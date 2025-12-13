La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti salva Samira Lui: “Aggrappati a me”. E il campione sbanca ancora Anche in questo sabato 13 dicembre il quiz condotto da Gerry Scotti con Samira Lui tiene compagnia al pubblico con una partita che regala tanti colpi di scena

È sabato sera, ma nemmeno in questa giornata che per alcuni è di riposo manca l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", ormai diventata imperdibile per tantissimi telespettatori. Gerry Scotti entra in studio accolto dal ritmo della band che suona la sigla di "Baywatch", cosa che gli evoca subito una metafora, pensare che il programma sia "un salvagente per le vostre serate, con la promessa di non farvi affogare nella noia".

Gerry Scotti in versione bagnino da salvataggio

Il conduttore prosegue con la sua consueta vena ironica: "Dimmelo, che mi metto il costume da bagnino", a cui aggiunge i complimenti per averla fatta meglio della sigla Tv. È poi il momento di accogliere Samira Lui, chiedendo prima del suo ingresso se si sia vestita da bagnina, sottolineando che "qualcuno spera di sì, altri di no".

Non appena la sua compagna di avventura è al suo fianco, Gerry dice: "Salve, sono il bagnino di Baywatch, lei si farebbe salvare da me? Si fiderebbe?". Lei ovviamente risponde sì, per questo lui replica: "Io galleggio come una boa atlantica, si può aggrappare, così la salvo. Non avremo però bisogno di salvataggi, navighiamo nel più bello studio di Natale della Tv italiana. L’ho detto per dare onore a chi ci ha lavorato".

La Ruota della Fortuna, puntata 13 dicembre 2025 – Cosa è successo

A difendere il titolo è ancora Massimiliano, bancario di Agrigento, che finora ha vinto 40.600 euro. I suoi sfidanti sono Viola, project manager di Firenze (chiamata così per la passione della famiglia per la Fiorentina), e Matteo, studente di Ingegneria Meccanica di Pontoglio (Brescia), ma che fa anche il pizzaiolo per aiutare a mantenersi ed essere più indipendente.

La prima a indovinare la manche di apertura è Viola, ma ben presto Massimiliano dimostra di non essere diventato campione a caso. Il campione riesce infatti a balzare nettamente in vantaggio, arrivando in testa a 8.600 euro dopo la manche dedicata agli animali, mentre gli avversari sono decisamente distanti, pur sapendo che le ultime manche possono drasticamente cambiare la situazione. Alla fine è però ancora lui a spuntarla nonostante i tentativi degli sfidanti, dando ancora una volta conferma del suo talento, con un bottino questa volta di 18.600 euro.

"La Ruota delle Meraviglie", rappresenta l’occasione, come sanno bene i fedelissimi de "La Ruota della Fortuna" di rimpinguare il proprio bottino, cosa che non è praticamente mai riuscita nelle due sere passate in cui Massimiliano si era laureato campione. Questa volta va davvero benissimo, con tre frasi indovinate su tre, e quindi altrettante buste verdi, anche se ovviamente il bancario siciliano è costretto a scegliere quale tenere tra le tre.

Su consiglio della figlia Massimiliano apre subito la numero 3 (lei lo invita a scartare la 2), dove si trovano 5 mila euro, cifra che lo spinge a lasciarla e a optare per la 2 così da capire se si fosse sbagliata finora, nell’escluderla, ma la sensazione era corretta, visto che qui c’erano solo 100 euro. L’unica busta verde rimasta è la 1 dove ci sono 15 mila euro, la migliore tra le tre alternative. Prima di salutare e augurare buona serata a tutti il conduttore ribadisce, se ce ne fosse bisogno, la presenza in palinsesto del quiz per tutte le festività.

