La Ruota della Fortuna, Samira Lui stravolta dall’impresa della campionessa: “Wow, standing ovation”. Ma Gerry Scotti ferma le lacrime La Ruota della Fortuna regala grandi emozioni, venerdì 11 settembre 2026 la campionessa ha ottenuto una vincita record, il pubblico in piedi a celebrarla al meglio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il venerdì sera può prevalere la voglia di rilassarsi, per questo tanti potrebbero soddisfare appieno questa esigenza con la puntata de "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 11 settembre 2026. Marco Galeone, cantante dei Fortuna Five, dà come sempre il via alla serata indicando gli ingredienti del game: "E’ la compagna di giochi delle nostre serate, che sa emozionarci a ogni giro".

Gerry Scotti entra così in studio, accolto dal ritmo della band, che lui apprezza: "Addirittura! Anche i Beatles! Tutti insieme, ‘Lady Madonna’, che giro, l’urletto penso appartenesse a Paul McCartney, vi salutano i nostri Beatles, che poi si chiamano Fortuna Five, e vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, che Scotti, definisce "giovanissima, bravissima", Sara di Calderara di Reno (Bologna), che ieri ha vinto 24.900 euro. Lei rivela di avere una passione per il ricamo, che l’ha portata a fare un regalo speciale al fidanzato, delle federe dedicate per il fidanzato a San Valentina. A sfidarla sono Elvira, architetto al Ministero delle Cultura a Roma, ma originaria di Agrigento, dove va spesso, Francesco, ingegnere informatico di Novara, ma nato a Salerno e cresciuto a Roma.

A loro si unisce Samira Lui, questa volta con un vestitino rosa a fiorellini, accompagnata sempre da "Canto d’amore" di Angelina Mango e Marco Mengoni. "Tutta fiorellina", le dice Gerry, che vuole sapere da dove sia passata prima della messa in onda, facendo presente che lui la aspetta con i pompieri, ma lei ribatte: "Io ero già passata, non mi ha vista", lui conclude: "E’ stata una sorpresa a vederti, sei forte".

La Ruota della Fortuna, puntata 11 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Piatti estivi", a tema "Cojonfongo", ovvero "è un antenato del gazpacho", come indovinato da Elvira, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Gerry come sempre saluta parte del pubblico, tra loro ci sono due ragazzi venuti in macchina dal Cilento, ma Scotti pensa che il motivo dello sforzo sia un altro: "Non credo siate venuti per vedere me, ma lei, non fate i furbi, ma grazie".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "L’Idolo moresco", prima che venga indovinata la frase Gerry ci tiene a sottolineare come il pesce abbia le sue forme, Samira concorda: "Un po’ ricorda l’idolo moresco, sì. Idolo è un idolo lei, quindi", ma lui ribatte: "Non sono moresco", lei conclude: "Dobbiamo capire". A dare la soluzione è Francesco, che guadagna 1.100 euro.

La gara prevede un’altra manche estiva, "Tormentoni", dedicata a "Disco Paradise", la campionessa riesce a rifarsi, guadagnando 6.400 euro, mossa che le consente di passare in vantaggio. Spazio a "Un’estate fa", tabellone dal titolo "Estate 1972", Scotti ha un aneddoto personale a riguardo: "Io avevo 16 anni, ho vinto un torneo di biglia ad Alassio, ancora giocavo con le biglie a 16 anni, erano altri tempi". E’ ancora Sara a dare la soluzione, così da salire a 7.400 euro. La frase era "Tornano a splendere i Bronzi di Riace", anche in questo caso Scotti non si trattiene dal commentare: "Oggi sono conservati a Reggio Calabria, sarebbe stato bello vedere una mia foto", Samira concorda: "Infatti, volevo dire che si sono ispirati a Virginio Scotti".

Arriva la manche più ricca, che può consentire agli sfidanti di rifarsi, "Ciak, si gira", con i due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’una, mentre si dovrebbe stare lontani dal Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Il fuggitivo", è Sara a fare il colpaccio arrivando a quota 26.200 euro.

La partita non è comunque ancora finita, è il momento del "Traghetto Express", a tema "Buon appetito", è ancora Sara a dare la soluzione confermando il suo talento visto che il tabellone era ancora piuttosto vuoto, Samira le fa subito i complimenti: "Brava! Wow, standing ovation!", e infatti il pubblico si alza in piedi ad applaudirla. Il distacco diventa ancora più importante, grazie a questa mossa arriva a 37.400 euro. La frase era relativa a come sia sbagliato secondo il galateo dire "Buon appetito", Gerry racconta: "Lo facevano solo i nobili e i nobilastri quando davano l’avanzo delle proprie cene alla servitù, dandogli si diceva: ‘Buon appetito’, ma era un modo come dire: ‘Strafogatevi adesso che poi non ce n’è più’, quindi quando vi sedete a tavola con delle persone non dite ‘Buon appetito’, ma ‘Ti posso strangolare, ti vada di traverso’, dite quello che volete ma non quello", ma Samira è di parere opposto: "Io lo continuo a dire, e quando me lo dicono, io rispondo: ‘Piatto pulito’, continuerò a farlo". Il racconto prosegue: "Atteniamoci alle regole, non si può nemmeno dire: ‘Vorrei un amaro’, tu lo vuoi, ordina una grappa, perché non lo puoi dire secondo il galateo, ho letto. Io me lo porto in una fiaschettina e me lo bevo per i fatti miei".

Non può ovviamente mancare il "Triplete", a tema "Facile", al termine ci si trova con Sara in testa a 38.400 euro, segue Francesco a 2 mila euro, chiude Elvira a 1.000 euro. Il conduttore non manca di fare i complimenti alla band: "Io so suonare solo il citofono e spesso sbaglio numero, quando senti questi ragazzi così bravi mi commuovo". Il "Triplete" viene poi ripetuto, a tema "Pesca", questa volta si chiude con Sara a 39.400 euro, segue Francesco a 4.100 euro, chiude Elvira a 1.000. A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", con un tabellone dal tema "La sedia" e ogni lettera che ha un valore di 1.700 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Sara, che arriva a ben 51.300 euro, così da conservare il titolo. Entrambi gli avversari, in realtà, sapevano la soluzione, ma sapendo di non poter vincere hanno lasciato alla ragazza la possibilità di aumentare il suo montepremi. "Sara, ricordati che devi offrire loro una cena", dice Gerry alla ragazza.

Una serata da incorniciare con "La Ruota delle Meraviglie"

La giovane ha la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Fondo". Tutto va benissimo, Sara va l’en plein, Gerry si complimenta con lei: "Non piangere adesso, aspetta a piangere, un fazzolettino ce l’ho, lo zio ce l’ha sempre, lo tengo un po’ per me e un po’ per voi. In caso di necessità mi fai segno e io ho il fazzolettino pulito".

Il fidanzato suggerisce di partire dalla numero 2, dove ci sono solo 100 euro, lei evidentemente decide di restituirla, si prosegue con la numero 3, che contiene 10 mila euro. A questo punto la campionessa decide di giocarsela e passa alla numero 1, dove troviamo un importo di 15 mila euro, si arriva così a un totale di 91.200 euro in due sole sere.

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