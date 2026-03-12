La Ruota della Fortuna, Samira Lui canta, Gerry Scotti la stuzzica: "Si allena con il fidanzato", poi finisce tra le lacrime Samira Lui canta il brano sanremese di Sal Da VInci nella puntata de La Ruota della Fortuna del 12 marzo 2026, Scotti la prende in giro. Finale commosso

Pensare di trascorrere una sera senza seguire "La Ruota della Fortuna" è ormai diventato quasi impossibile per milioni di telespettatori che da mesi si sono affezionati al quiz, per questo anche oggi, giovedì 12 marzo 2026, saranno in tantissimi a essere sintonizzati su Canale 5. Gerry Scotti viene accolto in studio dai Fortuna Five, che questa volta hanno scelto il ritmo di "Susanna" di Adriano Celentano, brano che lui stesso canticchia, invitando anche concorrenti e pubblico a fare altrettanto.

"I Semper Alegher (questo il soprannome in dialetto che spesso lui utilizza per la bandm ndr) vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’" – dice subito. Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Francesca, di Milano, che ha ottenuto il titolo ieri sera vincendo 20.400 euro. A sfidarla sono Linda, maestra di Bassano del Grappa, e Matteo di Gragnano (Napoli), studente all’ultimo anno di Medicina.

È quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con in sottofondo "Roma-Bangkok", cosa che la spinge a giocare su una parte del testo che dice "cercando te", per questo si rivolge a Gerry facendo il segno con le mani "La cerco sempre", per poi dirigersi al tabellone.

La Ruota della Fortuna, puntata 12 marzo 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il "Giramondo", dedicato alla parola "Ingiogatzau" tipica della Sardegna, che si rivela essere una parola che "si dice di chi ama fare scherzi", frase indovinata dallo sfidante, che conquista i suoi primi 1.000 euro, oltre al "Bollone MSC Crociere". A quel punto Samira si rivolge a Gerry dicendogli: "Lei è un po’ Ingiogatzau", cosa su cui lui concorda per po risponderle: "Anche lei sta spesso al gioco, è una delle caratteristiche che le riconoscono di più, quando una è una bella donna spesso se la tira molto, invece devo dire che lei si presta sempre".

Prima di procedere con la partita Scotti presenta parte del pubblico presente, proveniente da Nogara (Verona), Vicenza e Bassano del Grappa, con tanto di striscione: "A Sandrigo vi aspettiamo a mangiare polenta e baccalà", ovviamente scritta in veneto. Samira accetta: "Che buona, veniamo sicuro".

È il momento del "Regno degli animali" a tema "Campanaro", altra frase indovinata dallo sfidante, che sale a 3.200 euro. Non manca il "Round Musicale", che è stato anche ospite de "La Ruota della Fortuna", per questo Gerry s i dice orgoglioso di averlo avuto in studio qualche tempo fa. A dare la soluzione è Linda, che guadagna 6.100 euro. La Lui fa quindi una considerazione dopo avere risentito la canzone che ha trionfato: "Bravissimo Sal, sono proprio felice della sua vittoria", cosa su cui concorda anche Scotti. "L’abbiamo conosciuto qui, è una persona che merita dopo tanti anni questo successo che sta vivendo, ha fatto un po’ di scene, ma ce l’ha dentro". Arriva quindi un’altra precisazione di Samira: "Ci sta, io sono in fissa", e si mette scatenata a cantare "Per sempre sì", per poi dire: "Glielo dedico". Il conduttore replica: "Non pensate male, si sta allenando con Luigi, lui mette le cuffie e sente altre canzoni. Altrimenti domani scrivono: ‘Promessa di matrimonio in diretta a ‘La Ruota'".

È previsto anche questa sera ovviamente il "Round Jackpot", arrivato a 67.200 euro, frase a tema "Ci vuole tattica". A dare la soluzione è lo sfidante, che aveva inizialmente provato a girare la ruota sperando di trovare lo spicchio dedicato, cosa che non gli riesce, ma balza comunque a 5.100 euro. Il maialino va invece a dormire a 68.900 euro.

È la volta della manche inaugurata questa settimana, "Se la lasci raddoppi", dedicata ai libri, questa volta a "L’Odissea". La soluzione viene data da Linda, che guadagna 1.000 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone, cosa che le riesce, così da salire a 8.100 euro e consolidare il suo vantaggio.

È ancora Linda a indovinare il "Round Mistero", anche se nel frattempo ha perso quanto aveva guadagnato, per questo sale solo a 1.000 euro. Matteo riesce a consolidare il suo vantaggio con il "Round Express" arrivando a 13.300 euro. La situazione cambia poco con il "Triplete", è ancora lo sfidante a guidare con 14.300 euro, seguito da Linda a 2 mila euro, Francesca chiude con 1.000, resta da capire se possa esserci un ribaltone a "L’Ultimo Round". A dare la soluzione è Linda, che guadagna 8.400 euro, non sufficienti per diventare campionessa, a conquistare il titolo è Matteo con 14.300 euro.

La puntata de "La Ruota della Fortuna" si chiude come di consueto con "La Ruota delle Meraviglie", dove il neo campione ha la possibilità di incrementare il suo bottino, indovinando tre frasi a tema "Il mattino", lui dà solo la terza risposta esatta, ma si garantisce almeno una busta verde. Si prosegue mostrando il contenuto della prima busta rossa, la numero 1, dove ci sono solo 100 euro, per poi passare a svelare la busta numero 2, anch’essa rossa, dove si trovano 5 mila euro. Ma qual è la cifra presente nella sua busta verde? Il conduttore prova a tergiversare inizialmente dicendo: "Quando vedo la classica famiglia italiana io spero sempre di dare 200 mila euro, ci rimango male quindi quando sono solo 100 mila euro!". La serata finisce quindi benissimo, con il concorrente commosso che abbraccia il papà presente in studio, Scotti sottolinea: "Piangiamo tutti. Non finirò mai di ringraziare questo programma per il divertimento e le emozioni che ci regala ogni sera".

