di Gragnano (Napoli), che ha finora vinto 130.900 euro. A sfidarlo sono Silvia, farmacista di Cagliari, e Francesco, dottorando in Economia Politica di Roma, cresciuto però a Pesaro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non può ovviamente mancare Samira Lui, ancora con in sottofondo "Roma-Bangkok", ma una volta arrivata Gerry la stuzzica subito in riferimento al suo abito decisamente mini: "È corta, è inutile che la tiene mentre scende, è corta, ogni tanto mi scatta un po’ di anzianità", ma lei ribatte: "È giusta".

La Ruota della Fortuna, puntata 14 marzo 2026: cosa è successo

La serata parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Dougga", tipica della Tunisia, che si rivela essere un "sito archeologico romano", come indovinato da Francesco, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si prosegue con il "Regno degli animali" a tema "ippopotamo", tabellone indovinato da Silvia, che arriva subito a 3.500 euro. Non manca ovviamente il "Round Musicale", dal titolo "Miguel Bosè", altra frase indovinata da Silvia, che approfitta di ben due "Bancarotta" prese dallo sfidante, così da balzare a 10 mila euro, mentre i suoi avversari sono entrambi a zero.

Previsto ovviamente anche questa sera il "Round Jackpot", arrivato a 73.700 euro, tabellone a tema "Coincidenze". Francesco riesce a trovare lo spicchio "Jackpot", decide di approfittarne e dare la soluzione dando la risposta esatta, mettendo in cassaforte 75.900 euro. Questi ovviamente saranno suoi solo se dovesse diventare campione a fine puntata. Scotti ne approfitta per parlare della coincidenza nella frase: "Il Pi Greco vale 3,14, il compleanno del più grande scienziato di tutti i tempi, Albert Einstein, cade proprio nel marzo 14, una coincidenza storica, ma anche scientifica". Se lui dovesse vincere, il maialino domani ripartirà da 5 mila euro.

In programma ancora una volta la manche inaugurata in settimana "Se la sai raddoppi", dedicata ai libri, questa volta alla "Bibbia". È il campione a indovinare e a incassare 1.200 euro. cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, anche se purtroppo lui non riesce a farcela. La situazione inizia a delinearsi, Silvia in testa a 10 mila euro, seguita da Francesco a 4 mila euro, chiude Matteo a 1.200 euro.

Si va avanti con il "Mistero", frase indovinata dal campione, che sale a 3.300 euro. Silvia riesce a consolidare il suo vantaggio grazie al "Round Express", che le permette di salire a 11 mila euro, mentre Francesco nel frattempo ha trovato un altro "Bancarotta" e si ritrova a zero.

Si arriva a "L’Ultimo Round" con Silvia a 12 mila euro, seguita da Matteo a 3.300 e da Francesco a 2 mila, non è detto però che questo vantaggio possa bastare alla dottoressa. Silvia purtroppo pesca il "Bancarotta" perdendo quanto accumulato, a dare la soluzione è Francesco, che arriva a diventare campione con 11.600 euro, che si sommano al Jackpot, pari a 87.500 euro. Scotti non manca di fare una battuta, sottolineando a Silvia non solo quanto sia stata sfortuna, ma soprattutto che Francesco è riuscito a vincere in una frase dedicata al mal di testa, mentre lei è farmacista.

La puntata si chiude come da programma con "La Ruota della Fortuna", dove il neo campione si trova a indovinare tre frasi a tema "Aria". Mentre Samira è intenta a posizionare le tre buste scelte il conduttore parla ancora del vestito floreale della ragazza, sottolineando che "Non voglio che distrai il campione, quindi tu non guardare". Nonostante la serata sia stata decisamente fortunata per lui, il giovane non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, si ritrova quindi con tre buste rosse. Scotti parte mostrando la busta numero 1, che contiene solo 1.000 euro, si prosegue con la numero 2, che aveva al suo interno 5 mila euro, mentre nella numero 3, frase sbagliata solo per una vocale, c’erano 10 mila euro.

Potrebbe interessarti anche