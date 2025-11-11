La Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti ‘punge’ Samira Lui: “Qualche difetto ce l’ha”. E Gabriele svolta con 100 euro La puntata dell'11 novembre si apre con una frecciata del conduttore alla sua assistente, poi tanti colpi di scena nel corso della partita: ecco cosa è successo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Inizia all’insegna della leggerezza la puntata de "La Ruota della Fortuna" di martedì 11 novembre, con Gerry Scotti che vuole salutare il pubblico in studio per ringraziarlo di voler essere presente a conferma della gratitudine per il successo che sta ottenendo il programma. A quel punto si è seduto al fianco di una signora per godersi lo spettacolo e in modo particolare l’ingresso di Samira Lui, dicendo: "Dicono tutti che è bella, ma secondo me qualche difetto ce l’avrà"., per poi presentarla.

Non è mancato un ulteriore ringraziamento da parte di entrambi per chi è disposto anche a fare lunghi viaggi pur di seguire da vicino il programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Ruota della Fortuna, puntata 11 novembre 2025 – Cos’è successo

A difendere il titolo in questo appuntamento è quello che può essere definito "mega campione" perché nessuno è riuscito a vincere finora come lui, è Gabriele Casti, giovane insegnante originario di Selegas, in provincia di Cagliari, e residente a Roma, dove fa l’insegnante di sostegno, che ha conquistato al momento 255 mila 100 euro (più una Grande Panda). A sfidarlo sono Prisca, romana che lavora in un call center, arrivata accompagnata dalla suocera, e Stefano, napoletano che è però residente ad Abbiategrasso dove insegna Lettere (caratteristica che lo accomuna al campione), arrivato con la fidanzata Grazia.

Si parte con la manche "Giramondo", dove si va in Lussemburgo alla scoperta della parola Pimpampel, argomento del tabellone. Le lettere man mano compaiono, a provare a indovinare ci pensa Stefano, che dà subito la soluzione esatta: "Una leggiadra e colorata farfalla". Questo gli permette di conquistare 1.000 euro, oltre che di essere il primo a girare la ruota nel round musicale, dove compare lo spicchio della Grande Panda. Titolo del tabellone: Sabrina Salerno. Stefano riesce a mantenere il pallino del gioco, aiutato anche dalle vocali, oltre a conquistare il "Jolly Gerry", che può essere utile nel corso della serata. Lui prova a dare la soluzione quando mancano davvero poche lettere, ma sbaglia, non riesce a comprendere una delle parole. L’altra sfidante, Prisca, decide di girare la ruota, forse per accumulare soldi, ma anche lei commette lo stesso errore. A quel punto è Gabriele a indovinare senza grande difficoltà: "Canda Boys dove si va al sodo senza problemi". Anche il campione ottiene 1.000 euro.

Si prosegue con la manche "Mistero", dove è Prisca a partire, dal titolo "Mistero di Retequattro". Lei sembra volerci provare, riesce anche a conquistare lo spicchio da 2.000 euro, ma sceglie la lettera sbagliata e passa la mano al campione, purtroppo però lui ottiene la bancarotta, perdendo tutto. Dopo una serie di capovolgimenti si torna a Prisca, che dà la soluzione: "Nulla sfugge all’acuta Signora in Giallo", risposta che era esatta e che le permette di balzare in testa a 3.100 euro.

È il momento del "Cruciruota", dal titolo "Geometria", con sei parole da indovinare. A dare la soluzione è Gabriele: "Squadra, linea, asse, cubo, area e regolo", mossa che lo fa balzare a 9.300 euro. Si passa alla manche Regno degli animali", che ha come tema il "Kookaburra". Stefano prova a rifarsi, conquista il "Jolly Panda", che gli può consentire di vincere l’auto se dovesse diventare campione. È lui a dare la soluzione: "Uccello australiano dal verso ridacchiante", grazie a cui arriva a 4.800 euro. È il momento del "Treno Express", con lo spicchio lilla che può cambiare le sorti del gioco, manche dal titolo "Buone abitudini". La frase è: "Accogliere l’ospite con una tazzina di caffè", indovinata da Gabriele che sale a 20.300 euro complessivi.

Spazio al "Triplete", che può essere decisiva, dal titolo: "In alto". La prima manche viene vinta da Stefano, con la frase: "Lo sono i cuori di chi ha speranza". La seconda manche prevede invece la frase: "Come le mani di chi viene arrestato", indovinata da Gabriele. Si conclude con la versione "superfast", indovinata da Prisca: "Silvestri e la sua famosa Salirò". Insomma, ogni concorrente ne ha conquistata una. C’è anche una manche aggiuntiva grazie al tempo avanzato, con una "superfast" aggiuntiva, che si aggiudica Stefano con la frase: "Il salto di Gianmarco Tamberi".

Tutto si conclude con "l’ultimo round", con il giro di Gerry che si ferma sugli 800 euro, così da permettere di conquistare 1.800 euro per ogni lettera, e il titolo "Modi di dire".A dare la soluzione è Stefano: "Chi fraintende prende fischi per fiaschi", ma solo per 100 euro non riesce a diventare campione (arriva infatti a 21.200, mentre Gabriele ne aveva già 21.300).

La Ruota delle Meraviglie con Gabriele

Le tre manche hanno come tema "Campo". Nel "3+1" si arrende, la soluzione era "Giallo quando coltivato a grano", ma con 53 secondi da sfruttare. Spazio al "Testa-Coda", anche in questo caso si arrende, la soluzione era "Magnetico e di aviazione". Per il "Rubasecondi" restano 43 secondi, ma in questo caso indovina, era "Di Margherite a primavera". È il momento di svelare il valore delle buste, nella prima c’era "100 euro", anche se quella è la cifra per cui si è confermato campione. Nell’altra busta relativa alla frase sbagliata c’erano invece 5.000 euro. Nell’unica verde lui trova 10 mila euro, occasione per arrotondare il montepremi, che arriva a 286 mila 400 euro.

Potrebbe interessarti anche