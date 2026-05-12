La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti incorona Samira Lui: "Magnifica imperatrice". E la spiazza con un invito speciale Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 12 maggio 2026 Gerry Scotti fa un complimento a Samira Lui, oltre a invitarla a cena domani sera, il quiz non sarà in onda

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova giornata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, martedì 12 marzo 2026, nella sua consueta collocazione subito dopo il Tg5. Gerry Scotti al suo ingresso in studio si lascia cullare dal ritmo che i Fortuna Five hanno scelto per lui riconoscendolo subito: "George Michael, o sbaglio? Dai ragazzi, le sanno fare tutte, non c’è niente da fare. I Fortuna Five ancora una volta vi danno la sveglia, il ben trovati, vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna’. Siete così bravi che mi strapperei i capelli, ma visto che ne ho pochi, fate finta che mi strappi i capelli".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Dorella di Manduria (Taranto), che in tre sere ha vinto 256.700 euro. A sfidarla sono Ester di Genova, impiegata nella logistica ed ex nuotatrice agonistica, e Tommaso di Locate di Triulzi (Milano), dottorando in ingegneria nucleare.

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E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, questa volta con un top e pantaloni in total black.

La Ruota della Fortuna, puntata 12 maggio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Friluftsliv", tipico della Norvegia, che significa "trascorrere il tempo all’aria aperta", come indovinato da Ester, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry ne approfitta per dire una cosa a Samira, che può però interessare tutto il pubblico: "Domani sera non siamo in onda perché c’è la finale di Coppa Italia, volevo organizzare una pizzata". La giovane chiede: "Paga lei?", lui conferma, per questo lei gli dice: "Allora vengo, chi invita paga". Scotti precisa: "Volevo smentire una teoria…", in riferimento a chi dice che lui evidentemente abbia il braccino corto.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "L’Airone Guardabuoi", che frase indovinata dalla campionessa che guadagna i suoi primi 1.000 euro (nel frattempo anche la sfidante è salita a zero). La gara prevede anche il "Round Musicale", dal titolo "Tina Turner", a dare la soluzione è Ester, che approfitta di un piccolo errore dello sfidante, così da guadagnare 1.000 euro (anche la campionessa è tornata a zero).

Non manca ovviamente il "Round Jackpot", da poco ripartito dopo la vincita di Dorella, ora a quota 7.900 euro, tabellone dal titolo "Chi prima arriva…". A dare la risposta esatta è Tommaso, che guadagna 3.400 euro. Il maialino va invece a dormire con 10.100 euro. Si continua con "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Il manuale di Nonna Papera", Gerry ricorda: "Quando ero piccolo io lo regalavano a Natale, a me quello delle giovani marmotte, alle bambine quello". A dare la risposta è Dorella, che guadagna 3,800 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che viene raggiunto, così da balzare in testa a 7.600 euro.

Tutto può essere comunque ancora aperto grazie al "Round Express, specialmente per chi riesce a trovare lo spicchio dedicato, che consente di giocare in solitaria, dal titolo "Non solo terme". L’occasione capita alla campionessa, che può prendere il largo, ma con il rischio anche di perdere tutto, alla fine è proprio Dorella a dare la risposta e a salire a 14.800 euro. La frase era dedicata a Caracalla, un imperatore crudele, Gerry sottolinea: "La storia è strana, se uno vi chiede il nome di un imperatore cattivo tutti dicono Nerone, Caligola, invece Caracalla aveva commesso più crimini contro gli avversari, nonostante venga ancora adesso ricordato per le terme. Anche Vespasiano viene ricordato per un’altra roba, ma è giusto così". Su questo interviene Samira: "Caracalla veniva chiamato così perché indossava un mantello militare celtico lungo lungo, che si chiamava ‘mantello Caracalla’, da lì il suo nome". Gerry Scotti stupito le chiede: "Ma lei c’era?". Samira risponde: "Per qualche periodo", il conduttore non può che dirle:

"Sarebbe stata una magnifica imperatrice, se lo lasci dire"

L’occasione per provare a scardinare la situazione arriva però subito con il "Triplete", a tema "Chiodo, con Scotti che rivela di "avere dolore a un dito, faccio i lavoretti in casa, ma mi faccio male sempre", per questo Samira ribatte: "Combina guai". Si arriva così a "L’Ultimo Round", che stabilirà chi conquisterà il titolo con Dorella in testa a 15.800 euro, seguita da Tommaso a 4.400 euro, chiude Ester a 2 mila euro. A dare la soluzione è Ester, che arriva a 11 mila euro, purtroppo non sufficienti per ottenere il titolo, a restare campionessa è Dorella con 15.800 euro. La sfidante ne approfitta per chiedere a Gerry se possa salutare sua nonna Speranza, lui quindi le chiede di che zona sia, lei risponde: "Sestri Ponente", a quel punto lui replica: "Bei tempi…".

La concorrente può ovviamente rimpinguare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Foglia". Le cose questa volta non vanno benissimo, non riesce infatti a dare nemmeno una risposta, così da ritrovarsi con tre buste rosse per la prima volta. Il presentatore parte mostrando la busta numero 2, dove ci sono solo 1.000 euro, si prosegue con la numero 1, che contiene 10 mila euro, mentre prima di aprire la numero 3 Gerry tergiversa: "Signori, che giorno, che situazione, che storia, non riusciamo a scriverla perché ogni sera è diversa, perché c’è la settimana alle Maldive", premio che lei conquista comunque nonostante l’errore. Si arriva così a un totale di 272.500 euro, più la vacanza.

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