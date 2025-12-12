La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spiazza Samira Lui: svelata in diretta la nuova programmazione Gerry Scotti e Samira Lui sempre più affiatati. lla puntata del quiz di venerdì 12 dicembre 2025 non hanno mancato di punzecchiarsi a vicenda. Svelata una novità importante che coinvolge il palinsesto di Canale 5

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

È venerdì 12 dicembre 2025, le feste sono sempre più vicine, ma "La Ruota della Fortuna" non manca di tenere compagnia al pubblico anche in questa occasione, certa di regalare un’ora di spensieratezza a chi decide di sintonizzarsi su Canale 5.

All’ingresso di Gerry Scotti, accolto dal ritmo della band, il pubblico si alza in piedi, cosa che non può che renderlo orgoglioso. "Noi dobbiamo spegnere il riscaldamento, qui scalda tutto il pubblico, siete fantastici – dice -. Volete qualche grado in più sul termostato? Accendo Samira!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gerry e Samira e lo scambio di battute sui capelli

Samira entra con un abitino semplice total white, che si addice al periodo, cosa che le permette di scambiare con lei una battuta: "È entrata con la voce dell’alce questa sera, stai molto bene con questo abitino semplice. Ma come mai io ci metto 20 secondi ad asciugarmi i capelli e tu un’ora e mezza? Dov’è la differenza?". Lei risponde subito: "Ogni tanto questi capelli prendono vita propria".

Su questo tema il conduttore continua il suo racconto: "Prima l’ho incontrata ed era preoccupata, diceva di avere i capelli umidi, io le ho detto che nessuno si sarebbe accorto, ma ormai sono asciutti. È per la salute, capisco, cerca di conservarti così amica mia, abbiamo tanto lavoro perché staremo con voi tutte le feste comandate".

Poco dopo è Gerry ad arrivare con la 500 Elettrica, premio per i concorrenti, sottolineando: "Una macchina da strafigo", ma Samira ribatte: "Sono entrati due gioiellini". Lui la pensa diversamente: "Me la tiro con questa macchina, in giro me la guardano e mi dicono: ‘Che bella’, e non parlano di me, ma della macchina. De dicono: "Che bella’, invece parlano di te".

La Ruota della Fortuna, puntata 12 dicembre 2025: cosa è successo

A difendere il titolo è Massimiliano di Agrigento, dove fa il bancario, diventato campione a sorpresa nel finale ieri sera, conquistando 7.600 euro. In passato è stato inoltre arbitro di calcio fino all’Eccellenza, superato il limite di età è diventato osservatore degli arbitri, anche se amava maggiormente il campo, per questo ha smesso Su questo non manca la replica di Gerry: "Hai detto, osservare non mi va. Se non mi becco la mia bella dose di parolacce ogni domenica non sto bene, non mi sento a posto. Anch’io quando arbitravo le partite dei ragazzini e giocava mio figlio mi prendevo epiteti e non lo facevo professionalmente".

A sfidarlo sono Matteo di Tolentino, dove fa l’operaio in un’azienda famosa per la pelle dei divani (eccellenza nel mondo), e Valentina di Montecchio Maggiore (Vicenza), studentessa di Economia e Gestione Aziendale.

A indovinare la prima manche, che le permette di guadagnare i suoi primi 1.000 euro, è Valentina, anche se ovviamente la partita è ancora lunga. La fortuna non la assiste e la porta a prendere lo spicchio "Bancarotta", ma con tante sfide davanti tutto può cambiare.

Nonostante qualche mossa sfortunata, la ragazza dimostra di avere talento e prova a distanziare gli avversari. I vari colpi di scena e ribaltamenti hanno reso la gara davvero equilibrata, rendendo tutto ancora aperto quando si arriva all’Ultimo Round. Alla fine a imporsi è Massimiliano con 13 mila euro, che dà la zampata decisiva anche questa volta sul finale.

Nella manche finale "La Ruota delle Meraviglie" il bancario indovina solo la terza frase, non avrà quindi possibilità di scegliere tra le varie buste. Nella prima rossa ci sono 10 mila euro, mentre nell’altra fortunatamente solo 100 euro. Nella busta abbinata alla frase che lui ha indovinato ci sono invece 20 mila euro, cosa che gli permette di riscattarsi da due vincite ancora non elevatissime (poco dopo quella che lui aveva selezionato girando la ruota ci sarebbero stati i 200 mila euro)

Potrebbe interessarti anche