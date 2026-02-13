La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti inchioda l’ex campione: “Se ne voleva andare”. E Samira Lui diventa Angelina Mango Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 13 febbraio 2026 Gerry Scotti è rimasto estasiato da Samira Lui, che ha dimostrato anche di avere doti particolari

Siamo arrivati a venerdì 13 febbraio 2026, per molti la settimana lavorativa è finita, per questo la stanchezza potrebbe farsi sentire ed essere accompagnata dal desiderio di rilassarsi davanti alla Tv guardando la nuova puntata de "La Ruota della Fortuna", in onda regolarmente subito dopo il Tg5. Ad accogliere Gerry Scotti sono come sempre i Fortuna Five, che hanno scelto "Uno su mille" come colonna sonora, brano che lui apprezza davvero.

"Grazie, è un inno – dice subito –. Uno su mille ce la fa, ma anche su diecimila, anche su un milione, ci provano, fanno le selezioni, vengono qui a giocare e uno su mille può diventare il campione de ‘La Ruota della Fortuna'".

Da poco la formula del quiz è cambiata, il conduttore parte subito presentando i concorrenti, a partire dal campione, Lorenzo, che a suo dire sembra essere la totale dimostrazione della canzone: "Ha iniziato alla grande, a metà era morto, alla fine se ne voleva andare, non voleva neanche più giocare, guardava la ruota e voleva buttarsi giù, ma a un certo punto ha vinto 48.800 euro". A sfidarlo sono Annamaria, dottoranda di ricerca in diritto amministrativo di Foggia, e Davide di Sarzana (La Spezia, dove fa il tecnico commerciale in ambito tecnologico.

È poi il momento dell’arrivo di Samira Lui, che veste un bellissimo abitino corto azzurro in pizzo con tanto di colletto, che le sta d’incanto. "Mancava solo lei, sembra una splendida collegiale dei Caraibi", dice Scotti.

La Ruota della Fortuna, puntata 13 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", incentrato sulla parola "Achachay", tipica dell’Ecuador, che si rivela essere una "parola usata quando fa molto freddo", come indovinato da Annamaria. La sfidante conquista quindi i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere".

Prima di proseguire con la gara Scotti ha un messaggio da dare a Samira: "Se sei bella e ti vedono bella anche a casa è anche e soprattutto merito del nostro direttore della fotografia, Andrea Mantovani, che oggi compie gli anni".

Si procede con il "Cruciruota", a tema "Di stagione a febbraio", tabellone indovinato dal campione, che incassa 1.000 euro. Samira riferisce la sua sul tema: "Io amo sia la frutta sia la verdura", per poi chiedere un parere a riguardo a Scotti, che dice: "Le rape non mi fanno impazzire, le barbabietole mi ricordano le suore che mi obbligavano a mangiarle", cosa che dà un’ulteriore spunto alla lui: "A me il tonno non piaceva, ma all’asilo una maestra mi obbligava a mangiarlo, io non lo volevo, ho avuto un ripudio fino a due-tre anni fa". Tutto questo spinge il conduttore a fare una battuta: "Adesso è ritonnata". Lorenzo sale a 1.000 euro, mentre i due sfidanti restano a zero. È il momento del "Round Musicale" a tema "Angelina Mango", tabellone dedicato alla canzone "Che t’o dico a fa", indovinato dallo sfidante, che guadagna 6 mila euro. Il brano è davvero gradito da Samira, che dimostra di saperla alla perfezione, per questo il conduttore la invita poi a ripetere il testo come se fosse una poesia, mossa che scatena l’ovazione del pubblico. Scotti invece dice: "Buoni, io me la metto come suoneria del telefono, non so voi".

L’occasione per cambiare le sorti della sfida è però a portata di mano grazie al "Round Jackpot", arrivato a 15.500 euro. A dare la risposta esatta è ancora lo sfidante, senza approfittare del Jackpot, ma questo gli permette di balzare in testa a 10.400 euro. Il maialino è nel frattempo arrivato a quota 17.300 euro.

La partita prosegue, con grandi ribaltamenti, a dare la soluzione al "Round Express" è Annamaria, che guadagna 3.800 euro, mentre gli avversari sono nel frattempo finiti a zero. Una volta concluso il "Triplete", l’equilibrio aumenta, con la sfidante ancora a 3.800 euro, seguita da Davide a 2 mila euro, chiude il campione a 1.000 euro. Come sa bene chi segue "La Ruota della Fortuna", la manche finale "L’Ultimo Round" può far svoltare tutti, il titolo è davvero a portata di mano di tutti e tre. A dare la soluzione è Davide, che guadagna 13.900 euro, sufficienti per diventare il nuovo campione.

Si conclude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per incrementare ulteriormente il proprio bottino, con tre frasi a tema "Biglietto". Tutto va davvero in maniera ottimale, il neo campione indovina tutte e tre le frasi, guadagnando così la 500 Elettrica, grazie allo spicchio conquistato durante la partita. Gerry è commosso, prima ancora di sapere come andrà con le tre buste. Si parte dalla busta numero 3, che il concorrente definisce "il nostro numero", visto che in famiglia sono in tre", qui ci sono 15 mila euro, che lui decide di rifiutare. Si passa alla numero 1, su consiglio della moglie come espressamente richiesto da Davide, che sottolinea come lei sia "la donna della mia vita", quindi ritiene sia giusto che sia lei ad avere l’ultima parola. Qui ci sono 20 mila euro, ma anche in questo caso lui decide di non accontentarsi e passare alla numero 2. Prima di svelare il contenuto Gerry alimenta l’attesa sottolineando che "queste sono le serate che vengono raccontate ad amici e parenti tutta la vita, chissà quante domande vi faranno, tu lo sapevi? Gerry ti aveva fatto capire qualcosa? Tutte cose che mi chiedono quando siamo a cena. No, signori, nessuno può saperlo né prevederlo, nemmeno uno che scrive i romanzi può pensare che in una serata come questa possiamo trovare 100 euro". Il tono era evidentemente ironico, per questo conclude dicendo: "Chi troppo vuole", anche se alla fine ha conquistato comunque la macchina.

