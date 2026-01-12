La Ruota della Fortuna, Samira Lui lancia il sale ma il campione si fa male da solo: la reazione (strana) di Gerry Scotti La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 12 gennaio 2026 è stata caratterizzata da tanta sfortuna, Samira Lui ha provato a intervenire affidandosi a un rito

Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, inizia una nuova settimana, ancora con "La Ruota della Fortuna" a fare compagnia a chi si sintonizza su Canale 5 subito dopo il Tg. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band, che sceglie i Coldplay come colonna sonora, per poi rivolgersi al pubblico: "Bentrovati, bentornati, ben tutto, a questa ventata di energia, con questa carezza che entra tutte le sere nelle vostre case, ancora una volta con i Fortuna Five, vi diamo il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

È poi il momento dell’ingresso di Samira Lui, a cui il conduttore non può che fare una battuta legata alla coreografia fatta scendendo le scale, oltre a farle i complimenti per il suo vestito: "Il suo coreografo ha rimesso il giro della polenta, complimenti questo color prugna le prugna veramente". Successivamente il padrone di casa mostra una parte delle persone presenti, che proviene da Riccione, presente con uno striscione particolare che fa loro il verso, quindi invece di "Giriamo la ruota", loro hanno scritto: "Giriamo la piada", vi garantiamo però che la piada con la ruota è fantastica".

La Ruota della Fortuna, puntata 12 gennaio 2026: cosa è successo

Prima di presentare i concorrenti Gerry Scotti fa un’annotazione importante: "Con questo lunedì dovremmo essere tornati alla normalità, quindi bentornati sempre con La Ruota nelle vostre case".

A difendere il titolo è Andrea, ricercatore universitario che si occupa di intelligenza artificiale di Crosio (Sondrio), diventato campione ieri con un bottino di 40 mila euro. Il presentatore non può che fare una battuta sull’ambito di studio del ragazzo: "Tutti che si occupano di quello, nessuno che si occupa della crescita dei capelli, studiate qualcosa che interessa". A sfidarlo sono Luca, sales manager di Genova, e Stefania originaria di Benevento ma residente a Roma, dove fa l’impiegata.

Si parte con la manche dedicata alle curiosità del mondo, indovinata subito da Luca, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Proseguendo con il "Cruciruota" diventa però difficile per i concorrenti cercare di capire le parole, visto che in più occasioni compaiono "Bancarotta", che lasciano tutti a zero. A quel punto Gerry non si trattiene e dice: "Regia, non c’è un cartone di Tom e Gerry da mettere?". Alla fine è Andrea a indovinare andando a 1.1.00 euro, lasciando quindi ancora tutto estremamente aperto. Nel momento in cui la sfidante sembrava essere vicina a dare la soluzione pesca però ancora una volta dalla Ruota il "Bancarotta", per questo chiede del sale, che dovrebbe servire a scacciare la sfortuna. Samira non si fa pregare e arriva subito gettandone una manciata nelle postazioni dei concorrenti all’indietro, mettendo in atto quella che potremmo definire "Salinizzazione", il tutto con la sua consueta sensualità. Non è la prima volta, a dire la verità, che questo accade, ma Scotti sottolinea come possa diventare quasi una consuetudine: "Questo è il rito di Samira, una volta al mese lasciamola salinizzare".

Il gesto sembra avere sortito il suo effetto, tutti i concorrenti iniziano ad accumulare soldi, Stefania balza a 8.600 euo, seguita da Luca a 3.900, mentre decisamente più distanziato troviamo Andrea a 1.100 euro. Poco prima di arrivare alla conclusione della sfida tutto torna a essere più bilanciato, con Stefania a 8.600 euro, Luca a 3.100 e Andrea a 2.100, ben sapendo che è proprio nel finale de "La Ruota della Fortuna" che si possono accumulare più soldi e ribaltare ancora tutto. Ed è quello che effettivamente accade, il campione approfitta di un’indecisione di Luca e dà l’ultima soluzione, balzando a 9.600 euro, mantenendo così il titolo.

Il giovane ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino a "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova ad affrontare tre frasi a tema "Quadro", ma indovina solo la prima, così da avere solo una busta verde. Gerry parte mostrando il contenuto della busta numero 3, dove ci sono 15 mila euro, mentre nella 2 ci sono 20 mila (Gerry inizialmente fa pensare la cifra fosse superiore, in realtà aveva solo visto in posizione sbagliata lo 0, credendo fossero 200 mila euro, ma era un "falso allarme"). È quindi il momento di svelare la busta verde, dove purtroppo ci sono solo 1.000 euro.

