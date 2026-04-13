La Ruota della Fortuna, Claudio Amendola ‘taglia’ lo show: "Puoi essere più corto?". E Gerry Scotti trova un nuovo lavoro Gerry Scotti ha accolto Claudio Amendola e altri attori de "I Cesaroni" nella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 13 aprile 2026, non manca una proposta a sorpresa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 13 aprile 2026, una nuova settimana, non può ovviamente mancare "La Ruota della Fortuna", diventata una compagnia imprescindibile per milioni di persone ogni giorno. La band ha scelto il rock per accogliere in studio Gerry Scotti, che dà spazio al suo consueto discorso introduttivo: "Dai, è un’altra settimana, cominciamo alla grande, dai la scossa ragazzo. Sono matti, ‘I like the way you move’, i miei ragazzi mi hanno dato la sveglia, allora preparatevi e mettetevi comodi, sta per cominciare un altro appuntamento con ‘La Ruota della Fortuna'".

Si prosegue con la presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Stefania di Bussolengo (Padova), che in tre sere ha vinto 96.900 euro. A sfidarla sono Marco di Castrovillari (Cosenza), nato farmacista ma oggi consulente nelle farmacie, e Ludovica di Milano ma originaria di Roma, che si occupa della gestione della comunicazione di un brand.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, ovviamente con un nuovo stacchetto musicale ad accompagnarla, di lilla vestita.

La Ruota della Fortuna, puntata 13 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Mukbang", tipica della Corea del Sud, che significa "mangiare cibo in diretta web", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira rivela di non averlo fatto, ma di sapere che sono in tanti a farlo e ad avere sulla tavola numerose pietanze per poi condividerle con chi li segue in ASMR, lui ribatte: "Vi ricordo che stasera c’è la mia diretta sul risotto giallo, non mancate".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Suricato", soluzione data da Marco, che guadagna anche lui 1.000 euro. La gara continua con il "Round Musicale", dal titolo "J-AX", altro tabellone indovinato da Marco, che raggiunge i 4.500 euro, sufficienti per balzare in testa.

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato alla cifra record di 88.300 euro. Nemmeno questa sera qualcuno riesce ad aggiudicarsi l’ambita cifra, è comunque la campionessa a dare la risposta corretta e a salire a 10 mila euro. Il maialino va invece a dormire con 92.300 euro.

Anche questa sera si gioca a "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su 2Piccole donne". Prima di procedere Scotti fa una comunicazione: "Silenzio, la bibliotecaria (Samira, ndr) è nervosa, in questo periodo soffre di allergia", lei dice: "A tante cose". Annunciato il tema ll conduttore sorride e fa un’osservazione ridendo: "Sto ancora pensando a Cappuccetto Rosso con il vino (era la frase di ieri, in cui si diceva che nel cestino ci fosse del vino, cosa che a lui era sconosciuta), io ieri sera l’ho cercato nel libro di Virginia (la sua nipotina, ndr) ma mi sono addormentato. Che figura", lei risponde: "Stasera la ricerca può continuare". A dare la risposta è Marco, che guadagna 1.000 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, obiettivo che però non riesce a raggiungere, il giovane sale quindi a 5.500 euro.

La serata prosegue con il "Round Express", che è stata spesso determinante per chi riesce a trovare lo spicchio dedicato, tabellone dal titolo "Su Canale 5". Effettivamente Ludovica ce la fa e gioca in solitaria, fino a dare la soluzione, così da balzare a 8 mila euro. La frase era "Il ritorno dell’amata famiglia Cesaroni", in onda subito dopo, preludio per l’arrivo in studio di Claudio Amendola, Lucia Ocone e Ricky Memphis. Amendola effettivamente era stato ospite a novembre de "La Ruota della Fortuna", quando aveva promesso di tornare al momento della messa in onda de "I Cesaroni", di cui adesso è anche regista: "Il cuore batte tantissimo, tra meno di un’ora, oppure stasera andiamo più corti? – dice a Gerry in riferimento a quando in alcune occasioni il quiz ha durata più breve, per questo il conduttore ribatte: "Se me lo chiedete vado un po’ più corto". Amendola prosegue: "Dai 5 minuti, mai come in questo momento dove ci giriamo c’è roba brutta, noi entriamo nelle case degli italiani con quel sorriso, quell’affetto, quel sarcasmo, quell’ironia, un poco anche di politicamente scorretto che ci vuole. Ci tengo a ricordare tutti gli attori della serie, avevo bisogno di avere loro vicino, sono due pezzi di cuore, incredibile che nessuno di loro avesse partecipato a ‘I Cesaroni’ prima. Lui è il mio consuocero, noi avremo un dualismo tipico dei nonni, lei mi capita inaspettatamente, diventerà mio malgrado la socia della bottiglieria". L’attore consegna poi il grembiule tipico della bottiglieria a Gerry e Samira, per poi fare una proposta a Scotti: "Come sai noi abbiamo sempre una guest, a volte anche più di una, quest’anno è venuto Paolo Bonolis, se andiamo bene e ne facciamo un’altra..", il conduttore risponde: "Ci vengo volentieri".

Il "Triplete" rende ancora più equilibrata la situazione, guida Stefania a 11 mila euro, seguita da Ludovica a 8 mila euro e da Marco a 7.500, il titolo si deciderà così a "L’Ultimo Round". A dare l’ultima soluzione è Stefania, che sale a 16.700 euro, così da confermarsi campionessa.

La donna, che era rientrata in gioco vincendo un ricorso, ha la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Piazze d’Italia". La concorrente dà le prime due risposte esatte, così da garantirsi due buste verdi. Scotti mostra subito il contenuto dell’unica rossa, pari a 20 mila euro. Il compagno di Stefania suggerisce di aprire la numero 1, dove troviamo 15 mila euro, a sorpresa decide di cambiarla nonostante fosse inizialmente titubante, la scelta non paga troppo visto che ci sono 10 mila euro, ma questo le consente di arrivare complessivamente a 123.600 euro.

Guida TV

I Cesaroni - Il ritorno 1 | 1 Canale 5 21:20

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