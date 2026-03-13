La Ruota della Fortuna, Samira Lui sconvolge il pubblico: "Non dormirà per un mese". Finale beffardo per il campione Impossibile non restare estasiati dalla bellezza di Samira Lui, che nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 13 marzo 2026 indossava un elegante abito rosso

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Il venerdì sera la stanchezza può farsi sentire a causa degli impegni accumulati nel corso della settimana, per questo rilassarsi davanti alla Tv per seguire la nuova puntata de "La Ruota della Fortuna" può essere ideale. Il quiz è infatti regolarmente in onda anche oggi, 13 marzo 2026. Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo dei Fortuna Five, con una musica che lui apprezza, per questo dice subito: "Ma io non vengo più, mi viziano, i Fortuna Five ci deliziano ogni sera di una perla musicale, le altre perle ce le regalano i nostri concorrenti, ancora una volta grazie e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si parte presentando i concorrenti, a partire dal nuovo campione, Matteo, che ha conquistato il titolo proprio ieri sera sbancando a "La Ruota delle Meraviglie", dove è arrivato a una cifra complessiva di 114.300 euro (ha pescato la busta da 100 mila euro). Questo spinge Gerry a fare una riflessione: "Noi diamo sempre che i premi televisivi non cambiano la vita, ma sono felice per lui, questi premi possono dare una grande mano a un ragazzo di 24 anni che sta per laurearsi, vuole specializzarsi in Medicina, sarà un percorso lungo, è come se ti avessimo dato una bellissima borsa di studio". A sfidarlo sono Alessio, studente di Ingegneria Edile e Architettura a Carisolo (Trento), che ha detta di Scotti ha l’aspetto di un attore spagnolo, e Francesca, infermiera di Barletta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

DJ JAD – GUARDA LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA COMPLETA





È quindi la volta della discesa dalle scale di Samira Lui, mentre scende oltre a fare la coreografia lei si mette a salutare un signore, per questo il presentatore sottolinea che "ora lui non dormirà più per un mese", per poi aggiungere "complimenti per il vestitino", un abito rosso con spalline e un fondo in pizzo, davvero elegante.

La Ruota della Fortuna, puntata 13 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Chucho" tipica del Guatemala, parola che a Gerry ricorda i soprannomi spesso dati ai calciatori sudamericani, per questo lui ricorda di essere stato indicato da ragazzo come "Il cadregon, perché ero più spesso a quattro zampe che a due". La parola si rivela essere un "nome usato per un cane randagio", come indovinato dal campione, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere", Arriva poi la precisazione del padrone, di casa: "Quando un cagnolino non è ben definito, e spesso sono i più intelligenti, viene chiamato in questo modo".

Si prosegue con "Il Regno degli animali", a tema "Dik Dik", tabellone indovinato dallo sfidante, che arriva a 1.600 euro. È la volta del "Round Musicale", tabellone dedicato a "Disco Dance Anni ’80", altra frase indovinata da Alessio, così da consolidare il suo vantaggio e arrivare a 7.600 euro.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 68.900 euro, manche a tema "Amici Nemici". A dare la soluzione è Matteo, che sceglie di non rischiare continuando a girare la ruota, ma questo gli permette di arrivare vicinissimo al suo avversario, a 7.500 euro. Il maialino va invece a dormire a 73.700 euro.

Si passa alla manche inaugurata a inizio alla settimana "Se lo sai raddoppi", incentrata sui libri, questa volta in modo particolare a "Il diario di Bridget Jones". A dare la soluzione è il campione, che guadagna grazie a questa risposta 4.500 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone con lo stesso tema, cosa che purtroppo non riesce a fare, anche se consolida comunque il suo primato arrivando a 12 mila euro.

Si prosegue con il "Round Express", frase indovinata da Alessio, che sale a 11.200 euro. Il "Triplete" non cambia troppo gli equilibri della partita, è Matteo a guidare con 14 mila euro, seguito da Alessio a 11.200 euro, mentre Francesca ha solo 1.000 euro. "L’Ultimo Round" porterà quindi a decidere chi conquisterà il titolo, si preannuncia davvero avvincente. A dare la soluzione è Marco, che resta campione con 20.600 euro.

La puntata si chiude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove il campione si trova a dover indovinare tre frasi a tema "Nell’armadio". La seconda frase, che lui riesce a indovinare, è "Jeans a vita alta", spinge Gerry a fare una riflessione: "Sono tornati di moda, i miei li ho messi via, non si chiudono più", Samira lo invita comunque a "tenerli, non si sa mai", cosa su cui lui concorda: "Io li sto tenendo da anni, li darò a mio nipote, cosa posso fare?". Anche questa volta, come ieri, Marco riesce a dare solo una risposta esatta, ma quella era stata sufficiente per vincere una delle cifre più alte della ruota, i 100 mila euro. Scotti parte mostrando il contenuto di una delle due buste rosse, la numero 3, dove si trovano 20 mila euro. Si passa poi all’unica busta verde, la numero 2, che gli consente di vincere 5 mila euro, così da arrivare a 139.900 euro in sole due sere. Il conduttore svela ovviamente anche cosa sia presente nella busta numero 1, riferita a una frase su una felpa, cosa che spinge Scotti a fare un preambolo: "Sul mercato la felpa è una delle cose più clamorose, in alcuni magazzini ce ne sono alcune che costano 9,90 euro, io ne ho vista una uguale grigia, certamente di un noto marchio, e quella costava 9.900 euro. Vi sembra normale passare da 9,90 euro a 9.900 euro? Lascio a voi la risposta, in verità non è la felpa più cara che ho visto nella mia vita, la felpa più cara costa addirittura 200 mila euro", questo il contenuto della busta.

Potrebbe interessarti anche