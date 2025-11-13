La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto: “Clamoroso”. Addio choc del campionissimo Gabriele Colpo di scena inaspettato nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 13 novembre 2025. il quiz saluta il campionissimo Gabriele, che ha sfiorato i 300 mil euro complessivi

A difendere il titolo di campione nella puntata de "La Ruota della Fortuna" di giovedì 13 novembre 2025 è Gabriele Casti, l’insegnante di sostegno di origine sarda che vive a Roma dove si è trasferito per lavoro ed entrato nella storia del programma come il più vincente della storia. Per pochissimo ieri no n è riuscito a superare la soglia dei 300mila euro, non avendo indovinato nessuna delle frasi nella sfida finale. A sfidare Gabriele ora sono Maria Giovanna, studentessa di ingegneria meccanica e Riccardo, impiegato di Recanati.

Il quiz ha permesso a Gerry Scotti di farsi amare ancora di più dal pubblico, come confermano gli ascolti stellari che sta ottenendo da tempo. Ad aprire l’appuntamento è stata la band con il brano "Chicago", cosa che ha permesso al conduttore di fare una battuta: "Che atmosfera ha regalato la band questa sera. Le note di questa canzone ci portano a Chicago, ma non c’è bisogno di andare fino a lì per sentirsi a casa, basta accendere la Tv e trovare La Ruota della Fortuna".

Gerry Scotti curato da Samira Lui: "Sto molto meglio"

Chi ha seguito la puntata di ieri ha notato un abbassamento di voce in Gerry, che oggi sembra stare meglio. Appena entrato in studio ha svelato: "Devo ringraziare Samira Lui, ieri ho seguito il suo consiglio: latte e pepe. Ora va molto meglio. Non so ancora se è grazie al latte e pepe o al vino bianco".

Una volta entrato in studio con la Grande Panda, premio per i concorrenti, la valletta ha scherzato con lui: "Pensavo mi prendesse sotto i piedi oggi". Lui ha replicato svelando un dettaglio: "Ho avuto abbassamento di voce in questi giorni perché ho un difetto, tra i tanti: mi piace anche di inverno tenere un po’ il finestrino della macchina giù, ma questo non va d’accordo con i miei dottori. Ma state tranquilli, La Grande Panda ha una climatizzazione perfetta".

La Ruota della Fortuna, puntata 13 novembre 2025: cos’è successo

La puntata del 13 novembre del La Ruota della Fortuna almeno inizialmente sembrava essere partita in equilibrio, ben presto è stato il campionissimo Gabriele, facilitato anche da un po’ di fortuna (come può accadere in un gioco) a iniziare a staccarsi dagli altri. Man mano che la partita è andata avanti gli sfidanti hanno tentato di insidiarlo, ben sapendo come potesse bastare un piccolo colpo di fortuna per cambiare le sorti. Anzi, Riccardo è stato a un passo dal soffiargli il titolo, occasione sfumata per un errore inaspettato nel dare la soluzione. La sfida sembrava essere ormai nelle mani di Gabriele, che però a un passo dalla vittoria ha gettato tutto all’aria sbagliando una soluzione facilissima. Alla fine, quindi, è stato proprio il giovane Riccardo a farcela e a diventare campione, in un finale che ha lasciato letteralmente a bocca aperta Gerry Scotti: "Clamoroso, clamoroso, clamoroso", ha urlato il conduttore quando il giovane marchigiani si è laureato campione all’ultimo secondo. "Il ragazzo con un colpo di scena dei più grandi quiz del mondo, è diventato campione".

Il conduttore ha così salutato con orgoglio il campione uscente, che se ne va con in tasca l’esorbitante somma di 299.500 euro, ma anche con un pizzico di rammarico per aver mancato di un soffio il traguardo di essere il primo concorrente nella storia de La Ruota della Fortuna a sfondare il muro dei 300mila euro vinti. L’insegnante romano avrà però l’occasione di rimpinguare il suo bottino con il "Torneo dei Campioni" previsto a breve.

Riccoardo, invece, ha concluso la puntata conquistando 10 mila euro durante la sfida finale "La Ruota delle Meraviglie", cifra che gli ha permesso di salire a poco più di 17 mila euro complessivi (7.600 euro durante il gioco), a cui si aggiunge la spesa per un anno con LIDL, sponsor del porgramma.

