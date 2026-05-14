La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti contro l’Eurovision fa commuovere: “Non capita a tutti”. La replica (tenerissima) di Samira Lui Gerry Scotti nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 14 maggio 2026 mostra gratitudine per il suo gruppo di lavoro (con un'eccezione), anche Samira Lui dice la sua

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Osservata ieri una giornata di riposo per consentire a Canale 5 di trasmettere la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda questa sera, giovedì 14 maggio 2026, subito dopo il Tg5. Gerry Scotti viene accolto come sempre dal ritmo dei Fortuna Five, cosa che fa da spunto al suo discorso introduttivo: "Funky Music – dice per poi mettersi a ballare e cantare con loro -. I Fortuna Five, che genere, come vi sta bene questo funky, grazie, anche per questa sera per dirvi grazie e darvi il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’. Che peccato che si è perso un po’ questo filone, anche se non muore mai, siamo funky dentro". Questa volta, però, il quiz si trova ad avere a che fare con una duplice concorrenza, oltre a quella consueta di "Affari Tuoi", su Raidue va in onda l’Eurovision Song Contest, con Sal Da Vinci in gara.

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Dorella di Manduria, che in quattro puntate ha vinto 272.500 euro, oltre alla vacanza alle Maldive. A sfidarla sono Filippo di Breganze (Vicenza), pianificatore logistico, e Chiara di Napoli, impiegata nell’energia.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, una volta arrivata Gerry le dice subito: "Bella scialla", in riferimento allo stacchetto che la accompagna, lei risponde: "Sempre, come mood di vita". Lui continua: "E’ contagiosa questa musichetta, me la voglio mettere come suoneria", la giovane quindi dice: "Allora la aiuto", per questo Scotti ammette: "Effettivamente sono un po’ indietro".

La Ruota della Fortuna, puntata 14 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Lekker", tipica del Sudafrica, che significa: "descrive ciò che è bello o piacevole", come indovinato da Chiara, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di procedere, Scotti ne approfitta per fare "i complimenti all’Inter, che ha vinto anche la Coppa Italia, è la squadra più forte, l’unica che può competere a livello europeo, se lo meritano, non ho altro da aggiungere, in attesa che la mia squadra abbia un risveglio", a quel punto interviene Samira: "Anche la mia (l’Udinese, ndr)". Gerry però sottolinea ancora: "Tu non ti puoi lamentare, io un po’ sì".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Pesce Arciere", a dare la soluzione è Filippo, che guadagna 1.100 euro, mentre la sfidante è nel frattempo finita a zero. E’ la volta quindi del "Round Musicale", a tema "Non dirgli mai, altra frase indovinata da Filippo, che sale a 5 mila euro, approfittando anche di un’indecisione della sfidante. Gerry ne approfitta per "tirare le orecchie alla concorrente: "E dire che tu sei napoletana, ti meriti un biglietto da Gigi D’Alessio, se ci sta guardando te lo manda sicuramente".

Non può mancare ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a 10.100 euro, dal titolo "A letto", a dare la soluzione questa volta è Chiara, che guadagna 6.700 euro, così da salire in testa. Il maialino va a dormire con 14.500 euro. La frase era riferita alla necessità di molti bambini di andare a dormire con un orsacchiotto di peluche, per questo Gerry chiede a Samira se lei l’avesse avuto in passato, lei risponde: "Ce l’ho ancora, è sempre quello dei miei primi giorni di vita, è un orsacchiotto bellino con la salopette azzurra", Il conduttore ribatte: "Io non ce li ho perché non li avevano ancora inventati, in realtà c’erano. Non ce li ho ma mi sarebbe piaciuto conservarlo".

La gara va avanti con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta "L’Iliade", opera che Gerry rivela di avere "riscoperto in tarda età, era stata un obbligo, l’ho riletta e mi è piaciuta, quindi la consiglio". A dare la risposta è Filippo, che guadagna 4.600 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che non riesce a raggiungere, ma balza comunque in testa a 9.600 euro.

Tutto può comunque cambiare con il "Round Express", specialmente se si trova lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, dal titolo "Una seconda famiglia". Le cose però non iniziano bene per Filippo, che al primo giro di ruota trova il "Bancarotta". L’occasione capita alla campionessa, che sale in testa a 7 mila euro, arrivati in una sola manche. La frase era riferita a come i colleghi possano diventare una seconda famiglia, cosa che spinge Gerry a fare un’osservazione: "Noi, Samira, siamo fortunati, facciamo un lavoro meraviglioso, un gioco che ha i suoi momenti divertenti, appassionati, che ci fanno vivere tante emozioni, soprattutto durante il momento dei premi, ma siamo anche fortunati, lascialo dire a me che ho 50 anni di carriera, hai notato come siamo fortunati in una grande famiglia tutti i giorni. Questa è la cosa più bella per chi va a lavorare. Non può capitare a tutti". Samira concorda: "Purtroppo non è scontato, e io me ne vanto, siamo una bella squadra". Scotti continua: "Quando partiamo dalla descrizione del nostro mondo di lavoro io dico sempre che sono fortunato, amo tutti i miei colleghi di lavoro tranne uno, ma sono trent’anni che cerco di mandarlo via, purtroppo. La gente mi chiede: ‘Ma chi è quello lì?’. Non lo saprete mai".

Ecco quindi il "Mistero", tabellone dal titolo "Misteri animaleschi", frase indovinata da Chiara, che guadagna la testa della graduatoria a 15.900 euro. Si può comunque provare a smuovere la situazione con il "Triplete", a tema "Strilli". Si arriva a "L’Ultimo Round", manche che stabilirà chi conquisterà il titolo con Chiara a 17.900 euro, seguita da Dorella a 8 mila euro, chiude Filippo ancora a zero. A dare l’ultima soluzione è Filippo, che guadagna 6.500 euro, non sufficienti per il titolo, a diventare campionessa è Chiara con 17.900 euro,

La concorrente ha ovviamente l’occasione per rimpinguare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Cera". Chiara sfiora l’en plein, indovina la prima e la seconda, così da avere due buste verdi, anche se questo le impedisce di conquistare la Grande Panda dopo essersi guadagnata lo spicchio in partita. Gerry parte mostrando subito la busta rossa, dove ci sono 5 mila euro. Il marito suggerisce di prendere la numero 2, pur dicendo che "deve decidere lei", anche se Scotti gli chiede: "Chi comanda in casa?", l’uomo risponde: "Lei", per questo Gerry commenta: "Che domande faccio". Nella numero 2 ci sono 10 mila euro, lei decide di giocare ancora e opta per la numero 1, prima di svelare il tutto lui tergiversa: "Cosa ti dico sempre Samira? Nemmeno uno scrittore di quelli che fanno i gialli complicati riuscirebbe a scrivere una sceneggiatura per una trasmissione come questa, in ogni momento ne capita una, vuoi sapere cos’è capitato? In realtà ci sono 100 euro, ma questo le consente di arrivare alla cifra tonda di 17 mila euro.

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