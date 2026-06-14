La Ruota della Fortuna, Samira Lui non si tiene e piange dal ridere: "Sono esaurita". E Gerry Scotti la mette da parte Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 14 giugno 2026 Samira Lui è stata colta da una risata irrefrenabile, Gerry Scotti ha provato a "metterla in castigo"

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Rilassarsi e ricaricare le pile in vista della nuova settimana può essere l’ideale la domenica sera, è anche per questo che tanti potrebbero approfittarne per seguire la puntata di oggi, 14 giugno 2026, de "La Ruota della Fortuna". L’ingresso in studio di Gerry Scotti avviene come sempre al ritmo della musica dei Fortuna Five, che definiscono il quiz come "un programma che non invecchia mai e che sembra una teenager pur essendo nata negli anni ’70". Subito dopo lui ballicchia e si lascia andare al suo consueto discorso introduttivo: "Faccio i balletti di Samira? – e prova a far svolazzare la giacca -. Dove siete andati a pescare? Nelle classifiche degli anni ’70, penso, questa non me la ricordo esattamente, ma era una signora, no? Non a caso, canta Nicla, va bene, buona domenica a voi gentili amici, grazie per avere scelto ancora una volta il nostro programma, cercheremo di ricambiarvi facendovi trascorrere un’oretta divertente e appassionate, allora benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Il brano, effettivamente, è del 1970, per questo lui sottolinea: "Avevo ancora i pantaloni corti".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Federica, insegnante di Bisignano (Cosenza) che ieri ha vinto 24.400 euro. A sfidarla sono Luca, cuoco di Forlì, che lavora in un bagno di Cesenatico, ed Eleonora, medico specializzando in Pediatria di Torino.

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, per l’ultima volta con sottofondo "Al mio paese", con un abito nero con gonna in tulle, che lei svolazza come abbiamo visto le altre sere. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica come di consueto: "Come farò? Da domani cambia stacchetto, non ho più ‘vado in ferie vado al paese'", lei ribatte: "Le piacerà anche quello di domani".

La Ruota della Fortuna, puntata 14 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Pimpirikli", tipica della Turchia, che sta a indicare "persona estremamente meticolosa", caratteristica che Gerry ritiene appartenga sia a lui sia a Samira, a indovinare la frase è Federica, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Chic", a dare la soluzione è Eleonora, che guadagna i suoi primi 1.200 euro, mentre nel frattempo la campionessa è tornata a zero. E’ quindi la volta de "Il Regno degli Animali", tabellone dal titolo "La sputacchina", a questo punto Gerry non si trattiene e dice a Samira: "Vedo che andiamo sempre peggio, ieri c’era il citello, oggi la sputacchina, andiamo bene". A dare la risposta esatta ora è Federica, che approfitta di un errore di Luca, questo le consente di salire a 1.000 euro. Samira dà come al solito una spiegazione sull’animale, ma scoppia a ridere senza riuscire a trattenersi, faticando a terminare, per questo Scotti le dice: "A questo punto mi faccio portare una poltrona", mentre lei ribatte con le lacrime agli occhi per le risate: "Sto esaurita, mi nascondo un attimo", mentre il collega le dice: "Si metta lì nell’angolo, sono comunque creature di Dio, vanno prese per quello che sono. Non so se ne usciamo vivi".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 84.400 euro, per un tabellone dal titolo "Di notte". La frase viene indovinata da Eleonora, che raggiunge i 5.700 euro, mentre entrambi gli avversari sono a zero. Il messaggio era riferito a come sia frequente di tornare tra i banchi di sucola, cosa ritenuta tipica di chi rimpiange la leggerezza di quel periodo, anche se Samira sostiene di non averlo mai fatto, mentre la rivelazione del conduttore è diversa: "Io sogno di giocare nel Milan quando vinceva la Coppa dei Campioni, non so come mai ma è un sogno che ormai non si realizza, o non si realizzerà per un bel po'", anche se la Lui lo invita a non demordere: "Mai dire mai".

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede poi "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Le cronache di Narnia", a dare la risposta è ancora Eleonora, che conquista 1.400 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere, anche se aumenta il suo vantaggio balzando a 7.100 euro.

Si arriva così al "Round Express", manche che può permettere soprattutto a chi è a zero di rifarsi trovando lo spicchio dedicato così da giocare in solitaria a meno di errore che può portare a perdere tutto. La campionessa arriva subito sullo spicchio da 4 mila euro, cosa che le consente di arrivare subito a 16 mila euro, la frase viene alla fine indovinata ancora da Eleonora, che sale a 12.400 euro.

Prima di procedere con la partita Scotti fa un annuncio: "Nelle prossime settimane, ve lo dico in un momento in cui la trasmissione è molto guardata, i nostri autori saranno in Lombardia, Liguria e Puglia, chi ha fatto le domande da queste regioni stia in campana, saranno chiamati per le selezioni. Andateci, è l’unico modo per venire a giocare qui con noi".

Sfidante e campionessa possono provare a scardinare il dominio di Eleonora con il "Triplete", a tema "Sangue", al termine ci si trova con la sfidante in vetta a 12.400 euro, seguita da Luca a 2 mila euro, chiude Federica a 1.400 euro. A decidere chi sarà a conquistare il titolo sarà comunque come sempre "L’Ultimo Round", dove spesso si sono registrati veri stravolgimenti, la soluzione viene data ancora da Eleonora, che raggiunge 19.400 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa a segno concludendo una serata davvero positiva.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo montepremi con "La Ruota delle Meraviglie" con tre frasi da indovinare a tema "Cento". La giovane dà solo la seconda risposta esatta, cosa che le consente di avere una busta verde. Si parte subito svelando la busta numero 3, che è rossa, dove ci sono 5 mila euro. Gerry apre poi quella verde, che contiene 15 mila euro, così da arrivare a 34.400 euro in una sola serata. Ma cosa c’è nell’altra busta rossa? Qui troviamo il weekend a Gardaland per quattro persone, vinto comunque nonostante l’errore.

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