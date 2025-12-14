La Ruota della Fortuna, Samira Lui spiazza tutti: "Fate come noi". Poi la lettera che commuove in diretta Gerry Scotti e Samira Lui hanno tenuto compagnia al pubblico con La Ruota della Fortuna anche in questa domenica 14 dicembre 2025, a seguirli c'è qualcuno di speciale

È domenica 14 dicembre 2025, le feste sono sempre più vicine, per questo può essere più forte la voglia di stare in relax davanti alla Tv e trascorrere un’ora all’insegna del divertimento, come quella che sa garantire "La Ruota della Fortuna", ormai forte di una folta schiera di affezionati.

Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo della band e saluta sia chi si trova in studio sia chi è a casa. "Grazie per l’accoglienza, non vi deluderò, ancora una sera vi farò compagnia per un’ora, con le emozioni, con il divertimento e con le curiosità che solo il nostro programma vi può dare. Benvenuti a La Ruota della Fortuna".

Gerry Scotti e il saluto a uno spettatore speciale

Samira Lui entra in studio indossando un gradevole vestito bordeaux, gradito anche da Gerry Scotti, il conduttore ne approfitta per leggere una lettera che ha ricevuto, cosa che ritiene corretto leggere in virtù delle tante emozioni condivise insieme in questi mesi. A scrivere è Damian, un ragazzo che si trova nel carcere di Imperia, che manifesta un ringraziamento per avere la possibilità di distrarsi con "La Ruota della Fortuna" insieme agli altri detenuti, così da non pensare troppo alla loro difficile situazione.

Questa, come riferisce il giovane, è anche un’occasione per dare un voto al look della ragazza, mossa che genera curiosità in entrambe. Il padrone di casa del quiz ne approfitta per mandare un abbraccio e augurare tanta serenità a tutti loro, ma anche a chi sta vivendo un momento difficile e si distrae grazie al programma. Non solo, lo zio Gerry dà un altro avvertimento: "Quando apriremo l’angolo dei disegni dei bambini ne abbiamo tantissimi e non so come faremo".

La Ruota della Fortuna, 14 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è ancora Massimiliano, il bancario di Agrigento che in tre puntate ha già conquistato 74.200 euro. A sfidarlo sono Elena di Sassari, impiegata in un ipermercato, e Irene di Firenze, dove fa l’assegnista di ricerca all’università dove fa una ricerca in collaborazione con l’Accademia della Crusca.

A partire forte nella prima manche, così da incamerare i suoi primi 1.000 euro è Irene, anche se ovviamente la partita è ancora estremamente lunga. Poco dopo è Elena a indovinare e a balzare a 2.900 euro, lasciando a zero il campione, pronto però a riscattarsi come ha fatto nelle altre serate.

La manche "La Ruota delle Feste", dedicata alle curiosità relative a questo periodo, consente poi a Samira di raccontare di un’usanza tipica del Friuli, la zona di cui è originaria. Qui si tiene il "Pignarul", un antico e spettacolare falò che previsto ogni anno il 6 gennaio sul Colle di Colaj, per chiudere le feste e inaugurare l’anno nuovo, con il "Vecchio Venerando" che interpreta il fumo per predire il futuro, attirando migliaia di persone con cortei storici e spettacoli in una tradizione che affonda le radici nei riti celtici del dio Baleno. Come da lei svelato, si impiegano mesi per organizzarlo, a volte poi però può arrivare uno che vuole distruggere tutto, ma la popolazione unisce le forze facendo anche dei turni di notte per impedirlo. Lei quindi invita gli svedesi, oggetto della frase citata nella manche ("Una capra gigante di paglia da proteggere"). "Noi siamo più svegli, facciamo anche i turni la notte per proteggerlo, svedesi fate quindi come noi friulani" – dice la Lui.

La partita è poi come al solito ricca di colpi di scena, Massimiliano dimostra di non avere conquistato finora il titolo a caso e punta a confermarsi campione, pur avendo a che fare con due avversarie toste. Alcune mosse sfortunate gli impediscono però di raggiungere l’obiettivo, alla fine a laurearsi campionessa è Irene, che conquista 8.400 euro (oltre alla possibilità di vincere la 500 Ibrida grazie allo spicchio conquistato, ma solo se dovesse indovinare tutte e tre le frasi nella manche finale).

La giovane campionessa nella manche finale "La Ruota delle Meraviglie" indovina la seconda e la terza frase (perde quindi la possibilità di tornare a casa con l’auto). Gerry mostra subito il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono 10 mila euro, a quel punto dovrà decidere cosa fare con le altre due. Irene parte con la numero 2, che era associata nella ruota alla "Stellina" pensando possa portare fortuna, ma ci sono solo 100 euro, cifra che evidentemente lei rifiuta. Alla cifra vinta al gioco lei riesce ad aggiungere 5 mila euro.

