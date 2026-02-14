La Ruota della Fortuna, Samira Lui contro i suoi spasimanti (sbrigativi): “Ma che modi”. E Gerry Scotti fa una dedica al fidanzato La Ruota della Fortuna è in onda anche il 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, Samira Lui parla dei modi di molti suoi spasimanti, Scotti pensa al fidanzato della giovane

Oggi, 14 febbraio 2026, si celebra San Valentino, festa degli innamorati, chi ha la possibilità di trascorrere la serata in casa può essere felice all’idea di poter seguire una nuova puntata de "La Ruota della Fortuna", regolarmente in onda prima di lasciare il posto a "C’è posta per te", Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dalla band, con un ritmo incalzante, che lui apprezza: "Mamma mia, cos’è questa roba? Mi spettini – dice rivolgendosi al cantante -. Cos’è? I Fortua Five sono già all’opera, io arrivo in mezzo a questo pubblico plaudente e vi dò il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna‘".

Successivamente il conduttore chiede quale fosse il titolo della canzone, Marco, la voce della band lo svela: "Era Viva dei Pooh", per questo lui dice: "Ecco perché mi piaceva, perché era italiana"

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, che avviene con le tempistiche di un tempo a differenza delle ultime serate in cui prima veniva data la precedenza alla presentazione dei concorrenti. Lei arriva con un abitino rosso e un cuore dello stesso colore tra le mani, che consegna a Gerry, che dice: "Grazie, buon San Valentino a lei, al suo Luigino (Punzo, il fidanzato, ndr). Vi vogliamo bene, ma il cuore lo dedichiamo alla nostra Federica, che compie gli anni".

La Ruota della Fortuna, puntata 14 febbraio 2026: cosa è successo

A difendere il titolo è Davide di Sarzana (La Spezia), che ieri ha vinto 14 mila euro, oltre alla Fiat 500 Elettrica. A sfidarlo sono Valeria di Orta di Atella (Caserta), studentessa di Medicina, ed Enrico originario di Napoli ma residente ad Alessandria, dove è insegnante di Lettere e Storia.

Si parte con il "GIramondo" come di consueto, dedicato alla parola "Mboko", tipica del Kenya, che si rivela essere "una zucca ornamentale come regalo". Come spiega Samira, si tratta di una zucca intagliata ripiena di vino di cocco, che la donna omaggia al suo amato, l’uomo ricambia con una focaccia di tiglio, poi insieme bevono e mangiano. A dare la soluzione è il campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Si procede con il "Round Musicale", dedicato a Gigi D’Agostino, soluzione data da Valeria, che sale a 3.200 euro. La puntata del sabato, come sempre, procede a ritmo più spedito, è il momento del "Jackpot", giunto a quota 17.300 euro., con una frase a tema "Che sarà", che si rivela essere "Un mittente anonimo per una lettera d’amore", indovinata dallo sfidante, senza passare dal Jackpot, ma che gli consente di guadagnare 12-500 euro. La frase è occasione per Samira per sottolineare come questo modo di agire non sia più in uso: "Ora si parla su Instagram – dice lei", Gerry replica: "Quando ero ragazzino io si trovavano i bigliettini, adesso ci sono i messaggi TVB, TTT". Samira, dal canto suo evidenzia che "Un tempo c’erano i bigliettini senza sapere di chi fossero, soprattutto a San Valentino, ora invece i messaggi sono diretti: ‘Usciamo? Caffè? Ma che modi, ne ricevo tanti così". Il conduttore dice ulteriormente la sua: "Io non ne ricevo nemmeno uno, mi stupisco che scrivano tutti a lei. Io parlavo di quando ero ragazzo, non c’erano neanche i telefonini".

Al termine del "Round Espress" la situazione è cambiata ulteriormente, è Enrico a dominare a quota 16.900 euro, mentre gli avversari sono finiti nel frattempo a zero. È già il momento de "L’Ultimo Round", manche che può ribaltare ulteriormente il quadro e consentire di guadagnare di più, a dare la risposta esatta è il campione, che arriva a 11.900 euro, non sufficienti però per mantenere il titolo, a soffiarglielo ci pensa Enrico, con un bottino di 16.900 euro.

La puntata de "La Ruota della Fortuna" si chiude come sempre con "La Ruota delle Meraviglie", dove Enrico è chiamato a dare tre risposte a tema "San Valentino". Questa tornata si rivela però sfortunata, non riesce a indovinare alcuna frase, ritrovandosi così con tre buste rosse. Gerry parte mostrando la numero 1, dove c’erano 5 mila euro, si prosegue con la numero 2, che contiene 10 mila euro, mentre nella numero 3 c’erano solo 1.000 euro.

