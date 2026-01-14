La Ruota della Fortuna, la rivincita di Gerry Scotti: “Ci hanno dato dei pazzi”. E si emoziona con Samira Lui La Ruota della Fortuna con la puntata di mercoledì 14 gennaio 2026 taglia un importante risultato, i primi sei mesi di programmazione, Gerry e Samira ne sono orgogliosi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

"La Ruota della Fortuna" è ormai diventata una compagnia preziosa per milioni di telespettatori, che si sono affezionati al format nel corso di questi mesi, per questo saranno certamente in tantissimi a essere davanti alla Tv anche questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026. Gerry Scotti entra in studio come sempre accolto dalla band, con il cantante che questa volta lo presenta come "lo zio d’America della televisione italiana, che dispensa colpi di fortuna", cosa effettivamente vera, come dimostrano i tanti campioni che sono riusciti a togliersi delle soddisfazioni.

La canzone scelta gli piace particolarmente ed è "Breakfast in America", cosa che lui sottolinea subito, dicendo: "Sono stato fortunato, ho vissuto una vita più grande di quanto potessi immaginare. Sono stato fortunato perché ho vissuto gli anni in cui la musica prendeva le forme più belle del mondo, sono stato fortunato perché quella era la mia passione ed è diventato il mio lavoro, sono stato fortunato e ho deciso che era giusto dividere ogni giorno con voi questa fortuna, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’orgoglio di Gerry e Samira per una ricorrenza importante

È poi la volta di Samira Lui, che scende le scale facendo la sua coreografia, conclusasi con il gesto della mano che solitamente facciamo quando dobbiamo intravedere qualcuno, per questo dice al conduttore: "Mi vede?". Lui replica: "La vedo male", ovviamente in tono ironico.

La ragazza si riaggancia alle parole da lui dette poco prima: "Che bell’ingresso che ha fatto, che belle parole, è stato fortunato, ma soprattutto se l’è meritato", ma lui dice: "Sono stato più fortunato, che meritato. In piena estate, 14 luglio dello scorso anno abbiamo cominciato questa avventura, qualcuno ci ha detto bravi, qualcuno ‘Forza’, altri ci hanno detto ‘Siete dei pazzi’, oggi sono esattamente sei mesi in cui ‘La Ruota della Fortuna’ è diventata un pezzo della nostra e della vostra vita, grazie (dice più volte, ndr) di cuore. Non smetteremo mai di dirvi grazie". Samira continua: "Che emozione, sembra di essere al primo giorno", lui però ha un’altra idea: "Sì, solo che fuori c’erano 43 gradi, ora ne abbiamo 40 in meno. Noi non ci lodiamo perché senno ci imbrodiamo, preferiamo rimboccarci le maniche e darvi appuntamento a più tardi con un’altra puntata de ‘La Ruota della Fortuna'".

La Ruota della Fortuna, puntata 14 gennaio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Yersi, assistente scolastica di Falconara Marittima, che ha vinto 23.300 euro dopo essersi laureata campionessa giusto ieri. A sfidarla sono Elia, di Venezia, di professione personal trainer, oltre che consulente finanziario, e Chiara, originaria di Cava dei Tirreni, ma che vive da sei anni a Busto Arsizio (Varese), dove si è trasferita per amore, insegnante di lingua inglese alle superiori.

A partire subito forte con la manche dedicata alle curiosità del mondo è Chiara, che ottiene i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue poi con il "Cruciruota" dedicato alla Lombardia, dove si verifica un imprevisto nel momento in cui lo sfidante gira la ruota: in un primo momento si era fermata sullo spicchio della 500, per poi tornare indietro e fermarsi definitivamente sui 300 euro, cosa che scatena il commento di Gerry: "Una volta al mese lo fa. Mi ammazzo, mi butto sulla ruota. Noi però dobbiamo stare alla regola, quindi niente macchina". Anche questa volta a indovinare è Chiara, visto che una delle parole è "risotto", la Lui sottolinea di amare questo primo, mentre Gerry si definisce "risottista professionista" essendo nato in mezzo alle risaie, anche se, come confessa lui stesso, nella sua zona si era soli "fare risotto con i fagioli e con la zucca".

La situazione si ribalta però nuovamente, le due ragazze si trovano a 0, mentre Elia a 1.800 euro, tutto è quindi ancora in divenire con possibilità di ribaltone fino all’ultimo. Il giovane conferma poi le sue doti, balzano in testa a 6.800 euro, mentre Yersi è a 1,700 euro e Chiara a 1.000 euro. Come spesso capita, è proprio nella manche finale dove si possono accumulare più soldi che tutto si ribalta, è Yersi ad approfittare di un’indecisione di Elia e a indovinare l’ultima frase confermandosi campionessa a 17.900 euro.

È ora il momento di provare a incrementare il bottino con "La Ruota delle Meraviglie, questa volta con la possibilità anche di conquistare la macchina grazie allo spicchio ottenuto in gara se Yersi dovesse riuscire a dare tre risposte esatte.

La campionessa indovina però solo le prime due frasi, avrà quindi la possibilità di scegliere tra le due buste verdi. Scotti osserva prima il contenuto della busta rossa, per poi dire semplicemente che "le brutte notizie si danno alla fine", anche se lei prova a prenderla in maniera positiva dicendo che "peggio di ieri non può andare". Il fidanzato in studio suggerisce di aprire la 2 sostenendo di essersi messo d’accordo con lei su questo, anche se lei è perplessa visto che replica "si è messo d’accordo da solo", ma nonostante questo ascolta il suo consiglio: qui ci sono 5 mila euro. Lei decide di cambiare, nell’altra ci sono 15 mila euro, la scelta è stata evidentemente corretta (56.200 euro conquistati in due sere). Veniamo quindi a conoscere il contenuto dell’unica busta rossa, il conduttore prima di svelarlo la invita a "giurare di non cambiare il suo sorriso dopo avere aperto la busta", ma lui evidentemente scherzava, qui c’è infatti la spesa per un anno da LIDL, che le viene comunque garantito. Gerry conclude dicendo: "Non smetteremo mai di ringraziare il cielo per farci vivere in prima persona e di presenza queste emozioni che vanno nelle case di tutti gli italiani. Grazie di cuore. Noi abbiamo un solo scopo nella vita, dimostrarvi che la ruota gira!".

Potrebbe interessarti anche