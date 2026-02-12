La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti teme l’addio di Samira Lui: “Hai dato la spiegazione”. E lei sembra un'altra La puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 12 febbraio 2026 ha avuto diversi scambi di battute tra Samira Lui e Gerry Scotti, c'è chi pensa sia vicino l'addio della giovane

Mese dopo mese il pubblico si è affezionato a "La Ruota della Fortuna", trasformandolo in un appuntamento fisso tutto da gustare subito dopo il Tg5, per questo anche questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, in tantissimi saranno sicuramente davanti alla Tv per seguire la puntata.

Come di consueto Gerry Scotti entra in studio accolto dai Fortuna Five, per poi rivolgersi al pubblico a cui dice: "I Love You! Mamma mia che arrivo, che atterraggio, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

La Ruota della Fortuna, puntata 12 febbraio 2026: cosa è successo

Come fatto nelle ultime serate, anche questa volta il conduttore presenta prima i concorrenti, partendo dalla campionessa, Denise di Civitanova Marche, che ieri ha vinto 28 mila euro. A sfidarla sono Giada di Val di Sotto, commessa in un negozio di articoli sportivi, e Lorenzo, imprenditore di Firenze, alla guida di una start up nell’intelligenza artificiale.

È poi la volta dell’arrivo di Samira Lui, presentata da Scotti come "mia zia", riferendosi allo sfidante che ha annunciato di essere arrivato insieme alla zia, ma che è in realtà una ragazza giovane e carina. Lei risponde e dice: "Buonasera nipote!", presentandosi con tanto di lunga coda liscia. Proprio per questo il conduttore le chiede: "Samira quando viene?", lei replica: "Domani, oggi giorno libero, c’è la sostituzione", con Scotti che precisa che lei evidentemente "è Luisa Lui".

Si parte con il "Giramondo", incentrato sulla parola "Trappu Trappu", tipica della Calabria, che significa"andare piano piano facendo attenzione". A dare la risposta è la campionessa, che conquista i suoi primi 1.000 euro.

Prima di proseguire la partita viene fatta una sortita tra il pubblico, con Scotti che fa riferimento al celebre detto "giovedì gnocchi", mentre questa volta c’è chi ha portato una torta con tutte le sembianze della Ruota, mandata da Simona di Cavour, portata da un gruppo di persone che provengono da quella località. La signora che l’ha fatta ha una pasticceria, ma ha mandato anche la domanda per partecipare al game, chissà che quindi non ci sia l’occasione di vederla anche da concorrente.

Il presentatore si rivolge poi a Samira: "Le ho già detto che sta bene liscia? L’ho detto quando non eravamo in onda, ora lo dico ufficialmente, si faccia liscia più spesso".

Si parte con il "Cruciruota" a tema "Che peccato!" dedicato a quattro vizi capitali, "gola, lussuria, avarizia e ira", come indovinato dallo sfidante, che sale a 2.200 euro. Questo merita un commento di Scotti, che ne approfitta per dire qualcosa di sé: "Lo ammetto, di questi quattro quello che mi tocca di più è la gola. Come tutte le persone al mondo ogni tanto mi arrabbio, sono accusato di avarizia", per questo chiede a Samira se questo risulti anche a lei. La ragazza dice no, ma lui replica: "Le ho mai offerto un caffè?", effettivamente lei dice di no, ma lui ribalta e dice: "Lei mi ha offerto un caffè?", anche in questo caso la risposta è negativa, quindi Samira conclude: "Siamo tutti e due avari". Il presentatore interroga quindi la giovane su quali siano gli altri vizi capitali, secondo lei: "L’invidia è la peggiore, io pecco d’ira". Secondo il pubblico la peggiore è l’invidia, Gerry dice di essere d’accordo.

È la volta del "Round Musicale" dedicato a D’Argen D’Amico, a dare la risposta è ancora lo sfidante, che dimostra di essere un avversario da tenere in seria considerazione per la campionessa. Questa risposta gli permette di prendere, almeno per ora, il largo, salendo a 10.200 euro, pur sapendo di non poter stare ancora del tutto tranquillo. Arriva così il momento del "Round Jackpot", con il maialino ripartito da poco, arrivato adesso a quota 12.700 euro, con un tabellone a tema "Diabolik". È proprio lo sfidante nel corso della manche a finire sullo spicchio dedicato, quando si è arrivati a 13.700 euro, lui però non se la sente di rischiare non avendo certezza della soluzione. È ancora Lorenzo a dare la soluzione, mettendo in cascina 12.400 euro, nessuno riesce invece ad accaparrarsi quanto contenuto nel maialino, ora arrivato a quota 15.500 euro.

La campionessa riesce comunque a mettersi in evidenza nella manche dedicata agli animali, e in modo particolare al "Fringuello delle Galapagos", riuscendo a insidiare lo sfidante arrivando a quota 12 mila euro. Nella domanda che, come di consueto, Samira fa al presentatore lei vuole sapere cosa faccia la femmina del fringuello in inverno, lui dice "Non canta tutto l’inverno", ma è sbagliato, visto che "fa le valigie e se ne va". La Lui invita quindi tutte le donne: "Facciamo così anche noi", effettivamente Scotti dice: "Faranno così anche le vostre mogli", con Samira che dice alle donne: "Impariamo dalle fringuelle". Arriva la risposta ulteriore di Scotti: "Hai dato una spiegazione di quella che sarà l’evoluzione del nostro rapporto".

La situazione si ribalta ulteriormente dopo il "Triplete", con la campionessa in testa a 13 mila euro, seguita da Giada a 2 mila euro e da Lorenzo finito nel frattempo a 1.000 euro. Tutto però può essere ribaltato, come spesso è accaduto, con "L’Ultimo Round". A dare la soluzione è Lorenzo, arrivando a quota 28.800 euro, evidentemente sufficienti per diventare il nuovo campione.

La puntata si chiude con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per ottenere ancora altri soldi, che non possono che fare sempre comodo. Le tre frasi di questa tornata sono a tema "Casa", il ragazzo indovina la seconda e la terza così da garantirsi due buste verdi. Scotti parte mostrando il contenuto della busta rossa, dove ci sono 15 mila euro, lui in accordo con la zia sceglie la numero 3, dove troviamo 5 mila euro, a questo punto lui decide di cambiarla e passare alla numero 2, dove trova 20 mila euro, cifra che lo rende soddisfatto, visto che si avvicina ai 50 mila euro in una sola sera.

