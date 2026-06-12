La Ruota della Fortuna, Samira Lui con la 'mutanda tattica' e Gerry Scotti stravolto: “Portavo le mie”. Poi il richiamo a Luciana Littizzetto Samira Lui sorprende tutti a La Ruota della Fortuna venerdì 12 giugno con un look inedito, Gerry Scotti se ne accorge subito, per questo non dimentica di stuzzicarla

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Il venerdì sera la voglia di relax può essere più forte, per questo oggi, 12 giugno 2026, potrebbero essere in tanti a seguire "La Ruota della Fortuna", in assenza anche di "Affari Tuoi", fermo per i Mondiali di calcio. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti in studio, con una canzone che lui riconosce subito: "Dance Little Sister", per questo dice: "Bella eh, io vi accendo la radio tutte le sere, ve ne accorgete tutte le sere che Dio manda in Terra accendiamo l’aria condizionata, la radio, e vi regaliamo un’ora di intrattenimento, di leggerezza, insomma un’ora de ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, il medico Lorenzo di Anzio (Roma), che ha vinto ieri 15.500 euro, che si rivela essere appassionato di auto storiche. A sfidarlo sono Roberta, musicista di Nerviano (Milano) e Mattia, agente di commercio di Sassuolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non può ovviamente mancare Samira Lui, ancora con "Al mio paese" a fare da sottofondo e un vestitino a pois come outfit. Una volta arrivata lei dice: "Che calore questa sera", ma lui la stuzzica: "Questa sera ha la mutanda tattica, se me lo diceva le portavo le mie mutande del servizio militare in lana", in realtà sono dei pantaloncini da ciclista.

La Ruota della Fortuna, puntata 12 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Il Giramondo", incentrato sulla parola "Catracho", tipica dell’Honduras, che si rivela essere il "nome storico del cittadino", frase indovinata da Lorenzo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry si rivolge a Samira: "Immaginando lei in Honduras sarebbe una bellissima catracha", lei ribatte: "Mi rilasserei parecchio", lui continua: "Se va in Honduras la fanno Miss Honduras", cosa a cui lei replica: "Bello, me gusta".

Si procede con il "Round Musicale", a tema "Pinguini Tattici Nucleari", a dare la risposta è Lorenzo, che sale a 5.400 euro. La serata prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Lo squalo della Groenlandia", lo sfidante ha il pallino del gioco ma sembra faticare a dare la soluzione, per questo sottolinea: "Mi manca la quarta, o la quinta", Scotti non comprende, per questo gli dice: "Qualsiasi cosa gli dici le donne fanno: "La quinta? La quarta? La terza?", è comunque Mattia a dare la soluzione e a gudagnare 2.200 euro. Questo animale si rivela essere il vertebrato più longevo della Terra, in grado di arrivare fino a 400 anni, Samira rivela che "la maturità la raggiunge a 150 anni", Scotti prosegue: "Si svezza attorno ai 100, io mi sto avvicinando".

Non può ovviamente mancare il "Round Jackpot", arrivato a quota 74.800 euro, per un tabellone dal titolo "Bisogna essere zen". La frase viene indovinata da Roberta, che guadagna i suoi primi 3.400 euro. Il maialino va invece a dormire con 77.200 euro.

La gara a "La Ruota della Fortuna" prevede quindi "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Il vecchio e il mare", per Gerry "uno dei più bei libri che io abbia mai letto, se i vostri ragazzi non l’hanno mai letto lo consiglio caldamente", la soluzione viene data da Lorenzo, che guadagna 12.400 euro, cifra che potrebbe raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che raggiunge facilmente arrivando a 30.200 euro, cosa che lo porta ad avere un ottimo vantaggio.

Nel quiz tutto può restare però incerto fino alla fine, specialmente con il "Round Express" alle porte, che prevede lo spicchio che consente di giocare in solitaria, con un tabellone dal titolo "Ragazzi di oggi". L’opportunità capita a Mattia, che potrebbe rientrare pienamente in gara, lui dà la risposta esatta e sale a 5.200 euro. la frase era relativa ai tanti giovani che fanno volontariato, a quel punto Scotti prende la parola rivelando di voler fare come sempre il venerdì entrando nei panni dello "zio Gerry", così da dare consigli utili ai giovani: "Una statistica bellissima, più del 9% degli italiani dedica parte del suo tempo libero ad aiutare gli altri, per un totale di quasi 5 milioni di persone, più della metà sono ragazzi dai 15 ai 25 anni. Siete meravigliosi, grazie! Un dato statistico che ci fa ben sperare per il nostro futuro".

E’ già il momento de "L’Ultimo Round" , manche che deciderà chi conquisterà il titolo, ultima possibilità di farcela per gli sfidanti, a tema "Primavera". A dare l’ultima soluzione è Roberta, che arriva a 10.200 euro, cifra non sufficiente per conquistare il titolo, a restare campione è Lorenzo con 30.200 euro.

Il giovane medico ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve indovinare tre frasi a tema "Botta". Prima di procedere il conduttore invita la fidanzata a fargli un discorso motivazionale, visto che ieri si era ritrovato con tre buste rosse, lei ne approfitta e dice: "Forza e coraggio che sei bravissimo". Al primo tabellone c’è una parola con quattro lettere, sia Gerry sia Samira pensando subito a una parola che sarebbe ideale con quella lunghezza, entrambi ridono, poi lui dice: "Anvedi, ci vuole, così la Littizzetto ci commenta ancora, ci ha fatto dei tabelloni, si è divertita, ma noi siamo qui per quello". Il pericolo viene però scampato, alla fine il termine finisce con la "e". Lorenzo alla fine indovina l’ultima, così da avere una busta verde, si parte subito mostrando la numero 1, che contiene 15 mila euro, si prosegue con la numero 3, che è verde, dove troviamo 1.000 euro, così da arrivare a 46.700 euro in due sere. Ma cosa c’è nell’altra rossa? Gerry tergiversa e dice: "Questa è botta, botta e basta", in realtà c’è il weekend a Gardaland per quattro persone che ottengono comunque. A questo arriva un altro commento: "Ci sta, sono ragazzi, hanno 30 anni", Samira dice la sua: "Si divertono, ma anche gli adulti".

Potrebbe interessarti anche