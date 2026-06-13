La Ruota della Fortuna, Samira Lui spiazza Gerry Scotti con un gesto tenerissimo: “Lei mi commuove”. E ufficializzano la nuova programmazione A La Ruota della Fortuna sabato 13 giugno 2026 Samira Lui ha avuto parole bellissime per Gerry Scotti, che non è ovviamente rimasto indifferente essendo stato colto di sorpresa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Sabato sera per molti è sinonimo d divertimento, tanti riescono a raggiungere l’obiettivo seguendo "La Ruota della Fortuna", ormai entrata nel cuore di milioni, in onda anche questa sera, sabato 13 giugno 2026. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti, questa volta scegliendo la canzone "Insieme: 1992" di Toto Cutugno", al momento del suo ingresso lui ne approfitta per canticchiarla e andare vicino al pubblico in segno d’affetto, poi dà il via al suo discorso introduttivo.

"Stiamo insieme, eccoci qua, insieme. I Love You, grazie. Eccolo qua il mio pubblico, signori, insieme, hanno scelto di passare un sabato insieme a noi e naturalmente insieme ai ragazzi dei Fortuna Five. Ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’. Questa volta volevo andare a salutare il mio pubblico, nonostante sia un terzo di fronte a me, un terzo alle mie spalle è una colonna portante della nostra trasmissione".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Lorenzo, definito "sbarbatello", sulla falsariga di Diego Abantatuono, medico di Anzio, che in due puntate ha vinto 46.700 euro. Gerry ne approfitta per raccontare un suo dettaglio finora non emerso, appena laureato, infatti, in epoca Covid si è laureato per dare una mano come medico. "Mi sono arruolato con un arruolamento straordinario nell’esercito italiano per dare una mano come medico e dare una mano alla nostra gente senza stare con le mani in mano". Scotti commenta: "Una bella cosa, ieri ho parlato di quanto sia il volontariato italiano, siamo tantissimi, più degli altri Paesi che ci fanno le prediche, gli italiani fanno tanto volontariato, alla faccia del resto d’Europa". A sfidarlo sono Federica, insegnante di Lingue di Bisignano (Cosenza) e Luca, avvocato di Palermo. Lo sfidante ne ha approfittato per portare un regalo al conduttore, un magnete per frigorifero, cosa di cui rivela di essere collezionista. "Ne ho talmente tanti che ora devo quasi comprare un altro frigorifero".

Non può ovviamente mancare Samira Lui, ora con un abitino fiorato sui toni del lilla e del verde, che lei svolazza come fa da inizio settimana con in sottofondo "Al mio paese". Gerry rivela di essersi affezionato a questo brano: "Perfetta. Mi manda fuori di matto, soprattutto quando dice: ‘Moì cominciano le ferie, me ne torno al mio paese’. Io la terrei come sigla dell’estate", lei concorda: "Anch’io, mette buonumore".

La Ruota della Fortuna, puntata 13 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Oga" tipica della Nigeria, che sta a indicare "uomo che detiene l’autorità". Scotti precisa: "Nel dialetto loro, vuol dire ‘uomo saggio, che ha l’autorità’, il capo del villaggio, la persona a cui rivolgersi in caso di necessità", Samira quindi commenta: "Lei è l’hoga de ‘La Ruota della Fortuna’. Le piace?". Lui ribatte felice: "Grazie, quando lei è carina mi commuove".

Si prosegue con il "Round Musicale", a tema "Via con me", celebre canzone di Paolo Conte, che viene poi al termine suonata dalla band. Subito dopo Gerry non riesce a trattenersi e fa un’osservazione: "Abbiamo raggiunto un record, Samira, te ne sei accorta? Duecento persone battevano le mani, e nessuno era a tempo, ne parleranno anche diverse testate".

Manche dopo manche la partita si rivela davvero avvincente, ma mette in evidenza soprattutto il talento di Federica, che domina in maniera quasi incontrastata la serata, senza che gli avversari riescano a insidiarla davvero. E’ quindi lei a luarearsi campionessa, soffiando il titolo a Lorenzo, con una cifrapià che ragguardevole, 23.300 euro.

La giovane insegnante ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "telefono". Alla fine lei riesce a dare solo la prima risposta esatta, cosa che le consente di avere una busta verde, il contenuto di quest’ultima non si rivela però così ricco, si tratta infatti di 1.000 euro, ma questo rende comunque la sua serata fortunata, visto che le consente di tornare a casa con 24.300 euro.

Prima di dare appuntamento alla prossima puntata Gerry ci ha tenuto a mettere in evidenza qualcosa di importante: "Torniamo anche domani, saremo sempre con voi a farvi compagnia, saremo con voi tutta l’estate, non so se si è capito perché ogni tanto leggo cose curiose", anche Samira conferma: "Saremo tutta l’estate con voi".

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