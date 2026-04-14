La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la nuova campionessa da record: commozione in studio, ma il finale è un flop La Ruota della Fortuna celebra una campionessa da record nella puntata di martedì 14 aprile 2026, lei si commuove quando scopre di avere conquistato il titolo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", pronta a tenere compagnia alle tante persone che si sono affezionate al quiz anche oggi, martedì 14 aprile 2026. Gerry Scotti apprezza subito la musica che la band ha scelto per lui, per questo dice: "Lasciamo divertire la nostra band, la nostra Nicla, eccoci qua, sono qua, io andrei avanti anche un’ora così, ma dobbiamo pur cominciare a lavorare, i Fortuna Five vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Il conduttore ne approfitta per fare un altro annuncio: "Festeggiamo insieme il compleanno di Diego Fornaciari (il batterista, ndr), non si dice l’età di un’artista, vi dico solo che è il più giovane della band, con i suoi 62 anni".

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Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Stefania di Bussolengo (Padova, che in quattro puntate ha vinto 123.600 euro. Questa volta il fidanzato, Antonio, non è presente, per questo Scotti dice: "Pare che il fidanzato sia scappato con 100 mila euro, gliene ha lasciati 23 mila". A sfidarla sono Ilaria di Figline Valdarno, designer nelle calzature, e Giuseppe di Misilmeri (Palermo, di professione portalettere, anche se per il presentatore ha tutto l’aspetto di un attore. "Questo la mattina vi suona e dice: ‘Buongiorno, signora, c’è una busta per lei’ e loro: ‘Venga, le offro il caffè’, ma lui dice; ‘Ho mia moglie che mi cura".

E’ quindi il momento dell’ingresso di Samira Lui, con un vestito blu elettrico attillato e allacciatura all’americana. Una volta arrivata, Scotti la invita a chiudere gli occhi, quando li apre lui ha davanti due statuine che sembrano proprio loro due. "Una signora di nome Elisabetta ci ha detto che suo figlio, Gaetano, ci guarda tutte le sere, mentre ci guarda, ha fatto all’uncinetto due statuine come noi. Guardate che gran bel ragazzo che c’è qua, la tua è venuta particolarmente bene". Samira nota: "Ho anche i colpi di sole, la tengo io e la metto in camerino".

La Ruota della Fortuna, puntata 14 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo". dedicato alla parola "Kuduro", tipica dell’Angola, che si rivela essere una "musica energica dal ritmo veloce", come indovinato da Ilaria, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si procede con "Il Regno degli Animali", dal tema "Il pesce luna", altra soluzione indovinata da Ilaria, che sale a 4.200 euro. La gara comprende ovviamente anche il "Round Musicale", dal titolo "Michele Zarrillo", è ancora la sfidante a mettersi in evidenza e a incrementare il suo vantaggio, ora pari a 5.200 euro.

La situazione potrebbe però facilmente cambiare con il "Round Jackpot", arrivato a quota 92.300 euro. A dare la risposta questa volta è Giuseppe, che sceglie di non correre rischi in cerca dello spicchio, ma balza comunque in testa a 15.700 euro. Il maialino va invece a dormire con 96.400 euro.

Non manca ovviamente "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, dedicata questa volta a "Cyrano de Bergerac", frase indovinata da Ilaria, che guadagna 2.400 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che purtroppo non riesce a raggiungere, la concorrente incrementa comunque il suo bottino a 7.600 euro.

La serata continua con il "Round Mistero", dal titolo "Mistero nello spazio", questa volta a dare la risposta esatta è la campionessa, che guadagna i suoi primi 4.700 euro. E’ la volta del "Round Express", manche che può regalare tanti soldi con lo spicchio dedicato, ma che può essere pericolosa soprattutto per lo sfidante, in virtù del montepremi acquisito. A trovarlo è Stefania, che ha nel frattempo perso quanto accumulato, è lei a dare la soluzione, arrivando a 16.900 euro, sufficienti per balzare in testa, visto che anche lo sfidante aveva trovato il "Bancarotta".

Il "Triplete" può servire a scombinare parzialmente la situazione, è ancora Stefania a guidare con 17.900 euro, seguita da Ilaria a 9.600 euro, chiude Giuseppe a 1.000 euro, sarà quindi come di consueto "L’Ultimo Round" a stabilire chi conquisterà il titolo. A dare la risposta esatta è Ilaria, che conquista grazie a questa manche una cifra elevatissima, arriva infatti a 50.200 euro complessivi (nessuno era mai arrivato a tanto), che evidentemente le permettono di diventare la nuova campionessa (lei si mostra commossa).

Ilaria ha la possibilità di incrementare ulteriormente un bottino già così importante con "La Ruota delle Meraviglie" indovinando tre frasi dal tema "Leone". La concorrente sfiora l’en plein, sbaglia solo l’ultima, ma si garantisce comunque due buste verdi. Gerry parte mostrando il contenuto dell’unica busta rossa, dove ci sono 10 mila euro. La giovane decide di aprire la busta numero 1, dove si trovano 20 mila euro, lei apprezza la portata della cifra e decide di accettare, così da arrivare a 70.200 euro complessivi. Prma di aprire l’altra Scotti tergiversa, facendo riferimento alla frase che era dedicata al Re Leone: "Si può accontentare di poco il Re?", chiede. La ragazza risponde: "Secondo me sì,è un Re, deve essere abituato a essere modesto", ed effettivamente c’erano solo 5 mila euro.

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