La Ruota della Fortuna, Samira Lui prende di mira Gerry Scotti: “Sono pazza”. E lui svela (a sorpresa) il futuro dello show Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 12 aprile 2026 una concorrente era emozionata, Gerry Scotti ha compreso la sua reazione, per poi fare una rivelazionei

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi appassionati nemmeno nei giorni di festa, proprio per questo è regolarmente in onda anche oggi, domenica 12 aprile 2026, nella sua tradizionale collocazione subito dopo il Tg5. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla band con un entusiasmo contagioso, per questo dice: "Andiamo ragazzi, che è domenica! Musica a nastro, che ritmo, che sound, i miei ragazzi non mi deludono mai, loro sono i Fortuna Five e vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'",

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Stefania di Bussolengo, in provincia di Padova (ieri non l’abbiamo vista, andata in onda la puntata "La Seconda Chance"), che in due sere ha vinto 62.900 euro. A sfidarlo sono Andrea, studente di Ecnomia e Gestione Aziendale di Calcinato (Brescia) e Cristina, farmacista di Melilli (Siracusa). La concorrente si rivela emozionata e felice di esserci, Gerry comprende, del resto dice: "Ci sono il pubblico, le luci, e poi ci sono io…", per poi provocare i tre facendo riferimento ai loro parenti e compagni presenti sul pubblico dicendo: "Voglio vedere le loro facce quando scende Samira…".

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Samira si presenta con un vestitino bianco con un leggero volant sul fondo, che lei esalta al meglio. Una volta arrivata, il conduttore commenta: "Cominciamo a sfoggiare i prendisole, io ne ho uno così, anche se il mio è un po’ meno attillato. Sai, su di me certi tessuti segnano, quindi li prendo un po’ più grandi, sono furba, non sono pazza", lei replica: "Brava, signora Gerra", ovviamente con tono ironico.

La Ruota della Fortuna, puntata 12 aprile 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Il Giramondo", dedicato alla parola "Cachivache", tipica della Spagna, che si rivela essere un "oggetto vecchio di poco valore", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Criceto", di cui oggi si festeggia la Giornata Mondiale. A dare la soluzione è Andrea, che approfitta di un piccolo errore della sfidanza, questo gli consente di andare a 1.000 euro, mentre nel frattempo anche Stefania è finita a zero. La serata continua con il "Round Musicale", tabellone dal titolo "Nirvana", è ancora Andrea a dare la risposta esatta e a salire a 2 mila euro, ancora una volta facendo sua la disattenzione di Cristina.

Tutto può però cambiare con il "Round Jackpot", prima di procedere Scotti fa una rivelazione: "Ormai arrivano i disegni con me, Samira e il maialino, anche se spesso io non mi riconosco con il maialino, mi fanno tondo uguale, a te invece ti riconosco perché ti fanno piena di capelli..". Il maialino è arrivato a 85.400 euro, destinati a salire con la frase dal titolo "La strada panoramica", è ancora Andrea a indovinare salendo a 3.900 euro. Il maialino va a dormire con 88.300 euro (numero mai raggiunto finora).

Non può ovviamente mancare "Se la sai raddoppi", la manche dedicata ai libri, questa volta incentrata su "Cappuccetto Rosso", a indovinare è Stefania, che guadagna 6.500 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema, obiettivo che riesce a raggiungere, così da salire subito a 13 mila euro.

La sfida va avanti con il "Round Express", manche che consente finalmente a Cristina di mettersi in evidenza e di insidiare la concorrenza, arrivando a 8.300 euro. In una situazione come questa il "Triplete" diventa ancora più interessante (vengono in realtà fatte quattro manche), è ancora Stefania a essere in testa a quota 19 mila euro, seguita da Cristina a 8.300 euro, chiude Andrea a 3.900 euro, sarà quindi ovviamente "L’Ultimo Round" a stabilire chi conquisterà il titolo. E’ Cristina a dare la risposta esatta e a dare la risposta esatta, cosa che le permette di arirvare a 17.300 euro, i 19 mila euro conquistati da Stefania le consentono però di restare campionessa. Gerry ne approfitta per svelare come siano in programma una serie di provini in giro per l’Italia, che consentiranno a chi è interessato di candidarsi per partecipare, un modo per confermare indirettamente il programma anche nella prossima stagione Tv (ma c’erano pochi dubbi, evidentemente).

La concorrente ha quindi la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Memoria". Stefania indovina solo l’ultima, ma questo le garantisce almeno una busta verde. Scotti parte svelando il contenuto della busta numero 2, pari a 5 mila euro, si prosegue aprendo la numero 3, che è verde, dove troviamo 15 mila euro, così da raggiungere 96.900 euro in tre sere. Ma cosa c’è nella busta numero 1, rimasta rossa? Purtroppo ci sono 100 mila euro.

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