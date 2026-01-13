La Ruota della Fortuna, Scotti provoca De Martino: "I più visti siamo noi". E Samira Lui rifiuta uno strano matrimonio La puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 13 gennaio 2026 si apre con il ringraziamento di Gerry Scotti, orgoglioso per i risultati raggiunti in questi mesi

Non è certamente eccessivo ritenere "La Ruota della Fortuna" un vero fenomeno televisivo, in grado di essere praticamente in modo stabile intorno al 25% di share, ma in alcuni casi superando questi numeri, che fino a qualche tempo fa erano impensabili per Mediaset. L’appuntamento con il quiz si rinnova anche questa sera, martedì 13 gennaio 2026, certi di fare un grande regalo a chi vorrà sintonizzarsi su Canale 5.

La band ha scelto di accogliere Gerry Scotti con ll ritmo dei Muse, scelta che lui gradisce davvero: "Andiamo a salutare tutti – dice lui andando verso parte del pubblico – Buonasera a voi, benvenuti a godervi questo spettacolo che questo studio vi può regalare, una band meravigliosa, un piccolo scatenato e tutti gli ingredienti che tutte le sere vi fanno compagnia con ‘La Ruota della Fortuna'".

Samira Lui con un outfit da principessa

Il conduttore continua il suo discorso: Siamo caldi? Volete Samira?", Tutti ovviamente rispondono sì, ma lui replica: "Non può, aveva da fare, oggi è vestita come una principessa", dice prima del suo ingresso. Scotti le fa i complimenti per il suo abitino corto, caratterizzato da tante balze sotto e maniche che fuoriescono, cosa che le permette di fare un commento particolare: "Mi sento uscita dal Fantabosco, una fatina".

Scotti le chiede poi se la ruota effettivamente funzioni, visto che "ieri hai buttato un po’ troppo sale", in riferimento a quando lei ha scelto di gettarlo per provare a scacciare la sfortuna che aveva colpito i concorrenti.

La Ruota della Fortuna, puntata 13 gennaio 2026: cosa è successo

Prima di presentare i concorrenti Gerry manifesta la sua soddisfazione per quanto sta accadendo negli ultimi mesi: "La prima cosa che sentite è il calore del nostro pubblico, la seconda è il nostro ringraziamento. Altri lo farebbero tutte le sere, io lo faccio ogni due o tre mesi, da circa sei mesi a questa parte ‘La Ruota della Fortuna’ è il programma televisivo italiano più guardato in assoluto, grazie di cuore! Il merito è di tutti gli ingredienti, la mia socia Samira, la nostra band Fortuna Five, il lavoro della nostra redazione, produzione dei nostri autori e dei selezionatori dei nostri concorrenti". Queste parole non possono che apparire come una frecciata, nemmeno troppo velata a Stefano De Martino e ad "Affari Tuoi", anche se, a dire la verità, ieri sera è stato il game Rai a vincere la sfida negli ascolti Tv.

A difendere il titolo è Andrea di Grosio, che ha patito ieri nel confermarsi campione, ma il suo percorso è la conferma di qualcosa che il conduttore ribadisce spesso: "Diventare campione può succedere, confermarsi è un impegno". Fino ad ora il giovane ricercatore ha all’attivo 50.200 euro. A sfidarlo sono Yersi di Falconara Marittima, ma di origine peruviana, e Michele di Cellamare (Bari), che lavora in ferrovia, dove è un capotreno. La presenza dello sfidante permette a Scotti di togliersi qualche curiosità in merito alla necessità di essere presente se qualcuno decide di sposarsi sul treno, in quel caso "devo fare da testimone", precisa. Samira è incuriosita e commenta: "Robe da matti", a quel punto Scotti non può non dirle se stia pensando di fare una cosa simile con il suo Luigi (il fidanzato, ndr), ma lei nega: "No, chi vuole sposarsi in treno". E arriva l’ennesima risposta di Scotti: "Facciamole un’imboscata".

Si parte con la manche legata alle curiosità dal mondo, che viene subito indovinata da Andrea, che accumula i suoi primi 1.000 euro.

La partita non sembra però ingranare troppo, le cifre sono estremamente basse per tutti, addirittura il campione che era stato il primo a indovinare si trova a 0, insomma tutto può ancora accadere, come sa bene chi segue sempre "La Ruota della Fortuna". La situazione nell’arco di poche manches si movimenta del tutto Yersi passa in testa a 17 mila euro, seguita da Andrea a 11.100, mentre Michele è distante e fermo a 1.000 euro. Sul finale è proprio la sfidante a dare l’ultima soluzione che le permette di guadagnare ancora e diventare campionessa con un bottino di 23.200 euro. Insomma, davvero niente male.

La serata si conclude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove lei ha la possibilità di incrementare il suo montepremi, dove deve indovinare tre fasi a tema "Spina". La giovane campionessa, di professione bidella che sostiene di fare "con orgoglio", indovina solo la seconda frase, ma già questo le permette di avere una busta verde. Gerry mostra così il contenuto delle buste rosse, partendo dalla 1, dove ci sono 10 mila euro, per poi indicare il contenuto della 2, la verde appunto, dove purtroppo ci sono solo 100 euro (la vincita totale è di 23.300 euro). La busta numero 3 è invece collegata a una frase sul parcheggio a spina di pesce che lei non ha saputo indovinare, Scotti gioca quindi su questo aspetto dicendo che "questo è il parcheggio più caro che io abbia mai visto nella mia vita". qui infatti c’erano purtroppo i 200 mila euro.

